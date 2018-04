TELeKONOM: Televize Nova končí...

- Kvůli uvolňování 12. televizního kanálu, který dosud sloužil zejména pro šíření programu Nova, musí někteří příjemci počítat se zhoršením příjmu televize. Český telekomunikační úřad začne v červnu převádět vysílání na nové kmitočty, protože 12. kanál bude vyhrazen pro zavádění digitálního rozhlasu v systému T-DAB, uvedl v tiskové zprávě.

Změna se týká jednoho z 25 vysílačů Novy, který je umístěn na Bukové hoře, a více než 80 z celkem 545 převaděčů po celé ČR. V obci Cotkytle u Lanškrouna se změna dotkne i ČT1. "ČTÚ postupoval tak, aby byl co možná nejvíce minimalizován negativní dopad na diváky, kteří jsou na příjmu signálu z těchto zařízení závislí," uvedl předseda úřadu David Stádník.

Mluvčí Novy Petr Kostka řekl, že televize bude diváky o chystaných změnách včas informovat. V některých případech nebudou muset uživatelé ani nově nastavovat anténu a pouze přeladí televizní přijímač na nový kanál. Jinde budou muset s anténou pohnout, koupit novou anténu či vyměnit část rozvodu. Nastavení vysílačů či převaděčů budou České radiokomunikace měnit postupně od června do října.

Předpokládaný termín změny i její charakteristiku zveřejnily radiokomunikace na internetové stránce www.cra.cz/vyluky.html. K postupnému uvolňování 12. televizního kanálu se ČR zavázala v roce 1995, kdy byly na zasedání členských zemí Evropské konference poštovních a telekomunikačních práv dohodnuty základní principy přechodu na digitální vysílání zemského rozhlasu v systému T-DAB.

PRAHA - České dráhy by mohly postupně do budování infrastruktury pro mobilní síť GSM-R investovat až 1,7 miliardy korun. Dráhy plánují nejdříve pokrýt signálem zhruba 700 km tratí I. a II. koridoru. V konečné fázi by mohlo být pokryto 6000 km tratí, což jsou dvě třetiny tuzemské železnice, řekl Pavel Tesař z tiskového oddělení ČD.

Zcela určitě chtějí dráhy pokrýt koridory Děčín-Břeclav a Ostrava-Břeclav. To by mělo vyjít na zhruba 600 milionů korun. Minulý týden ČD vybraly vítěze výběrového řízení na dodavatele pilotního projektu, kterým se podle neoficiálních informací stala společnost Kapsch. Druhý účastník tendru, německý Siemens, by se měl příští týden rozhodnout, zda výsledek napadne. Proti výhře společnosti Kapsch v předchozím výběrovém řízení se Siemens úspěšně odvolal. Kapsch údajně nabídl o 20 procent vyšší cenu než druhý zájemce a navíc ani technologii nevyrábí.

Kapsch nedávno získal kontrakt na dodávku GSM-R pro slovenskou železnici. Siemens je největším evropským dodavatelem technologie, v současnosti dodává GSM-R železnicím v sedmi evropských zemích a v 11 státech GSM-R provozuje v testovacím režimu. GSM-R je v současné době zaváděn jako evropský standard pro komunikaci na železnici. V celé Evropě totiž existuje 35 různých radiových železničních systémů.

Zatímco původně České dráhy počítaly s ověřovacím provozem v roce 2002, rozjedou pilotní projekt až v únoru příštího roku. Testování by mělo v té době začít mezi Prahou a Kolínem a ve druhé etapě, v červnu 2004, mezi Prahou a Děčínem. Uskutečnění pilotní části vyjde na zhruba 300 milionů Kč. Další etapy bude podle Tesaře zřejmě realizovat dodavatel pilotního projektu.

PRAHA - Telekomunikační firma GTS získala od zavedení služby volba operátora loni na podzim 9000 uživatelů. Minutový provoz služby za posledních šest měsíců vzrostl na trojnásobek, tj. na 14 procent celkově provolaných minut, řekl ředitel komerční divize David Duroň. Podle odhadů odborníků volbu operátora používá celkem 50 000 až 80 000 uživatelů.

Volba operátora umožňuje zákazníkům Českého Telecomu telefonovat prostřednictvím číselné předvolby či pevného nastavení přes sítě jiných operátorů. Vytáčenou volbu začali první operátoři nabízet v polovině loňského roku. GTS ji kvůli sporům s Telecomem spustila o tři měsíce později. "Zákazníci se učí telefonovat efektivně a přes volbu operátora volají stále více," dodal Duroň. Firma poskytuje pevnou volbu operátora pod názvem GTS Volba Plus bez paušálních poplatků. Zákazníci mohou ve čtyřech cenových programech ušetřit až 60 procent nákladů.

GTS Czech je s tržbami 2,4 miliardy Kč největším alternativním operátorem v zemi. Na trhu působí od roku 1991 a poskytuje komplexní nabídku hlasových, datových, internetových, operátorských a integrovaných služeb. Firmu vlastní společnost Antel Holdings, která v srpnu 2002 převzala skupinu TS Central Europe.

FILADELFIE - XO Communications Inc., telekomunikační společnost kontrolovaná miliardářem Carlem Icahnem, nabídla za jmění bankrotující telekomunikační společnosti Global Crossing více než 700 milionů USD. Svojí nabídkou tak vysoce překonala singapurskou Technologies Telemedia, která má již dohodu, že zaplatí za podíl 61,5 procenta v Global Crossing 250 milionů USD. Vyplývá to z prohlášení XO.

Global Crossing vyhlásil bankrot v lednu 2002, protože nebyl schopen splácet obrovský dluh, který vznikl hlavně z budování vysokorychlostní komunikační sítě. Ta spojuje přes 200 měst ve 27 zemích světa. Hodnota jmění Global Crossing kdysi činila 22,4 miliardy USD. Pokles telekomunikačního sektoru však způsobil propad hodnoty sítí.

Nabídka XO představuje 250 milionů USD v hotovosti. Zbylá část zahrnuje prioritní akcie a jistiny a část dluhu. Nabídka zvyšuje příliv peněz určených pro věřitele společnosti o více než 100 milionů USD.