TELeKONOM: Třicet zbytečných milionů...

PRAHA - České dráhy zřejmě přijdou kvůli nevýhodné smlouvě o poskytování mobilních služeb se společností Eurotel během pěti let o zhruba 30 milionů korun. Tolik by údajně mohly ušetřit, pokud by zvolily levnější nabídku konkurence. Kontrakt v odhadované roční hodnotě 150 milionů korun podepsal začátkem května generální ředitel ČD Petr Kousal. Smlouvou s Eurotelem se má tento týden zabývat dozorčí rada podniku, uvedl důvěryhodný zdroj.

Podepsání smlouvy vedení drah v oficiální zprávě zdůvodnilo nejvhodnější nabídkou. Výběr navíc potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Eurotel má podle smlouvy vytvořit na ČD virtuální privátní síť se speciálními sazbami, službami a jim odpovídajícími nižšími náklady.

Výběrové řízení na zhruba 4000 mobilních telefonů vypsaly dráhy v dubnu 2002 za minulého vedení v čele s Daliborem Zeleným. Kvůli několika odvoláním neúspěšných operátorů a šetření antimonopolního úřadu však smlouvu podepsaly až letos počátkem května. Podle zdroje Kousal nevýhodnou smlouvu uzavřel bez vědomí rady, která má podobné zakázky schvalovat.

Jeden z členů dozorčí rady se dokonce snažil na čtvrteční zasedání prosadit hlasování o odvolání Kousala z funkce. Tento bod se však do programu nedostal. Mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš uvedl, že firma zvítězila na základě nejvýhodnější nabídky. Dráhy se s výší účtu nad 100 milionů korun stanou jedním z nejvýznamnějších klientů Eurotelu.

PRAHA - Český Telecom a telekomunikační firma Contactel mají uzavřít propojovací dohodu o službě ADSL. Rozhodl o tom Český telekomunikační úřad. Contactel a další firmy dosud využívaly ADSL Českého Telecomu pouze na základě dohody o přístupu ke službě, což jim znemožňovalo odlišit svou koncovou nabídku od konkurence, sdělila mluvčí Contactelu Romana Tomasová.

Český Telecom podle Vlastimila Sršně z tiskového oddělení rozhodnutí zatím neobdržel a nebude se proto k němu vyjadřovat. Poskytování ADSL na základě smluv o propojení by podle operátorů mělo přinést větší konkurenci a tlak na snižování cen. ČTÚ již zhruba před šesti týdny rozhodl, že Telecom nesmí odmítnout žádost o propojení kvůli ADSL se společností Czech On Line. Podle mluvčí firmy Lenky Horákové se však obě firmy stále nedohodly.

Telecom začal služby ADSL nabízet koncem února. Podle analýzy ČTÚ je nabídka pro konečné zákazníky sice za cenu srovnatelnou s evropským průměrem, ale se zdaleka nejpomalejší rychlostí. Telecom již oznámil, že rychlost v polovině roku zvýší na 2,5násobek. V současnosti využívá přístup na internet přes telefonní linku prostřednictvím ADSL kolem 4000 zákazníků. Smlouvu o poskytování služby s Českým Telecomem uzavřelo 22 operátorů.

ŠANGHAJ - Společný podnik švédského Ericssonu a jeho čínského partnera Nanjing Panda Electronics Co Ltd poskytne telekomunikační zařízení pro operátora Liaoning Mobile Co, který je divizí největší mobilní společnosti v Číně. Hodnota kontraktu činí 400 milionů jüanů (48 milionů USD). Informoval o tom včera list čínské burzy.

Švédský výrobce mobilních telefonů a telekomunikačního zařízení Ericsson dodá operátorovi zařízení, které má rozšířit jeho síť GSM a zlepšit provoz vysoce rychlostní sítě třetí generace.

Ve společném podniku Nanjing Ericsson Panda Communication vlastní čínský partner podíl 27 procent. Liaoning Mobile působí na severovýchodě země a je divizí většího ze dvou čínských mobilních operátorů, China Mobile Communications. Zahraniční společnosti včetně Ericssonu mají zájem o působení na čínském mobilním trhu, který je podle počtu uživatelů největším trhem a má velké předpoklady k dalšímu růstu. Musí zde však zápasit s rostoucí konkurencí domácích hráčů, napsala agentura Reuters.

Čína již předloni předstihla Spojené státy jako největší trh mobilního telefonování. Je to jedna z mála zemí, kde tento trh ještě zažívá prudký růst. Navzdory tomu je nasycenost trhu nadále nízká a mobil v Číně nemá ani 20 procent populace ve srovnání s více než 50 procenty v evropských zemích včetně Česka.

LONDÝN - Britská telekomunikační společnost Vodafone vytvořila v posledním fiskálním roce zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) za celou skupinu 11,22 miliardy liber. To je asi 18,4 miliardy dolarů a proti stejnému období loni je to vzestup o 40 procent. Obrat se zvýšil o třetinu a dosáhl 30,38 miliardy liber.

Vodafone je podle výše tržeb největší telekomunikační skupinou světa a zisk EBITDA před započtením mimořádných položek vzrostl o 26 procent na 12,68 miliardy liber (asi 20,8 miliardy USD). To je lepší výsledek než čekali analytici v anketě agentury Reuters. Jejich odhady byly v pásmu od 12,12 miliardy do 12,65 miliardy liber.

Firma ale pokračuje v odpisech nehmotného majetku a měla tedy za celý rok ztrátu před zdaněním 6,2 miliardy liber (asi deset miliard USD). I tak je to jen poloviční ztráta proti předchozímu roku, který končí v březnu. Na letošní rok Vodafone předpovídá pokračování příznivého vývoje a předpokládá, že se mu zvýší tržby o deset procent.

Firmě se zvyšují výnosy v Británii, ale aktivity v Německu a v Itálii stagnují. Klouzavý dvanáctiměsíční výnos na klienta (ARPU), což je v této branži ukazatel zásadního významu, na konci března činil 292 liber a vzrostl z 287 GBP, kde byl o tři měsíce předtím. V Německu se tento ukazatel zvýšil z 312 na 313 eur, v Itálii zůstal na 347 eurech.

Vodafone měl na konci března 119,7 milionu zákazníků, zatímco na konci prosince jich měl 112,5 milionu. V letošním roce očekává růst počtu zákazníků o dalších minimálně deset procent. Vodafone také zvýší výplatu dividendy o 15 procent na 1,6929 pence. Firma působí i na japonském trhu, kde se jí ale výnos na zákazníka v uplynulém roce snížil. V Japonsku má Vodafone společnost J-Phone, která ale od října změní název na Vodafone.

Výkonný ředitel sir Christopher Gent se vyjádřil také k otázce licencí na provozování služeb mobilních telefonů třetí generace. Podle něj firma nemá důvod tyto nákladné investice odepisovat. "Naše aktivity generují silné hotovostní toky a my nevidíme důvod, proč bychom měli (3G investice) odepisovat," potvrdil podle agentury Reuters sir Christopher.

TOKIO - Japonská telekomunikační společnost Japan Telecom Holdings Co, divize britské Vodafone Group Plc, se v loňském fiskálním roce vrátila zpět do zisku. Za pozitivní výsledky vděčí společnost mobilní divizi J-Phone a novým mobilním telefonům s vestavěným fotoaparátem. Mobilní divize má od října letošního roku změnit název na Vodafone, uvedla ve včerejším prohlášení firma.

Zisk třetí největší telekomunikační firmy v zemi za rok do konce března činil 79,50 miliardy JPY (680,3 milionu USD), oproti ztrátě 65,97 miliardy JPY v předchozím roce, kdy problémy divize pevných linek převážily nad ziskem mobilní divize. Tržby společnosti stouply o 5,5 procenta na 1,8 bilionu JPY. Populární služby mobilních telefonů s vestavěným fotoaparátem, které umožňují uživatelům prostřednictvím mobilu fotit a zaslat fotografie na počítač nebo jiný mobilní telefon, pomohly J-Phone k prudkému zvýšení počtu klientů. Firmě se také podařilo snížit kapitálové výdaje a finanční dotace pro maloobchodníky. J-Phone zavedl služby zasílání fotografií jako první na konci roku 2000.

J-Phone také včera oznámil, že od 1. října změní jméno firemní značky na Vodafone, stejně jako ostatní firmy, které britský mobilní gigant kontroluje. J-Phone se v současnosti používá pro jméno operátora i pro název firemní značky, která služby nabízí.

Japan Telecom v letošním roce očekává pokles čistého zisku na 62 miliard JPY. Analytici dotazovaní agenturou Reuters počítají se ziskem 72,45 miliardy JPY.

VÍDEŇ - Dominantní rakouská telekomunikační společnost Telekom Austria hospodařila během prvního čtvrtletí se ziskem před úroky, daní a odpisy (EBITDA) 405,9 milionu eur. To je o 1,5 procenta více než ve stejném období loni, kdy zisk činil 400 milionů.

Firmě pomohly k růstu zisku jak pevné telefonní linky, tak síť mobilních telefonů. Čtvrtletní výsledek je nad odhady analytiků, kteří v průměru očekávali, že zisk EBITDA se sníží a bude činit 396 milionů eur. Pásmo odhadů bylo poměrně široké a pohybovalo se od 372 milionů do 408 milionů eur.

Celkové tržby za skupinu činily 966,5 milionu eur a vzrostly tak o 0,4 procenta. "Zatímco růst tržeb táhl další růst mobilních služeb, k růstu EBITDA přispěly pevné linky i provozování bezdrátových služeb," píše se ve sdělení firmy. Konsolidovaný čistý zisk ve čtvrtletí vzrostl o 14,9 procenta na 43,1 milionu eur. Firma se ale nevyjádřila ke spekulacím, že by se mohla stát cílem převzetí od švýcarské firmy Swisscom. Ta minulý týden podobným spekulacím nepřikládala žádný význam, avšak akciím rakouské firmy fámy pomohly.

Na provozní bázi ale firma příliš úspěšná nebyla. Provozní zisk od ledna do března se jí meziročně snížil o 3,9 procenta na 121,9 milionu eur, podotýká agentura Reuters.