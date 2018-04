TELeKONOM: U T-Mobile o víkendu nepůjdou nastavit některé nové služby...

PRAHA - Mobilní operátor T-Mobile omezí od pátku 15. srpna do pondělí zákazníkům možnost nastavit si některé služby. Uživatelé nebudou moci měnit nastavení například u T-Mobile Info, GPRS, MMS, hlasové schránky či objednání zboží z Bonus katalogu. Důvodem je plánovaný přechod vybraných systémů sítě na novější verze, sdělil včera tiskový mluvčí Jiří Hájek.

Samotné funkčnosti služeb se plánovaná odstávka nedotkne a zákazníci je budou moci využívat bez omezení. "Klientům doporučujeme, aby si potřebné služby nastavili ještě před nastávajícím víkendem," dodal Hájek. Pro tarifní zákazníky bude bez omezení dostupná možnost blokování odchozích hovorů z důvodu ztráty či krádeže telefonu a obecné informace. Pro uživatele předplacených Twist karet bude dostupné zjišťování stavu kreditu, zjišťování aktuálně nastaveného tarifu Twist, kupónové a nekupónové dobíjení kreditu a obecné informace o telefonech, cenách a službách T-Mobile.

T-Mobile má ve své síti GSM přes 3,61 milionu zákazníků. Majoritním vlastníkem je stejnojmenná dceřiná firma Deutsche Telekomu.

PRAHA - Mobilní operátoři letos plánují investovat až o pět miliard korun méně než loni. V roce 2002 přitom firmy Eurotel, T-Mobile a Český Mobil dohromady na investice vynaložily 13,3 miliardy korun. Vyplývá to z vyjádření operátorů. Snižování investic vyplývá z nižší potřeby zvyšovat kapacitu sítí související s menšími přírůstky nových zákazníků i z již prakticky dokončeného pokrytí populace, které přesahuje 98 procent.

"Snižování investic je dané skutečností, že budování sítě je prakticky dokončeno spolu s prakticky všemi většími investičními projekty a trh se stává nasyceným," uvedl analytik Atlantik FT Tomáš Gatěk. Opětovný růst podle něj lze čekat až s budováním sítí UMTS, které by měly začít omezeně fungovat v roce 2005. Stát však uvažuje o odkladu jejich spuštění. "Snižování investic vede k růstu volného cash flow, který může být využit na výplatu dividend či případné akvizice," podotkl analytik.

Největší tuzemský mobilní operátor Eurotel letos podle mluvčí Diany Dobálové sníží investice do síťové a s ní související infrastruktury o jednu miliardu na 3,8 miliardy Kč. Firma letos bude pokračovat v investicích do zlepšování pokrytí a kapacity sítě. "Podstatná část investic půjde i do zvýšení spolehlivosti sítě," dodala. K více než 3500 základnovým stanicím, které tvoří základní prvky mobilní sítě, letos firma přistaví necelých 200 nových.

Konkurenční T-Mobile letos sníží investice z 5,5 miliardy loni na dvě miliardy korun. Společnost měla v pololetí 3592 základnových stanic a letos plánuje jejich počet zvýšit celkem o 165 vysílačů, uvedl mluvčí Jiří Hájek. Český Mobil během roku 2002 investoval do rozvoje sítě tři miliardy korun. Vzhledem k tomu, že síť Oskar pokrývá signálem již 98 procent populace, je výstavba sítě adekvátní počtu nově získaných zákazníků, uvedl mluvčí Roman Frkous. "Oskara si letos ze všech mobilních operátorů zvolilo nejvíce nových uživatelů a tomu budou odpovídat i investice do sítě za rok 2003," dodal. Podle neoficiálních odhadů letos firma investuje přes dvě miliardy korun.

Mobilní operátoři měli v pololetí dohromady téměř devět milionů zákazníků, což znamená, že z deseti obyvatel mělo mobilní telefon devět lidí.

MOSKVA - Společnost Golden Telecom, která jëprovozovatelem telefonních linek a největším poskytovatelem přístupu k internetu v Rusku, zvýšila ve 2. čtvrtletí zisk více než čtyřnásobně. Podílely se na tom akvizice, uvedla včera společnost. Čistý zisk vyskočil na 11,9 milionu dolarů z 2,8 milionu ve stejném období před rokem.

"Naše výsledky za druhé čtvrtletí ukazují na trvalý růst a demonstrují naši schopnost integrovat do našeho podnikatelského modelu činnosti společností Sovintel a TeleRoss," řekl generální ředitel společnosti Alexander Vinogradov. Golden Telecom koupil jednoho z největších ruských alternativních operátorů pevných linek Sovintel v září 2002.

Tržby se ve druhém čtvrtletí zvýšily zhruba dvojnásobně na 80,7 milionu dolarů z 39,2 milionu před rokem. Za poslední tři měsíce společnost získala na 885 nových uživatelů z řad podniků. Zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) vzrostl na 28 milionů dolarů z loňských 11,4 milionu.

Společnost potvrdila svůj odhad pro letošní rok, který počítá s tržbami 320 až 340 milionů dolarů. EBITDA by měl činit 100 až 120 milionů a kapitálové výdaje 55 až 65 milionů dolarů. Podle finančního ředitele Davida Stewarta však odhad nezahrnuje případné další akvizice. Golden Telecom jedná o převzetí se společností pro pevné linky Comincom/Combellga, která je divizí norského Telenoru. Chce také koupit regionální telekomunikační společnost Sibchallenge. Analytici se domnívají, že převzetí Comincom/Combellga umožní Golden Telecomu zvýšit podíl na klíčovém moskevském trhu. Širší přístup na regionální trhy mu umožní zvýšit ziskovost, napsala agentura Reuters.

VARŠAVA - Největší polský mobilní operátor PTC vykázal ve druhém čtvrtletí díky silnějšímu kurzu zlotého prudký nárůst zisku. Čistý zisk se zvýšil na 121 milionů zlotých (31,1 milionu USD) z loňských 13 milionů zlotých, oznámila včera firma.

PTC pomohlo zpevnění zlotého, které snížilo náklady splácení zahraničního dluhu. Loni ve druhém čtvrtletí výsledky naopak poškodily devizové ztráty v důsledku poklesu zlotého. Východoevropskou mobilní jedničku z 51 procent kontroluje společný podnik francouzské Vivendi a domácího Elektrimu. Zbytek vlastní Deutsche Telekom.

Provozní zisk zůstal bez větší změny na 269 milionech PLN. Tržby společnosti se zvýšily o 17 procent na 1,4 miliardy zlotých. Zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA), klíčový ukazatel schopnosti splácet dluh, klesl o 1,6 procenta na 502 milionů PLN. Zisková marže vycházející z tohoto ukazatele oslabila na 35,8 procenta z loňských 42,7 procenta.