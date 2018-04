TELeKONOM: Telekomunikační ráj budoucnosti? Mauritius!...

PORT LOUIS (Mauritius) - Ostrovní Mauritius vstupuje do velkého světa informačních technologií a věří, že se brzy stane "kybernetickým rajským ostrovem", kudy budou do Afriky proudit asijští softwaroví odborníci, napsala agentura Reuters. Nové "Cyber City" vzniká nedaleko hlavního města Port Louis mezi zelenými svahy hor na nynějších plantážích cukrové třtiny, která byla klíčem k obchodnímu úspěchu malého ostrůvku v Indickém oceánu.

Na 60 hektarech půdy údajně vyroste nejmodernější stánek vědy nové generace, který bude zahrnovat multimediální a obchodní zónu, vědecké středisko, hotel, obytný a odpočinkový komplex. Ostrov chce využít své výhodné polohy - 4000 km východně od Jižní Afriky - a dohonit tak informační zaostávání Afriky dovozem asijského počítačového know-how pomocí systému kabelů s optickými vlákny, který by měl být natažen pod mořským dnem.

"Otázkou není, zda si vybrat penicilin nebo Pentium... - jde o to, abychom si zvolili nejlepší informační technologie, které Afriku ekonomicky vzpruží a zajistí blahobyt jejímu lidu," řekl ministr IT Dílčand Džíha. Mauritius se roku 2000 zapojil do Podmořského projektu kabelového systému s optickými vlákny, který spojuje země Afriky a Dálného Východu, jako například Malajsii. V budoucnosti se počítá i s rychlostním propojením se Západní Afrikou a Evropou.

"Vybudováním kybernetického města chceme podnítit spolupráci mezi Afrikou, Indií a Mauritiem a připravit tím Africe cestu k vybudování elektronické ekonomiky," oznámil na začátku tohoto roku ministr financí Paul Berenger. Na ostrově žije pouze 1.2 milionu obyvatel a nedostatek kvalifikované pracovní síly je pro Mauritius kamenem úrazu.

Ozývají se varovné hlasy, že zaměstnáni zde budou především zahraniční odborníci, které přiláká vidina rychle vydělaných peněz, zatímco místní lidé budou nuceni vykonávat celodenní podřadné práce.

Výstavba kybernetového městečka, která začala v listopadu 2001 v Ebene, by měla být dokončena do roku 2005. "Chceme odsud vyvážet špičkové služby a doufáme, že mezinárodní firmy si tady založí zákaznická centra, programovací střediska a budou zde provádět své operace v zázemí," řekl úředník z ministerstva pro informační technologie a telekomunikace.

Indie, která patří mezi největší světové producenty počítačového softwaru, přišla s návrhem, aby byla s přispěním "cyber city" propojena Francie s Afrikou. Indická vláda přislíbila Mauritiu finanční půjčku ve výši 100 milionů amerických dolarů včetně technické výpomoci. "Zapojením naší země do projektu má náš informačně-technologický sektor příležitost vstoupit i na další trhy v blízkosti Mauritia," připustil Šrí Čandra Bábú Naidu, hlavní ministr "Indického hardwarového údolí" ve státě Ándrapradéš.

Indie si od spolupráce s mauritijskou republikou, kde většina lidí mluví francouzsky a anglicky, slibuje snadný přístup na trhy frankofonní Afriky i Francie samotné. Půvabný tropický ostrov nutně potřebuje svou ekonomiku oživit. Po změně celosvětových obchodních pravidel značně ochabl vývoz cukrové třtiny a textilu ze země do Evropy. Vláda nyní vkládá své naděje do informačních technologií, turismu a finančních služeb. Velké firmy jako Microsoft, IBM nebo Hewlett-Packard si na ostrově už zřídily své pobočky, společnosti jako Compaq nebo Oracle projevily o účast v cyber-city vážný zájem. Mauritius se snaží přilákat zahraniční investory výraznými daňovými úlevami a levnou pracovní silou.

PRAHA - Mobilní operátoři Eurotel a T-Mobile by mohli získat roční odklad spuštění služeb UMTS výměnou za to, že by desetileté splátky za licence zaplatili najednou. První sítě UMTS by tak začaly fungovat v Praze nejpozději 1. ledna 2006. Je to jedna z variant, kterou chce firmám navrhnout ministr informatiky Vladimír Mlynář, řekla ČTK jeho mluvčí Klára Volná.

Oba operátoři získali licence na UMTS v roce 2001 za celkem 7,4 miliardy Kč. Zatímco po jedné miliardě musely firmy zaplatit hned, zbytek během deseti let. Ministerstvo financí nedávno přišlo s návrhem, že stát by mohl téměř pět miliard za licence získat do rozpočtu dříve a najednou.

Rozvoj UMTS ve světě se oproti původnímu očekávání zásadně zpomalil kvůli velké finanční vyčerpanosti operátorů, kteří byli nuceni zaplatit za licence příliš vysoké částky a neměli dost peněz na investice. Podle Mlynáře by tak roční odklad zavedení služby v ČR neměl na tuzemské zákazníky žádný dopad, protože spuštění v roce 2005 by mělo vzhledem k nedostatku telefonů pouze formální význam.

Generální ředitel Eurotelu Terrence Valeski uvedl, že zatím firmu nikdo oficiálně nekontaktoval. Případné odložení spuštění UMTS za dřívější splacení licencí by však podle něj mělo pozitivní dopad na ekonomiku služby. Odklad by tak podle něj znamenal odložení investic a možnost vytvoření přijatelnějšího podnikatelského záměru pro UMTS na příštích pět let.

S případnou změnou licenčních podmínek bude zřejmě muset souhlasit třetí mobilní operátor Český Mobil, který se tendru kvůli finančním požadavkům neúčastnil. Podle dřívějšího vyjádření mluvčího Igora Přerovského by v případě výrazné změny podmínek firma zvážila, zda by pro ni byly z obchodního hlediska atraktivní.

Ministerstvo financí původně navrhovalo získat výnos z UMTS z úvěru, který by spláceli operátoři. Další variantou byl odprodej dluhu jako pohledávky státu. Obě možnosti však komplikuje žaloba T-Mobile na podmínky obsažené v licenci.

PRAHA - Českému Telecomu klesl v prvním pololetí zisk o 13 procent na 2,3 miliardy korun. Znamená to nižší propad proti očekávání analytiků, kteří většinou odhadovali pokles o více než čtvrtinu. Výnosy se snížily o necelá tři procenta na 25,4 miliardy korun. Konsolidované výsledky podle mezinárodního účetnictví firma oznámila v tiskové zprávě.

Výnosy z hovorného poklesly meziročně o 26 procent na 5,5 miliardy Kč, zatímco výnosy z měsíčních paušálních poplatků vzrostly o tři procenta na 5,3 miliardy. Počet pevných linek klesl o tři procenta na 3,617 milionu. Zákazníci firmy více používali telefon k přístupu na internet než k volání. Z celkového objemu 5,8 miliardy minut připadlo 53 procent na vytáčený přístup k internetu.

Tradičně největší nárůst zaznamenala firma u výnosů z datových a internetových služeb. Ty vzrostly téměř o pětinu na 4,1 miliardy Kč. Z toho výnosy ze služeb ISDN vzrostly o 63 procent na 2,6 miliardy Kč. Příjmy z internetových služeb se zvýšily o 40 procent na 279 milionů korun. Počet uživatelů internetových služeb se zvýšil o třetinu na 86 000 zákazníků.

Firma začala získávat první příjmy i z nové služby rychlého internetu přes telefon prostřednictvím ADSL. Od zahájení jejího poskytování v březnu utržila 20 milionů korun. ADSL nyní používá přes 7000 klientů a jejich počet se zvyšuje o 500 týdně. Podle analytika Wood&Company Tomáše Vyskočila byl pokles celkových výnosů ovlivněn přesunem provozu na mobilní sítě. I tak Telecom vykázal jeden z nejvyšších poměrů provozního zisku k výnosům v Evropě na

úrovni 49 procent. Čistý zisk Telecomu byl podle něj nad očekáváním trhu. Firmě zlepšily hospodaření především velmi dobré výsledky Eurotelu, jehož příspěvek činí čtvrtinu tržeb, ale tři čtvrtiny čistého zisku. "Po plánovaném ovládnutí Eurotelu od roku 2004 čekáme nárůst tržeb a provozního zisku Telecomu zhruba o pětinu," dodal.

TOKIO - Přední japonský výrobce mobilních telefonů NEC Corp. přesune výrobu mobilních telefonů třetí generace určených pro zahraniční trhy na smluvního výrobce elektroniky Solectron. NEC bude nadále vyrábět pouze telefony určené na prodej na domácím trhu.

Solectron bude vyrábět telefony pod značkou NEC ve své továrně v Číně. Podle dohody bude NEC využívat i dodávkové řetězce Solectronu na zahraničních trzích. Mluvčí NEC dodala, že rozhodnutí je v souladu se strategií firmy, která počítala, že NEC nejprve zahájí výrobu telefonů na domácím trhu a později přesune výrobu pro zahraniční trhy na smluvního výrobce.

NEC, který je předním japonským výrobcem osobních počítačů, mobilních telefonů a telekomunikačního zařízení, má za cíl stát se jedním z hráčů na celosvětovém trhu mobilních telefonů třetí generace a chce dodávat své telefony zahraničním dceřiným společnostem operátora NTT DoCoMo. Prodej mobilů NEC v zahraničí by se tak mohl v příštích letech zvýšit ve srovnání s loňským rokem až pětinásobně, napsala agentura Reuters.

Na počátku července NEC představil prototyp mobilního telefonu, který je schopen přijímat signály digitálního televizního vysílání. Nový přístroj, jehož zkušební komerční využití plánuje firma do roku 2005, tak uživatelům umožní nejen telefonovat a fotografovat, ale rovněž sledovat televizi.



PRAHA - Každého zákazníka mobilního operátora Eurotel stálo v prvním pololetí roku volání z mobilu v průměru 545 korun měsíčně. Výnos na jednoho uživatele (tzv. ARPU) meziročně klesl o 11 procent z loňských 610 Kč, vyplývá z včerejšího sdělení firmy.

Za každou minutu prvního půlroku vydělal největší tuzemský mobilní operátor 14.591 korun. Každý z téměř čtyř milionů klientů společnosti pak znamenal pro firmu čistý zisk téměř 1000 korun. Eurotel oznámil zvýšení čistého zisku o pětinu na 3,8 miliardy korun. Výnosy vzrostly o dvě procenta na 14,1 miliardy. Firma je z 51 procent vlastněna Českým Telecomem. Ten by měl do konce roku získat od americké Atlantic West i zbylý podíl.