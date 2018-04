TELeKONOM: Tendr na mobilní železniční síť se bude opakovat...

PRAHA - České dráhy vyhlásí v nejbližších dnech nový tendr na pilotní projekt vybudování mobilní železniční sítě za čtvrt miliardy korun. Informuje o tom Mladá fronta Dnes s připomenutím, že jde již o druhý pokus, protože předchozí soutěž byla pro hrubé nesrovnalosti a závažná podezření při výběru vítěze zrušena. Železnice přitom již loni na tento pilotní projekt získala zhruba čtvrtmiliardový úvěr a v současnosti ho musí splácet, poznamenává.

Vybudování mobilní železniční sítě s názvem GSM-R je podle deníku pro dráhy klíčové a do budoucna bude stavba celého systému znamenat několikamiliardové investice. "Je to důležité zařízení především proto, že je jednotné pro celou Evropu. Umožňuje například komunikaci dispečerů s vlakovými soupravami v celoevropském měřítku," cituje mluvčího drah Petra Šťáhlavského.

Bezdrátovým digitálním komunikačním systémem GSM-R by měly být vybaveny i rychlovlaky ČD Pendolino, které mají začít jezdit mezi Vídní a Berlínem zhruba koncem letošního roku, systém se dá využít i pro informování a zábavu cestujících. Dráhy ho mohou později nabídnout k pronájmu i mobilním operátorům, kteří v současné době nedokáží ve vlacích zajistit dostatečně kvalitní pokrytí, píše MfD.

V předchozí soutěži se o první zakázku utkaly německý Siemens a konsorcium firem AŽD Praha a Kapsch. Poté, co se vítězem stalo konsorcium, napadl Siemens tendr u antimonopolního úřadu a ten letos v létě jeho výsledky zrušil. Celou akcí se zabývala i generální inspekce ČD, připomíná MfD.



CHICAGO - Miliony textových zpráv poslaných mezi uživateli mobilních telefonů v USA se každý měsíc ztratí. Šance na doručení SMS zprávy závisí převážně na tom, jaké sítě obě strany užívají. Vyplývá to ze studie společnosti Keynote Systems Inc.

Popularita zasílání SMS stále roste, protože odeslání zprávy stojí pouze deset centů. Podle Keynote však svého příjemce nenalezne až 7,5 procenta odeslaných textových zpráv. Podle posledních údajů sdružení Cellular Telecommunications & Internet Association byla v červnu 2002 poslána v USA miliarda textových zpráv. Při ztrátovosti 7,5 procenta tedy nebylo doručeno zhruba 75 milionu zpráv.

V Evropě pochází z textových zpráv deset až 15 procent příjmů mobilních operátorů. Přijetí těchto služeb v USA je však pomalejší, protože do loňského roku nemohli uživatelé posílat zprávy do jiné sítě, než kterou používali.

Největší úspěšnost v doručování zpráv má třetí největší operátor v zemi, AT&T Wireless Service. V rámci vlastní sítě je úspěšně doručeno až 97,8 procenta zpráv a do cizích sítí 95,5 procenta. Konkurenční firma Verizon Wireless je zas nejúspěšnější v přijímání zpráv. Její zákazníci přijmou 95 procent zpráv zaslaných do sítě. T-Mobile USA, který je šestý největší mobilní operátor v zemi, však patří mezi operátory s nejhorším výkonem. Pouze 86 procent zpráv poslaných ze sítě T-Mobile do jiné sítě najde svého příjemce. V rámci T-Mobile dorazí úspěšně 87 procent zpráv. Klientům firmy dorazí s úspěchem 92 procent zpráv z jiných sítí, napsala agentura Reuters.

Podle mluvčího největšího tuzemského operátora Eurotel Jana Kučmáše může neúspěšnost doručování SMS v USA souviset s horší kompatibilitou mobilních sítí i poměrně krátkou dobou od rozšíření technologie. Eurotel má úspěšnost doručení zpráv přes 99 procent. Zprávy nedojdou zejména při posílání do zahraničí nebo při zadání neexistujícího čísla ve správném formátu.

Společnost RadioMobil, která provozuje tuzemskou mobilní síť T-Mobile, má podle mluvčího Jiřího Hájka narozdíl od sesterské firmy v USA rovněž úspěšnost odesílání zpráv přes 99 procent.

TOKIO - Dodávky domácích výrobců mobilních telefonů na japonský trh v listopadu poprvé za 18 měsíců vzrostly. Hlavní podíl na tom mají modely s vestavěným fotoaparátem, vyplývá ze zprávy, kterou včera zveřejnila japonská asociace technologického odvětví JEITA.

Dodávky mobilních telefonů stouply v meziročním srovnání o 17 procent na 3,78 milionu kusů. V říjnu se dodávky snížily o 3,6 procenta a v září se propadly dokonce o 38,8 procenta. JEITA stanovuje výsledky na základě šetření u 17 výrobců elektroniky, kteří dodávají mobilní telefony třem domácím mobilním operátorům NTT DoCoMo, KDDI a Japan Telecom.

Dominantní mobilní operátor NTT DoCoMo v úterý oznámil, že získal více než pět milionů uživatelů telefonů s vestavěným fotoaparátem. DoCoMo nabídl zákazníkům mobilní telefony s fotoaparátem loni v červnu. J-Phone, který spustil služby umožňující zasílání multimediálních zpráv (MMS) již ke konci roku 2000, měl na konci prosince 7,91 milionu uživatelů telefonů s fotoaparátem. U nejmenšího operátora KDDI vlastní mobil s fotoaparátem 2,47 milionu zákazníků, napsala agentura Reuters.

LONDÝN - Banky odsouhlasily nový úvěr 2,155 miliardy liber (3,5 miliardy dolarů) pro britskou telekomunikační firmu Telewest Communications Plc. Firma to uvedla ve včerejší zprávě. Podle analytiků se tak blíží řešení její finanční situace.

Firma Telewest dodala, že stále jedná s držiteli obligací, věřiteli a akcionáři o restrukturalizaci dluhu. Společnost již v principu odsouhlasila, že držitelům obligací předá 97 procent svých akcií a dluh v obligacích tak sníží o 3,5 miliardy liber. Dohodu s bankami označil ředitel firmy Charles Burdick za další významný krok v restrukturalizaci firemních financí.

Telewest silně investoval do nákupu a modernizace kabelových sítí koncem 90. let, kdy byl technologický trh na vrcholu. Po poklesu poptávky a kolapsu trhu se dluhy firem v oboru ukázaly jako neudržitelné. Nové financování Telewest bude ale dražší kvůli současným podmínkám na trhu. Firma to oznámila bez bližších údajů.

Většina částí nového úvěru bude splatná na konci roku 2005. Nahradí předchozí úvěr 2,25 miliardy liber z března 2001, který firmě poskytly Bank of New York, CIBC World Markets, JP Morgan, Toronto-Dominion a dalších 22 bank.

Firma nabízí digitální televizní signál, přístup do telefonní sítě a k internetu. Jejími konkurenty jsou satelitní televizní společnost BSkyB a bývalý monopol BT Group Plc.

Zdroje agentuře Reuters sdělily, že některé banky podmínky úvěrové dohody schválily již na konci listopadu. Akcie Telewest se proto obchodují za zlomek firemní hodnoty v očekávání výměny nových akcií za dluh společnosti.

Akcie firmy včera vyskočily o 22 procent na čtyřtýdenní maximum 2,7 pence. Tržní hodnota firmy, která byla v době její slávy 14 miliard liber, je nyní 77 milionů. Obligace Telewest se nyní obchodují za pětinu nominální hodnoty, napsala agentura Reuters.