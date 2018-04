TELeKONOM: Trh s mobily se letos nasytí, tvrdí operátoři...

PRAHA - Mobilní telefon bude mít v letošním roce podle odhadu operátorů až 90 procent z více než deseti milionů Čechů. Znamená to přírůstek zhruba půl milionu zákazníků proti předpokládanému stavu na konci loňského roku. Loni operátoři získali kolem 1,5 milionu nových klientů. Se stoupající nasyceností trhu tak bude pokračovat trend poklesu tempa zvyšování počtu nových klientů.

Podle mluvčího Eurotelu Jana Kučmáše letos přibude všem operátorům dohromady jen několik set tisíc zákazníků. RadioMobil podle mluvčího Jiřího Hájka čeká, že se v letošním roce počet uživatelů zastaví pod 90 procenty. Mluvčí Českého Mobilu Igor Přerovský naopak uvedl, že firma očekává nasycenost českého trhu s mobilními přístroji až za hranicí 90 procent. "Mobilním telefonem disponuje naprostá většina obyvatel, a lze tak očekávat zvýšený přechod zákazníků mezi jednotlivými operátory," dodal.

Operátoři se v letošním roce zaměří na nabídku nových multimediálních služeb a na trhu se objeví nové, cenově dostupnější telefony, které stahování videa, obrázků a případně i jejich pořizování prostřednictvím kamery umožňují. Tyto telefony budou mít také cenovou podporu operátorů. Po vzoru Eurotelu by měly nabídnout stahování videosekvencí a MMS obsahu i RadioMobil a Český Mobil. Větší využití operátoři čekají i u mobilního bankovnictví.

U firemní klientely se operátoři zaměří na zjednodušení existujících řešení, například u přístupu na internet či stahování e-mailů na mobilní telefon, a na rozšiřování možností datových přenosů prostřednictvím GPRS. "Bude pokračovat souboj o firemní zákazníky," uvedl Kučmáš. Eurotel chce podle něj nabídnout například možnost širšího využití posílání SMS v rámci vnitropodnikové komunikace a marketingu.

Jednou z charakteristik příštího roku by podle Přerovského mohlo být i to, že firmy, které investovaly peníze do nákupu nových technologií třetí generace UMTS, budou muset hledat pro tuto investici nový smysl. Od UMTS se očekávalo, že přinese další rozvoj datových služeb a především obraz do mobilní komunikace. Tyto služby však již nyní umožňuje technologie MMS. Licenci na UMTS má pouze Eurotel a RadioMobil.

PRAHA - Nový rok přinesl i zavedení jednotného evropského telefonního čísla tísňového volání - linku 112. Pracovníci 14 operačních center v zemi na něm mají přijímat hovory v češtině i různých světových jazycích. Dosavadní známá tísňová čísla ovšem stále platí. Nadále lze volat číslo 150 pro potřeby požární ochrany a 155 pro zdravotnickou záchrannou službu, číslo 158 náleží republikové a 156 městské policii.

Linka 112 sjednocuje číslo tísňového volání s praxí v EU. Cizinci již nebudou muset při nehodách, požárech a katastrofách hledat česká čísla tísňových linek. Čeští občané si zase mohou snáze zapamatovat, že ve všech zemích unie platí pro volání v nouzi jedno číslo.

Ministr vnitra Stanislav Gross již dříve uvedl, že pracovníci operačních center budou po vytočení linky 112 informace předávat hasičům, policii a zdravotní službě. Operační centra vznikla podle nového krajského uspořádání a jsou v sídlech krajských ředitelství hasičského záchranného sboru.

PRAHA - Na téměř čtyřnásobných 625 000 hovorů za hodinu vzrostl mezi silvestrovskou půlnocí a jednou hodinou ranní počet volání ze sítě Českého Telecomu do zahraničí. Špička v běžný pracovní den přitom podle Vlastimila Sršně z tiskového oddělení dosahuje kolem 160 000 hovorů za hodinu. Hodinu před půlnocí firma zaznamenala 417 000 telefonátů do ciziny.

Provoz do jiných sítí, včetně sítí mobilních operátorů, byl nejsilnější rovněž po půlnoci, kdy pevnou linku použili zákazníci Telecomu k 622 000 volání. Hodinu před polednem to bylo 305 000 telefonátů. V běžný všední den přitom firma eviduje až 700 000 hovorů za hodinu. O svátcích a víkendech je to zhruba 200 000 telefonátů. Počet volání mezi jednotlivými kraji se o Silvestru zvýšil proti svátkům na 818 000 hovorů za hodinu.

Uživatelé mobilních telefonů poslali na Silvestra zhruba 38 milionů krátkých textových zpráv SMS. Rekordní počet 47 milionů zpráv na Štědrý den tak nebyl překonán. Proti předchozímu Silvestru letělo vzduchem asi o 13 milionů SMS více. Vyplývá to ze sdělení jednotlivých operátorů.

BRATISLAVA - Necelých 15 milionů krátkých textových zpráv SMS poslali na Silvestra zákazníci dvou slovenských mobilních operátorů. Nápor na sítě operátorů pokračoval také 1. ledna, kdy bylo doručeno 13,7 milionu zpráv. Vyplývá to z údajů, které poskytly společnosti EuroTel a Orange.

"Na Silvestra bylo v síti Orange Slovensko zpracovaných 11,1 milionu SMS zpráv, což ve srovnání s běžným dnem představuje nárůst o přibližně 43 procent. Zákazníci tento den uskutečnili 14,1 milionu hovorů," řekl mluvčí společnosti Peter Tóth.

Síť operátora zvládla podle Tótha vyšší nápor bez vážnějších problémů. I navzdory tomu však prvních 90 minut v Novém roce bylo doručení SMS zpráv o několik minut zpožděno. Klienti EuroTelu odeslali na Silvestra více než 3,8 milionu textových zpráv. "Na Silvestra jsme nezaznamenali žádné problémy. SMS byly doručovány v reálném čase," řekl mluvčí EuroTelu Juraj Droba.

Ani navzdory zvýšenému provozu se poslední den loňského roku nepodařilo překonat rekordních zhruba 20 milionů SMS zpráv ze Štědrého dne.