TELeKONOM: UPC zdraží od Nového roku kabelovou televizi o pět procent...

PRAHA - Největší tuzemská kabelová firma UPC chystá od ledna zvýšení cen kabelové televize přibližně o pět procent. O dalších 16 procent by mohla kabelová TV podražit, pokud by poslanci nestihli schválit zákon, který by u služby zachoval pětiprocentní DPH, uvedl mluvčí František Malina.

UPC podle Maliny do cen promítá takzvanou oborovou inflaci, tedy například zvýšení autorských poplatků či cen dodavatelů i očekávané zvýšení cen energie a pohonných hmot. V případě, že se kabelové televize nedotkne zvýšení DPH z pěti na 22 procent, podraží omezená nabídka Mini, která zahrnuje kolem deseti programů, ze současných 148 na 154 korun a nabídka Klasik se zhruba 30 programy z 398 na 419 Kč. Ceny placených kanálů HBO a Private Gold se nezmění. Za příjem satelitní televize UPC Direct zákazníci od ledna zaplatí o 33 Kč více, tedy 588 korun.

Připojení k internetu chello se zvýšení DPH z pěti na 22 procent dotkne v každém případě, ale další zdražení UPC podle Maliny nechystá. Cena základní nabídky připojení o rychlosti 256/96 kbit/s vzroste kvůli změně DPH z 1080 na 1255 korun, rychlejší varianta 512/128 kbit/s podraží ze 1480 na 1720 korun a připojení rychlostí 768/256 kbit/s vyjde na 4647 korun, tedy o 648 Kč dráž než letos.

Druhá největší kabelová televize Karneval měnila ceny v říjnu. V rámci sjednocení nabídky firem TES Media a Intercable, které se letos sloučily po značku Karneval, podražila základní nabídka o 50 korun na 449 Kč. Cena omezené nabídky se sjednotila na 119 Kč, což znamenalo v síti TES Media zdražení o 20 korun.

Naopak HBO u TES zlevnilo o 50 Kč na 250 korun. Od ledna podraží telekomunikační služby a internet kvůli přeřazení z pětiprocentní do 22procentní sazby DPH. Zákonodárci původně do seznamu služeb, kterých se bude zvýšení daně týkat, zařadili i kabelovou televizi, na listopadové schůzi však mají jednat o jejím přeřazení zpět do snížené sazby, stejně jako je tomu v EU. UPC má kolem 370 000 zákazníků kabelové televize. Přibližně 25 000 klientů se u firmy připojuje na internet.

PRAHA - Cenová regulace poskytování telekomunikačních služeb by se v budoucnu měla řídit správním řádem, nikoli zákonem o cenách. S odvoláním na ministra informatiky Vladimíra Mlynáře to píše dnešní Právo. Mlynářovo ministerstvo trvá na prosazení tohoto principu podle deníku v chystaném zákoně o elektronických komunikacích.

Zatímco postup, kterému dává přednost Český telekomunikační úřad (ČTÚ), podle Mlynáře nepřipouští po vydání cenového rozhodnutí žádnou diskusi, správní řízení naopak umožňuje operátorům, aby se domáhali a v případě oprávněného nesouhlasu i domohli nápravy případného nesprávného rozhodnutí ČTÚ. "Zákon o cenách je mimořádný nástroj pro mimořádnou situaci. Mým přáním ale je, aby na telekomunikačním trhu byla normální situace," cituje Právo Mlynáře.

Podle Mlynářových představ nemá být už v čele ČTÚ předseda, ale tříčlenná rada, což by mělo umožnit "demokratičtější a správnější rozhodování regulátora". Zákonem o elektronických komunikacích chce ministerstvo informatiky také zvýšit svůj vliv na rozhodnutí ČTÚ, která mají koncepční charakter. Návrh zákona o elektronických komunikacích už ministerstvo dokončilo. Nyní půjde do meziresortního připomínkového řízení.

Mlynář očekává nelehkou debatu zejména s ministrem financí, píše Právo. Zákon o elektronických komunikacích má uvést do souladu českou legislativu s normami Evropské unie v této oblasti, připomíná.

PRAHA - Na členství v dozorčí radě Českého Telecomu počátkem týdne rezignoval i poslední zástupce konsorcia TelSource Günter Pfeiffer. TelSource jako druhý největší vlastník Telecomu letos v září oznámil, že hodlá svůj 27procentní podíl prodat. V říjnu z dozorčí rady Telecomu odešel kvůli možnému střetu zájmů při prodeji šéf konsorcia Bessel Kok.

Změny v dozorčí radě firma oznámila ve včerejší tiskové zprávě. Na členství v 15členné dozorčí radě rezignoval v polovině listopadu i ředitel společnosti AGM Petr Kučera, kterého nominoval Fond národního majetku jako 51procentní akcionář. Kučeru nahradil ředitel informatiky firmy Eko-kom a poradce ministryně školství Petr Polák.

Dozorčí rada zároveň zvolila náměstka ministra financí Zdeňka Hrubého druhým místopředsedou. Telecom provozuje 3,6 milionu pevných telefonních linek a do konce listopadu získá 100 procent v mobilním operátoru Eurotel, který má přes čtyři miliony klientů.

ATÉNY - Čistý zisk největší řecké telekomunikační společnosti OTE se ve třetím čtvrtletí snížil o 18,9 procenta na 120,5 milionu eur. Oznámila to včera firma a dodala, že její tržní podíl klesl kvůli přesunu zákazníků k mobilním telefonům.

Zisk však překonal očekávání analytiků, kteří podle průzkumu agentury Reuters počítali s jeho propadem v průměru o 24 procent. V prvních devíti měsících letošního roku klesl čistý zisk o 12 procent na 349,8 milionu eur, zatímco zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) vzrostl o 10,8 procenta na 1,43 miliardy eur.

Společnost uvedla, že její tržní podíl se na konci třetího čtvrtletí snížil na 89 procent z červnových 91 procent, a dodala, že se na trhu s pevnými linkami musí potýkat s odlivem zákazníků k mobilním telefonům. Firma včera rovněž prohlásila, že je připravena okamžitě po obdržení souhlasu regulačních orgánů zahájit novou cenovou politiku, která by jí měla umožnit efektivnější boj s konkurencí, napsala agentura Reuters.