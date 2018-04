TELeKONOM: Televize a multimédia dostaly novou frekvenci...

- Český telekomunikační úřad zpřístupnil pro komerční provoz kmitočtové pásmo 40 GHz, které umožní přístup domácností k interaktivním multimediálním službám včetně rychlého internetu.uvedl v pátek prezident České asociace kompetitivních komunikací Zdeněk Vaníček.

Pásmo budou moci využívat například provozovatelé kabelové televize pro její zpřístupnění v místech, kde není možný kabelový rozvod a k nabídce interaktivní televize či TV na objednávku. Vysílání by tak mohlo nahradit systém MMDS, který ČTÚ letos zrušil kvůli nutnosti použít kmitočty pro mobilní sítě UMTS.

Podle Vaníčka je využití pro televizní vysílání plnohodnotnou alternativou k digitální televizi, kterou nyní v ČR operátoři testují. "Další vývoj bude podmíněn ekonomickou návratností, které v porovnání například se systémy kabelové televize napomáhá finanční dostupnost a levný provoz," dodal Vaníček. Využití pásma však podle něj doprovázejí i některé nedostatky, zejména citlivost na povětrnostní vlivy, které mohou způsobovat omezení dosahu systému a poruchy šíření rádiového signálu.

Kmitočty umožní i nabídku telekomunikačních služeb kvalitativně srovnatelných s nabídkou v pevné síti Českého Telecomu a vysokorychlostní přístup na internet. Multimediální rádiové systémy nabídnou kombinaci klasických telefonních služeb se službami rozhlasového a televizního vysílání, multimédií a informačních technologií.

PRAHA - Provoz mobilních telefonů v Praze se v první den summitu snížil zhruba o 20 procent proti běžnému pracovnímu dni. Naopak výrazný nárůst až o stovky procent zaznamenali operátoři podle svých sdělení v blízkosti Kongresového centra, kde státníci jednali.

"Provoz v síti Eurotelu odráží dění v Praze. Je vidět, že značná část obyvatel hlavního města odjela na dovolenou a že se snížil výkon ekonomiky v hlavním městě," uvedl v pátek mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš. Kolem Kongresového centra měl operátor 3,5krát větší provoz než obvykle. V celé Praze však počet telefonátů poklesl na 80 procent běžného stavu.

RadioMobil zaznamenal podle mluvčího Jiřího Hájka pokles provozu v metropoli o 17,3 procenta. Kolem Obecního domu se snížil počet volání v síti T-Mobile o polovinu. Naopak u Kongresového centra volali zákazníci dvojnásobně proti normálu. Síť v okolí Pražského hradu zaznamenala růst hovorů o třetinu.

Mírný pokles zaznamenala ve čtvrtek i síť Oskar Českého Mobilu. Lokální zvýšení nezpůsobily podle Romana Frkouse z tiskového oddělení ani demonstrace na Náměstí Míru a následné pochody. Pouze Nuselský most vykázal krátkodobý výkyv, když se demonstranti přiblížili k policejní bariéře. Lidé více volají na místech postižených změnami v dopravě. Na dvoj- až trojnásobek se zvýšilo množství volání v exponovaných oblastech, kde zasedání přímo probíhá.

PRAHA - Český Telecom zřídil novou organizační jednotku, která bude zajišťovat komplexní zákaznická řešení pro vybrané subjekty veřejné správy. Součástí bude nynější jednotka speciálních projektů a jednotka pro prodej integrovaných služeb veřejné správě, uvedl mluvčí Vladan Crha.

Divizi bude řídit dosavadní výkonná ředitelka pro prodej integrovaných služeb veřejné správě Jana Berglová. Telecom podle ní zřídil jednotku mimo jiné na přání státu mít v rámci struktury firmy jednoho partnera. Jednotka bude reagovat na potřebu přizpůsobit nabídku služeb specifickým požadavkům zákazníků z veřejné správy.

Jedním z hlavních úkolů je podle mluvčího dobře zvládnout veškeré problémy spojené s očekávaným nárůstem poskytování informačních služeb elektronickou cestou a zvyšujícími se požadavky na efektivní komunikaci občanů i orgánů státní správy a samosprávy.

Telecom pro státní úřady zajišťuje například komplexní telekomunikační služby a buduje jednotnou komunikační infrastrukturu. Firma rovněž zavádí internetovou síť ve školách.

FRANKFURT - Nový výkonný ředitel německé telekomunikační společnosti Deutsche Telekom Kai-Uwe Ricke zřejmě přistoupí ke změnám v řídícím týmu firmy. Podle zdrojů blízkých firmě se bude zřejmě snažit o posílení provozních divizí skupiny, informovala v pátek agentura Reuters.

Deutsche Telekom je největší telekomunikační firmou v Evropě a Ricke se jejího vedení ujal teprve minulý týden. V řídícím týmu by se podle zdrojů měli objevit i ředitelé internetové divize T-Online, divize technologických služeb T-Systems a mobilní odnože T-Mobile. Na druhou stranu se ale počet členů představenstva nezmění, což by naznačovalo, že někteří členové řídícího týmu o své místo přijdou. "Ricke chce posílit divize a podle mě dává smysl, když v řídícím týmu zasednou jejich šéfové," uvedl jeden z členů dozorčí rady.

Ricke až do zvolení ředitelem ve společnosti Deutsche Telekom působil jako šéf její mobilní odnože T-Mobile. Nejvyšší post je v T-Mobile tedy stále volný a to znamená, že minimálně jedna divize Deutsche Telekom se dočká nového vedení. O změnách v řídícím týmu dozorčí rada rozhodne ve čtvrtek.

FRANKFURT - Německá telefonní společnost MobilCom uzavřela dohodu s bývalým strategickým partnerem France Télécom a podnikla tak klíčový krok ke své záchraně. Francouzi převezmou nebo odpustí německé firmě dluh sedm miliard eur a s tím dostanou 90 procent majetku rušených operací v budování mobilní sítě třetí generace, uvedl v pátek MobilCom.

Díky dohodě s francouzskou společností má nyní MobilCom otevřeny dveře k dohodnutým záchranným úvěrům od německých bank. Nyní od nich může podle dohody dostat zbylých 122 milionů eur z balíku, z něhož zatím čerpal 50 milionů eur.

Podmínkou dohody je to, že obě strany se zřeknou nároků na náhradu škody z nesplněné kooperační dohody. Smlouva musí být schválena akcionáři MobilComu i francouzského podniku. Cesta k dohodě s France Télécom a bankami se uvolnila před týdnem, kdy bývalý výkonný šéf MobilComu Gerhard Schmid převedl svůj podíl ve firmě na vnější subjekt. France Télécom, který vstoupil do MobilComu s cílem vybudovat v Německu síť 3G, v září kvůli Schmidovým praktikám odmítl plnit strategickou dohodu a odepřel německé firmě nadále poskytovat finanční podporu. To přivedlo MobilCom na práh bankrotu.

Před insolvencí musela být firma těsně před parlamentními volbami zachraňována za pomoci vlády. Ta zprostředkovala přes státní banky firmě úvěrový balík, s jehož plným uvolněním se však čekalo na schválení plánu restrukturalizace dluhu.