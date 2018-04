TELeKONOM: Telefony budou dražší i levnější...

PRAHA - Jednu dobrou a jednu špatnou zprávu připravil pro majitele pevných telefonních linek Český telekomunikační úřad. V roce 2002 se Češi na jedné straně dočkají levnějších místních hovorů, zároveň se ale zřejmě musí připravit na dražší měsíční paušální poplatky, dálkové hovory nebo volání na mobily.

Za minutu místního hovoru si podle rozhodnutí ČTÚ může Český Telecom v příštím roce účtovat maximálně 1,40 koruny ve špičce a sedmdesát haléřů mimo špičku (platí pro nejpoužívanější standardní program pro domácnosti i podniky). V současnosti se za minutu místního spojení platí 1,45, resp. 0,80 koruny.

Celkově bude moci Telecom v rámci programu Standard pro domácnosti zvýšit cenovou hladinu o maximálně 72,7 procenta. Při poklesu cen místního hovorného se tak zvýšení promítne do měsíčního paušálního poplatku, dálkových hovorů nebo cen volání na mobilní telefony. Poplatek za pevnou telefonní linku by se tak mohl vyšplhat až k hranici tří set korun měsíčně.

U standardního programu pro podniky mohou ceny vzrůst až o 76,7 procenta. Hladina cen u programu pro málo volající domácnosti Home Mini se může zvýšit maximálně o 8,6 procenta.

Telecom se při stanovování návrhu cen pro ČTÚ musí řídit i klauzulí, podle které má cenový balíček Home Mini a standardní program obsahovat nepřevoditelný kredit hovorného v rámci měsíčního paušálu minimálně 90 korun. Hovorné u programu Mini navíc může být maximálně dvojnásobné než u standardního programu.

Telecom musí návrh jednotlivých položek ceníku úřadu předložit do dvou týdnů. Podle zdroje z ČTÚ by měly nové ceny začít platit od prvního února 2002.

PRAHA - Mobilní operátoři Eurotel, RadioMobil i Český Mobil zvýší kvůli očekávanému náporu volajících na Štědrý den a o Silvestru pro toto období kapacitu svých sítí. Podle sdělení mluvčích všech tří firem se bude zvyšování kapacity soustředit na velká města a lyžařská střediska. Nad provozem budou dohlížet posílené pohotovostní týmy.

Eurotel podle mluvčího Jana Kučmáše v současnosti provádí celkovou revizi sítě a upravuje její konfiguraci pro specifický provoz v závěru roku, kdy je obrovská špička a provoz je jiný než v roce. Síť Eurotelu prodělala revizi včetně zátěžových testů a bude připravena i pro přesměrování hovorů v případě výpadku sítí jiných operátorů.

Firma zvýšila kapacitu centra pro posílání krátkých textových zpráv o 30 procent. Pro hlasové služby firma instaluje vedle nových základnových stanic i mobilní stanice a posiluje kapacitu nynějších přidáním využitelných frekvencí pro hovory. "Jde vlastně jen o dolaďování, protože největší posilování kapacity proběhlo už loni a předloni a stanice v lokalitách zůstaly," uvedl Kučmáš.

Z hlediska kapacity sítě je podle mluvčího RadioMobilu nejnáročnější silvestrovská noc. Zatímco o Štědrém večeru jsou hovory a SMS zprávy rozloženy do několika hodin, na Nový rok se každý snaží dovolat co nejblíže půlnoci a hlavní nápor na síť je tak směrován do několika málo minut, vysvětlil. Loni na Štědrý den se zatížení SMS centra sítě Paegas zvýšilo o více než 300 procent oproti běžnému dni na 15 milionů textových zpráv.

"Kapacita sítě byla zvyšována v průběhu celého roku. Na nejvíce zatížených místech budou v době Vánoc a na konci roku umístěny mobilní základnové stanice zvyšující kapacitu," uvedl Hájek s tím, že jedna z nich bude například na Staroměstském náměstí. Firma rovněž posílí Infolinku Paegas.

Provozovatel sítě Oskar Český Mobil podle mluvčího Igora Přerovského rovněž rozšiřoval s růstem počtu zákazníků i kapacitu sítě během roku. Firma bude, podobně jako konkurence, testovat optimální nastavení sítě i posilovat její kapacitu v místech s očekávaným zvýšeným provozem, například ve středu Prahy nebo Brna. "Je však třeba říci, že žádná mobilní síť na světě nedokáže garantovat, chtějí-li všichni její účastníci v jeden okamžik volat z jednoho místa, že bude provoz zcela plynulý," dodal Přerovský.

Loni na Štědrý den přenesli mobilní operátoři rekordních 17 milionů textových zpráv. Zhruba stejně SMS pak uživatelé rozeslali i na přelomu loňského a letošního roku. V ČR by mělo být na konci roku okolo sedmi milionů uživatelů mobilních telefonů proti 4,3 milionu z počátku roku.

PRAHA - Pouze z vyprodukovaných vlastních zdrojů hodlá mobilní operátor RadioMobil hradit v příštích letech výstavbu mobilní sítě nové generace UMTS. Plánovanou výši

investic generální ředitel firmy Roland Mahler na včerejší tiskové konferenci nesdělil. První miliardovou splátku licence přitom firma hradila z akcionářské půjčky.

Podle ekonomů by pokrytí celé ČR sítí UMTS vyšlo na 35 miliard Kč. Operátoři se však budou soustředit spíše jen na velká města, kde se dá čekat dostatečná poptávka. RadioMobil předložil v nedávné aukci tří licencí UMTS nejvyšší nabídku 3,86 miliardy korun. Další licenci koupil konkurenční Eurotel za 3,54 miliardy Kč. Třetí licenci Český telekomunikační úřad neprodal, protože se do soutěže nepřihlásil třetí operátor Český Mobil ani zahraniční zájemci.

Termín začátku poskytování služeb podle Mahlera fyzicky nelze sdělit. Připustil, že firma může spustit síť před termínem v lednu 2005, který požaduje ČTÚ. V roce 2003 chce společnost uvést do provozu podstatnou část zařízení. Při spouštění sítě i nabídce služeb

bude RadioMobil spolupracovat s mateřskou skupinou T- Mobile, která působí v Německu, Rakousku a Británii.

Firma dosud definitivně nevybrala dodavatele sítě. "Konečné rozhodnutí nepadlo. S několika společnostmi jsme podepsali předběžné dohody," uvedl Mahler s tím, že rozhodnutí padne

koordinovaně se skupinou T-Mobile. Při budování sítí se chce RadioMobil vedle Prahy, kterou musí z 90 procent pokrýt do ledna 2005, zaměřit na další velká města - Brno, Plzeň a Ostravu.

RadioMobil vedle kmitočtů pro UMTS jako vítěz aukce získá i dodatečné frekvence pro pásmo 1800 MHz sítě GSM. To firmě umožní rozvoj technologie rychlého přenosu dat GPRS jako předvoje nástupu multimediálních služeb, které jsou založeny na UMTS.

BUDAPEŠŤ - Francouzská společnost Vivendi Universal, která je v Maďarsku hlavním alternativním operátorem pevných telefonních linek, podnikne důrazné právní kroky, pokud

vládní cenová regulace bude i nadále zvýhodňovat mobilní operátory před službami provozovatelů pevných linek. Řekl to včera v rozhovoru pro agenturu Reuters výkonný šéf Vivendi Telecom Hungary Sándor Polányi.

Vivendi v Maďarsku investovala asi 600 milionů dolarů, Polányi však upozornil, že další investice v zemi si firma propříště důkladně rozmyslí. To, jak jsou nyní maďarskými úřady

nastavena pravidla, totiž škodí zájmům Vivendi, řekl Polányi.

Vivendi musí platit za propojení hovorů z pevných linek na mobilní telefony operátorům mobilních sítí poplatek 37 forintů za minutu (13,5 amerického centu). Mobilní firmy však platí Vivendi za propojení hovorů z mobilních telefonů na pevnou síť jen pět forintů.

Tento systém v podstatě znamená, že Vivendi financuje mobilní operátory a zároveň riskuje ztrátu svých zákazníků ve prospěch levnějších mobilních konkurentů. "Naše zájmy v konkurenci fixních linek proti mobilním jsou těžce narušovány," řekl Polányi.

Maďarský dominantní provozovatel pevných linek Matáv, který patří německému gigantu Deutsche Telekom, ztratí podle zákona po 23. prosinci svůj monopol na meziměstské a mezistátní hovory. Matáv však nynější podobou regulace poškozován tolik není, protože

kontroluje největšího domácího mobilního operátora Westel.

Vláda by podle Polányiho v duchu telekomunikačního zákona přijatého letos měla stanovit propojovací poplatky založené na nákladech, a přijatelným kompromisem by mohla být jednotná sazba kolem 13 forintů za minutu. Situace, kdy jsou mobilní operátoři zvýhodňováni i v době, kdy počet jejich uživatelů dosahuje úrovně uživatelů pevných linek, je nepřijatelná, řekl šéf maďarské dceřiné firmy Vivendi.

Vivendi bude po nadcházející liberalizaci maďarského trhu pevných linek jediným vážným konkurentem Matávu. Své služby dálkového spojení hodlá v Maďarsku nabízet od příštího měsíce. Za zvláště perspektivní označil Polányi trh přenosu dat, který by měl v Maďarsku růst příští rok tempem 35 procent.