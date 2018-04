TELeKONOM: Telefonování by mělo od podzimu zlevnit...

PRAHA - Pravděpodobně od podzimu letošního roku by se domácnosti mohly dočkat levnějšího telefonování. Sněmovna totiž včera přijala novelu telekomunikačního zákona, která otevírá telekomunikační trh konkurenci. Český Telecom bude muset v případě zájmu konkurenčních společností pronajímat své linky. Pokud tak neučiní, bude mu hrozit pokuta až pět milionů korun. Předlohu musí ještě projednat Senát a prezident.

Ministr informatiky Vladimír Mlynář řekl, že novela zákona jednoznačně povede k větší liberalizaci a nastolí konkurenční prostředí v telekomunikační oblasti. Český Telecom bude podle něj nucen pronajímat tu část linek, které vedou od ústředny ke koncovému přístroji, tedy "poslední míli". "Je to krok, který povede k větší konkurenci na telekomunikačním trhu, umožní lepší přenositelnost čísel a v důsledku bezpochyby v čase i pokles cen pro koncového uživatele," prohlásil. Zákon by měl nabýt účinnosti k 1. červenci letošního roku.

Sněmovnou přijaté změny telekomunikační legislativy ale mohly být rozsáhlejší. Například poslanec ČSSD Miroslav Svoboda navrhoval vyřešit i problematiku zřizování věcných břemen při výstavbě domácích telekomunikačních sítí. Operátorovi měla podle návrhu nadále zůstat povinnost dohodnout se s vlastníkem pozemku na smlouvě o věcném břemeni a výši náhrady. Operátor měl také s vlastníky pozemků uzavírat nájemní smlouvu.

Mlynář ale poznamenal, že návrh Svobody obsahově náleží do stavebního zákona. Jeho novelu předloží vláda do konce roku. Naznačil, že novela upraví všechna síťová odvětví vůči stavebnímu zákonu. Největší alternativní operátor GTS již podle marketingového ředitele Davida Duroně zahájil přípravy na zpřístupnění místního vedení. Hodlá místní smyčku využít k poskytování hlasových služeb dosavadním zákazníkům Telecomu za výhodnějších podmínek než dominantní operátor. Zároveň chce přes pronajaté linky nabízet vysokorychlostní internet na bázi xDSL.

O pronájem místních smyček zatím není v zemích EU příliš velký zájem. Počet linek pronajatých jiným operátorům se pohybuje v jednotkách procent a to včetně Německa, které je v této oblasti nejrozvinutějším trhem.

PRAHA - Posílání krátkých textových zpráv SMS prostřednictvím internetu kleslo o více než polovinu poté, co se společnosti Eurotel a T-Mobil rozhodly omezit tuto službu. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS. Omezování odesílání zpráv z webu odstartoval T-Mobile, když službu nabídl pouze svým zákazníkům registrovaných na speciálních stránkách. Ti navíc mohou odesílat pouze dvacet, resp. 100 zpráv měsíčně podle zvoleného tarifu.

Konkurenční Eurotel sice ponechal odesílání SMS bez omezení jejich počtu, ale 100 znaků ze 160 u každé zprávy začal vyplňovat reklamními sděleními. Změnu u posílání SMS ze sítě zatím jako jediný neoznámil třetí z operátorů, společnost Český Mobil. Celkem 71 dotázaných respondentů v návaznosti na tento krok snížilo počet zaslaných zpráv z internetu do sítě T-Mobile. Do sítě Eurotel začalo posílat méně zpráv 63 procent uživatelů.

Další citelné omezení pocítili ti zákazníci, kteří byli dosud zvyklí přijímat na svůj mobil zdarma textové zprávy typu předpovědi počasí či zpravodajství. Tyto služby zavedením omezení přestaly fungovat 52 procentům zákazníkům T-Mobile a 49 procentům klientů Eurotelu.

Pokud by si klienti mohli sami vybrat nějakou formu restrikce pro odesílání zpráv z internetu, nejvíce, 73 procent, by akceptovalo omezení počtu zdarma zaslaných zpráv za jeden měsíc. Omezení délky SMS doplněné reklamou by přijalo 37 procent. Se zpoplatněním SMS posílaných z internetu by souhlasilo pouze 16 procent dotázaných.

BRATISLAVA - Monopolní poskytovatel hlasové telefonní služby klasickými telefonními

linkami na Slovensku, společnost Slovenské telekomunikácie (ST), zvýšil v prvním čtvrtletí letošního roku čistý zisk o 22 procent na 871 milionů korun. Výnosy největšího telekomunikačního operátora v zemi ale meziročně klesly o čtyři procenta na 4,51 miliardy korun. ČTK o tom dnes informovala společnost.

"Pokles výnosů zapříčinil zčásti časový posun našich aktivit v oblasti datového businessu do druhého čtvrtletí. Od začátku roku se nám však daří dále zvyšovat efektivitu a produktivitu svých činností," uvedl generální ředitel telekomu Miroslav Majoroš. Zisk před zdaněním, odpisy, úroky a amortizací (EBITDA) v prvním čtvrtletí vzrostl o 74 milionů korun na 2,32 miliardy Sk. Marže EBITDA činila 52 procent. Náklady telekomu za první tři měsíce roku meziročně klesly o tři procenta na 3,61 miliardy Sk.

V loňském roce klesl čistý zisk ST o 454 milionů korun na 3,47 miliardy Sk. Klesly také tržby, a to o 1,27 miliardy na 18,84 miliardy Sk. Majoritním vlastníkem společnosti Slovenské telekomunikácie je Deutsche Telekom, který drží 51 procent akcií. Dalších 34 procent akcií vlastní ministerstvo dopravy a 15 procent má slovenský Fond národního majetku.



PHILADELPHIA - Americká telekomunikační společnost Qwest Communications International hospodařila v prvním čtvrtletí se ziskem 150 milionů dolarů ve srovnání se ztrátou 23,9 miliardy ve stejném období loňského roku. Tehdy byly výsledky zasaženy vysokými jednorázovými náklady. Oznámila to včera firma, jež čelí federálnímu vyšetřování kvůli svým účetním praktikám.

Tržby společnosti, která je dominantním lokálním telefonním operátorem ve 14 státech Unie, se ve sledovaném období snížily o 9,4 procenta na 3,63 miliardy dolarů. Pokles tržeb byl podle firmy kompenzován snížením nákladů. Qwest očekává, že její příjmy v celém letošním roce klesnou zhruba stejným tempem jako loni, kdy se propadly o 7,5 procenta.

Společnost včera rovněž oznámila, že regulační orgány prohloubily vyšetřování jejích účetních praktik. Firma minulý rok přiznala, že bude muset přeúčtovat tržby v hodnotě 2,2 miliardy dolarů z let 2000 a 2001. Její účetní praktiky nyní zkoumá Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a ministerstvo spravedlnosti, napsala agentura Reuters.

MOSKVA - Ruská telekomunikační společnost Vimpelcom vytvořila v prvním čtvrtletí čistý zisk 41,39 milionu dolarů. Je to zlepšení proti čtvrtému čtvrtletí loni, kdy měla firma zisk 39,08 milionu. Čisté tržby vzrostly na 244,44 z 228,98 milionu dolarů. Provozovatel sítě mobilních telefonů uvedl, že se jeho regionální aktivity ocitly v zisku vůbec poprvé od roku 1999, kdy vznikly.

"Zvláště nás těší další pokrok naší finanční výkonnosti, neboť u regionálních aktivit máme vyrovnané hospodaření," uvedl podle agentury Reuters ředitel firmy Jo Lunder. S akciemi firmy se obchoduje na newyorské burze, podnik ale uvažuje o kotaci na ruské burze MICEX. Pokud se tam s nimi bude živě obchodovat, mohou se objevit v indexu Morgan Stanley Capital International (MSCI). Ten je považován za referenční index pro investiční fondy.

Zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) v prvním čtvrtletí činil 107,94 milionu dolarů a zvýšil se tak z předchozích 84,62 milionu USD ve čtvrtém čtvrtletí loni. Provozní zisk vzrostl na 68,89 milionu z předchozích 54,46 milionu. Proti prvnímu čtvrtletí loni je růst markantnější. Vimpelcom je druhým největším provozovatelem sítě mobilních telefonů v Rusku a stojí za ním norská společnost Telenor. Počet zákazníků firmy loni vzrostl o téměř 250 procent, průměrný příjem na uživatele (ARPU) ale klesl z 24 na 16 dolarů měsíčně.