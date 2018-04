TELeKONOM: TelSource zvažuje účast na privatizaci Českého Telecomu...

- Konsorcium nizozemské KPN a Swisscomu TelSource, které vlastní 27 procent Českého Telecomu, by se mohlo jako partner podílet na některé z osmi nezávazných nabídek na koupi státní 51procentní majority v Českém Telecomu. Podle mluvčí společnosti Swisscom Pii Rogers zvažuje TelSource všechny možnosti, které by podpořily a urychlily privatizační proces v rámci možností vyplývajících z dohody s FNM. Dodala ale, že společnosti se dosud nepodílely na žádné z podaných nabídek.

Podle generálního ředitele TelSource Bessela Koka je záměrem konsorcia usnadnit privatizaci Telecomu. "To může zahrnovat koupi malého podílu, pokud si to vláda bude přát," uvedl.

Mluvčí Swisscomu včera prohlásil, že pro TelSource je prvotním zájmem odejít z Telecomu, což ale současná situace nemusí umožnit. Podle ní je možné, že nějakou část svého podílu konsorcium prodá až po vládním tendru, ale dosud žádné rozhodnutí nepřijalo.

Podle informací v médiích by se mohly Swisscom a KPN stát součástí konsorcia s CVS Capital Partners a Spectrum Equity Partners, které podle neoficiálních zdrojů minulý týden podalo předběžnou nabídku. Vláda totiž hodlá akceptovat pouze nabídky telekomunikačních firem nebo jejich konsorcií s finančními domy, nikoliv samotných finančních investorů.

Podle ekonomů přitom mají o Telecom spíše zájem finanční investoři než strategické telekomunikační firmy. Zájem podle vyjádření nemá British Telecom, švédská Telia, španělská Telefonica, finská Sonera ani norský Telenor. Účast v tendru popřela i francouzská společnost Vivendi a o privatizaci se nezajímá ani Telekom ze sousedního Rakouska.

Zatím jediná z telekomunikačních firem, která zájem potvrdila, je dceřiná firma France Télécomu Orange, která však chce jen mobilního operátora Eurotel, ve kterém Telecom drží 51 procent. Deutsche Telekom se ke spekulacím o své účasti nevyjádřil. Neoficiální zdroje uvádějí, že nabídku vedle telekomunikačních firem dále předložily například konsorcium amerického finančního domu Warburg Pincus s britskými finančními partnery Doughty Hanson a Apax Partners.

Výbor privatizace by měl tento týden vybrat nejvážnější uchazeče, kterým umožní due diligence před předáním závazných nabídek. Vítěz by měl být znám do konce března.

PRAHA - Konsorcium dánské TDC a Deutsche Bank Bivideon jedná s několika zájemci o prodeji Českých radiokomunikací. Jednou ze čtyř až pěti firem, které ve firmě provádí hloubkovou prověrku, tzv. due diligence, je podle dobře informovaného zdroje izraelská společnost BlueTel. Mluvčí ČRa Dagmar Francková informaci odmítla komentovat s tím, že jednání probíhají a nejsou uzavřena. Podobně reagoval i mluvčí TDC Vibeke Visby Berthelsen.

Bivideon již dříve oznámil, že radiokomunikace nejprve prodají svůj 39,2procentní podíl v mobilním operátoru RadioMobil a polovinu v telekomunikační firmě Contactel a poté bude následovat prodej mateřské společnosti strategickému investorovi. Kvůli prodeji RadioMobilu již radiokomunikace založily 100procentní dceřinou firmu na Kajmanských ostrovech, na kterou hodlají podíl převést.

Bivideon získal v ČRa kontrolu loni na podzim, kdy koupil od státu 51,19 procenta akcií za 6,8 miliardy korun a nyní s bývalým 20,8procentním podílem TDC ovládá 72 procent společnosti. Majoritní akcionář na konci loňského roku rozhodl o výplatě dodatečné dividendy 76 Kč na akcii ČRa a získá tak 1,7 miliardy Kč. Již loni na jaře, kdy TDC ovládala 20,8 procenta ČRa, inkasovala pětinu z 12,2 miliardy Kč určených na výplatu dividendy 395 Kč na akcii.

ČRa jsou dominantní firmou na trhu šíření rozhlasového a televizního signálu. Firma rovněž provozuje radioreléovou a optickou telekomunikační páteřní síť.

OSLO - Norská skupina telekomunikačních firem Telenor uzavřela konečnou dohodu o nákupu divize mobilních komunikací Comsat Mobile Communications od největší světové zbrojovky, americké firmy Lockheed Martin. Konečnou cenu však firmy ještě neurčily, mohla by být známa nejdříve za měsíc, uvedla včera firma Telenor.

Státem kontrolovaná společnost Telenor oznámila již loni v březnu, že koupí Comsat za 116,5 milionu dolarů v hotovosti. Tehdy odsouhlasenou cenu však podle včerejšího vyjádření Telenor firmy upravují. Mluvčí norské firmy uvedl, že cena půjde spíše dolů než nahoru.

Comsat Mobile se nyní stává americkou pobočkou Telenor a ponese název Telenor Satellite Services Inc. Přepočet ceny není jasný z technických důvodů. Konečné dohody budou ještě muset schválit americké protimonopolní orgány.

Comsat Mobile dodává řešení pro námořní, pozemní i vzdušné mobilní telekomunikace a pro přenos dat, zvuku i obrazu přes satelity. Má roční tržby kolem 100 milionů dolarů. Telenor má zhruba 23 000 zaměstnanců ve třicítce států. V posledních letech investoval hlavně do mobilních komunikací, internetu, šíření televizního signálu a satelitních komunikací.

STOCKHOLM - Výrobce mobilních telefonů Sony Ericsson neměl o Vánocích dostatek přístrojů, aby ve Skandinávii pokryl poptávku. Firma kupní zájem podcenila a ztráty v prodeji chce dohnat vyšší výrobou v prvním čtvrtletí, kdy počítá s trvajícím zájmem o její nejlepší modely. Pro víkendové vydání švédského listu Finanstidningen to uvedl šéf prodeje Sony Ericsson pro Skandinávii Roger Bolander.

V listopadu Ericsson popíral zprávy o poptávce převyšující nabídku s tím, že o Vánocích bude mít na trhu dostatek přístrojů. Podle Bolandera Ericsson v předchozích letech poptávku přecenil a předvánoční výrobu nadsadil. Loni firma udělala opak a přišla o potenciální příjmy, dodal manažer.

Ericsson je největší světový výrobce zařízení pro sítě mobilních komunikací a třetí největší výrobce mobilních přístrojů. Svou ztrátovou výrobu mobilních telefonů loni v říjnu Ericsson spojil s obdobnou divizí japonské Sony, aby ji dostal ze ztrát do zisku. Než firmy vyvinou nový společný model, budou obě prodávat stávající přístroje.

Velcí švédští prodejci mobilních telefonů listu sdělili, že poptávka po telefonech T65 a T68 byla loni před koncem roku tak velká, že v polovině vánočního prodejního období modely došly. Bolander uvedl, že to nezpůsobil výrobní výpadek, ale špatný odhad poptávky, napsala agentura Reuters bez bližších podrobností.