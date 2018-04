TELeKONOM: Třetí mobilní generace? T-Mobile neví...

BERLÍN - Německá společnost T-Mobile ještě neví, kdy přesně uvede na německý trh služby mobilních komunikací třetí generace (3G). Uvedl to včera generální ředitel telekomunikačního operátora René Obermann na veletrhu spotřební elektroniky IFA v Berlíně.

T-Mobile je součástí skupiny Deutsche Telekom AG, podniká i v České republice. Obermann uvedl, že zařazení služeb G3 do nabídky T-Mobile bude záviset na dostupnosti telefonů, které tyto služby budou podporovat. "Rozhodující věcí je dostupnost přístrojů pro zákazníka a to je něco, co závisí na výrobcích přístrojů," vysvětlil ředitel. Na veletrhu elektroniky CeBIT letos v březnu přitom Obermann uváděl, že se T-Mobile chystá nabídnout třetí generaci mobilních služeb veřejnosti ve třetím čtvrtletí tohoto roku, připomněla agentura Reuters.

T-Mobile v České republice z 60,8 procenta kontroluje stejnojmenná dceřiná firma společnosti Deutsche Telekom. Zbytek vlastní České radiokomunikace. Druhý největší tuzemský mobilní operátor zvýšil v prvním pololetí čistý zisk o 23 procent na 1,9 miliardy korun. Výnosy podle německých účetních standardů vzrostly o 15 procent na 11,7 miliardy Kč.

PAŘÍŽ - Francouzský telekomunikační gigant France Télécom chce koupit zbývající podíl 13,8 procenta ve své mobilní divizi Orange. Oznámila to včera firma, která by tak v době, kdy se snaží snížit dluhy a provést rozsáhlou restrukturalizaci, získala přístup k celé hotovosti, již vysoce zisková divize vytváří.

Zdroje blízké společnosti uvedly, že France Télécom nabídne 11 svých akcií za 25 akcií Orange. Akcie France Télécom uzavřely v pátek na 22,6 eura za akcii. Hodnota transakce by za této ceny činila 7,1 miliardy eur. Nabídka, jež by se podle zdrojů měla uskutečnit v období od 12. září do 7. října, zahrnuje 21procentní prémii k průměrné ceně akcií Orange v uplynulých třech měsících. Firma hodlá pro transakci využít 95 milionů akcií, které jsou v jejím držení, a 218 milionů nových akcií.

Společnost rovněž zveřejnila podrobnosti o výsledcích za první pololetí, podle nichž hospodařila s čistým ziskem 2,5 miliardy eur ve srovnání se ztrátou 12,2 miliardy ve stejném období loňského roku. Provozní zisk se zvýšil na 4,65 miliardy eur z 3,18 miliardy před rokem, a to především díky nárůstu zisku mobilní divize Orange o 68 procent na 2,09 miliardy eur. Čistý dluh se na konci června snížil na 49,3 miliardy eur z 68 miliard v závěru loňského roku, napsala agentura Reuters.



MILÁN - Největší italský mobilní operátor TIM zaznamenal v prvním pololetí letošního roku pokles čistého zisku kvůli nižším mimořádným ziskům z prodeje jmění, jež podpořily výsledky v loňském roce. Čistý zisk klesl na 993 milionů eur z 1,295 miliardy eur v prvním pololetí 2002, uvádí se v prohlášení.

V prvním pololetí loňského roku výsledky podpořil prodej podílu ve francouzské Bouygues Télécom a rakouské Mobilkom Austria. Bez zahrnutí mimořádných položek ve výši 647 milionů eur čistý zisk stoupl o 53,2 procenta. Příjmy společnosti se zvýšily o 6,7 procenta na 5,53 miliardy eur a provozní zisk stoupl o 8,4 procenta na 1,83 miliardy eur. To je v souladu s předběžnými výsledky, které firma zveřejnila v červenci.

TIM, ve kterém 56 procent vlastní italský telekomunikační gigant Telecom Italia, je jedním z nejziskovějších operátorů v Evropě. Analytici však varují, že další růst bude omezen, protože italský mobilní trh je již téměř nasycen. Čistý dluh společnosti na konci června klesl na 700 milionů eur ze 774 milionů na konci března. Počet zákazníků ve srovnání s prosincem stoupl o 5,7 procenta na 41,3 milionu, napsala agentura Reuters.

PRAHA - České radiokomunikace vymění do konce roku na všech svých budovách, autech i prezentačních materiálech logo. Vedle nové vizuální podoby svého loga firma změnila i značku pro telekomunikační služby Bluetone. Náklady na uvedení nového loga firma nesdělila.

"Novým moderním designem chceme změnit povědomí o naší společnosti, jejíž značka je někdy ještě spojována pouze s tradičními produkty v oblasti televizního a rozhlasového vysílání, a podpořit její vnímání jako plně konkurenceschopného operátora," uvedl generální ředitel Miroslav Čuřín.

Hlavním vizuálním motivem loga je vlna v národních barvách, na kterou navazuje stejný grafický prvek v modré barvě pro služby Bluetone. Vlna má symbolizovat moderní komunikaci, zatímco národní barvy fakt, že České radiokomunikace působí výhradně na domácím trhu. Návrh vytvořilo grafické studio Najbrt. České radiokomunikace vedle poskytování služeb spojených se šířením rozhlasového a televizního vysílání poskytují od loňského roku i telekomunikační služby koncovým zákazníkům.

Společnost, kterou ze 72 procent ovládá konsorcium Deutsche Bank a TDC s názvem Bivideon, má 39,2procentní podíl v mobilním operátoru T-Mobile. ČRa zvýšily v 1. pololetí celkový konsolidovaný čistý zisk na 884 milionů korun ze 342 milionů ve stejném období loni.