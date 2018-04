TELeKONOM: U privatizace Telecomu jde o ryhclost...

- V privatizaci Českého Telecomu bude hrát klíčovou roli rychlost, protože společnost se musí vyrovnávat s velkými překážkami. Napsal to britský list Financial Times. Minulý měsíc se konsorcium TelSource, dosud strategický partner Telecomu, vzdalo dalšího čekání na privatizaci a oznámilo záměr prodat svých 27 procent akcií podniku.

Loňský pokus o prodej státních akcií konsorciu Deutsche Bank a TDC skončil nezdarem kvůli postoji TelSource, které odmítlo nabízenou cenu. Telecom nyní uskutečňuje plán převzít pod plnou kontrolu mobilního operátora Eurotel. Tento týden pověřil pět bank zorganizováním syndikovaného úvěru 850 milionů eur (asi 27,2 miliardy Kč), za něž koupí zbylých 49 procent akcií Eurotelu. Bude to dosud největší syndikovaný firemní úvěr ve střední Evropě.

Telecom musí nyní prokázat, že je schopen získat z převzetí Eurotelu co nejrychleji přínosy. Rychlost je klíčová, protože Telecom je posledním zbývajícím středoevropským telefonním operátorem bez strategického partnera a jeho příjmy nyní slábnou kvůli konkurenci mobilních telefonů, napsal list.

Eurotel si udržuje 45 procent trhu a jeho podíl na ziskovosti tří českých mobilních operátorů dosahuje 57 procent. Otevřenou otázkou však je schopnost udržet takovou výkonnost i po převzetí Telecomem, píší FT.

Eurotel má být před tlakem Telecomu chráněn tím, že bude podřízen dozorčí radě a nikoliv představenstvu společnosti. Šéf Telecomu Gabriel Berdár sice říká, že bude řídit všechny dceřiné firmy, podle šéfa Eurotelu Terrence Waleskiho však budou obě firmy operovat spíše jako sesterské společnosti. V tom případě by ale synergické efekty bylo obtížné realizovat, napsal list. Výkonnost Eurotelu pod státním vlastnictvím bude mít zásadní význam, pokud bude vláda chtít oživit zájem o Telecom. "Existuje zcela oprávněný dojem, že politické zasahování (do Telecomu) je značné a negativně ovlivňuje jeho hodnotu," řekl listu jeden z finančních činitelů firmy.

Ministr informatiky Vladimír Mlynář předloží do konce roku novou verzi materiálu k privatizaci Telecomu. Vláda však s prodejem podílu v Telecomu počítá až v roce 2005. "Bohužel, žádné dlouhé řady uchazečů o Telecom nevidíme. Byl bych rád, kdyby byl (tendr) možný příští rok, nebudu však vládě navrhovat soutěž, které se nikdo nezúčastní," řekl Mlynář pražskému zpravodaji britského listu.

PRAHA - Příjmy ze stahování vyzváněcích tónů na mobilní telefony začínají v mnoha zemích překonávat tržby z prodeje CD singlů. Podle odhadu společnosti Nokia lidé za stahování melodií ročně utratí tři až pět miliard dolarů, tedy zhruba 81 až 135 miliard korun.

Vedle posílání textových zpráv SMS, kterých v současnosti uživatelé odešlou zhruba miliardu denně, vidí Nokia do budoucna velký potenciál rozvoje aplikací na platformě java a multimediálních zpráv MMS. Stahovaní java her na mobily v současnosti nabízí 75 operátorů včetně tuzemských firem Eurotel, T-Mobile a Český Mobil. Ti také patří mezi více než 20 firem, které umožňují stahování videa prostřednictvím MMS.

Eurotel a T-Mobile se podle generálního ředitele české pobočky Nokia Networks Matti Palomakiho řadí mezi zhruba 20 operátorů, kteří více než 15 procent svých příjmů získávají z datových služeb. Loni to bylo jen 11 firem.

Další podporu multimediálních služeb by měly zajistit tzv. sítě 3. generace, které nabídnou vyšší rychlosti stahování dat při nižších nákladech. Služby v Evropě rozšířeném standardu WCDMA nyní komerčně nabízí osm operátorů. Do konce roku by to mělo být 15 firem a v příštím roce 50 operátorů. V ČR nyní Eurotel a T-Mobile jednají se státem o ročním oddálení spuštění sítí na začátek roku 2006 výměnou za předčasné splacení licencí.

PAŘÍŽ - Britský telekomunikační operátor BT Group vynaloží deset milionů eur na oživení svých aktivit ve Francii. Oznámila to včera firma s tím, že hodlá zaměřit pozornost na velké společnosti. Divize BT France, jejíž roční tržby od firemních zákazníků činí zhruba 100 milionů eur, má na mušce trh se 1700 velkými společnostmi a tržbami zhruba 9,5 miliardy eur. Prezident divize Olivier Campenon uvedl, že prvním cílem je získání podílu tři až pět procent na tomto trhu.

Rozhodnutí představuje první významnější investici BT ve Francii poté, co firma výrazně oslabila svoji přítomnost v zemi prodejem 26procentního podílu ve druhém největším francouzském mobilním operátorovi Cegetel. Toho teď vlastní francouzská mediální skupina Vivendi Universal a britský mobilní operátor Vodafone Group.

Šéf maloobchodních aktivit firmy BT Pierre Danon uvedl, že investice je nízká, protože společnost nechce zvýšit své zadlužení, které se podařilo zredukovat na devět miliard liber (15 miliard dolarů) ze zhruba 30 miliard. Campenon dále prohlásil, že se chce spolehnout na vnitřní růst divize BT France, ale nevyloučil ani expanzi prostřednictvím akvizicí. Společnost má ve Francii síť o délce 2500 kilometrů a v současnosti buduje optickou síť v Paříži. Firma v zemi rovněž plánuje poskytování vysokorychlostního přístupu k internetu, napsala agentura Reuters.