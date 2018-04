TELeKONOM: Telefonní seznam i s mobily? Kdepak...

OLOMOUC - Sestavení telefonních seznamů, které by kromě pevných linek měly obsahovat i čísla mobilních telefonů, je zřejmě ďábelsky složitý úkol. Představitelé společnosti Mediatel, která Zlaté stránky vydává, sice loni v létě tvrdili, že první jednotné seznamy by měly spatřit světlo světa již na přelomu loňského a letošního roku, nyní jsou však ve svých odhadech - poměrně logicky - opatrnější. Jednání o vytvoření databáze čísel pevných linek a mobilních telefonů jsou totiž stále na začátku.

Jiří Michalec ze společnosti Mediatel včera řekl, že vydání jednotných seznamů stojí a padá se zatím chybějící kvalitní databází čísel pevných linek a mobilních telefonů, kterou by měl dát dohromady Český Telecom společně s mobilními operátory. "Je to už třetí rok otevřený problém. Jednání mezi Telecomem a operátory se v uplynulých letech orientovala na jiná témata, jako byly například propojovací podmínky, a teprve nyní se zřejmě dostane na řadu i jednotný seznam," uvedl.

Vytvoření jednotné databáze pevných a mobilních telefonů přitom podle Michalce nebude jednoduché. "Viděli jsme podobné konkurenční seznamy, které obsahovaly i čísla mobilních telefonů, a první databáze byla tak chaotická, že všechny seznamy musely být nakonec zlikvidovány a vytištěny znovu," upozornil. Dodal, že pokud budou jednání Telecomu a mobilních operátorů v rozumné době uzavřena, tak by ještě v letošním roce mohly být vytištěny první jednotné seznamy. "Podobné naděje jsme ale měli i loni," doplnil.

O tom, že jednání o databázi pevných a mobilních telefonů nejsou jednoduchá, svědčí také odpovědi mluvčích mobilních operátorů. Zatímco Igor Přerovský ze společnosti Český Mobil řekl, že problémem se již zabývá Asociace provozovatelů mobilních sítí a zbývá pouze dořešit otázky spojené s financováním vydání jednotného seznamu a některé technické problémy, tak mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš naopak tvrdí, že s Eurotelem o jednotném seznamu zatím nikdo nejednal. "Proto nepředpokládáme, že se seznam podaří v letošním roce vydat," uvedl Kučmáš. Že jsou jednání na samém začátku, potvrdili i pracovníci tiskového oddělení Telecomu.

Michalec z Mediatelu odhadl, že v jednotných seznamech by mohlo být zhruba 800 000 mobilních čísel, tedy přibližně desetina všech v současnosti užívaných mobilních telefonů. Relativně nízký počet zveřejněných mobilních čísel je podle mluvčích Českého Mobilu a Eurotelu dán především tím, že velké procento uživatelů mobilních sítí má předplacené telefony a operátoři o nich nemají potřebné údaje.

V jednotných seznamech však zdaleka nebudou ani všichni registrovaní majitelé mobilních telefonů. Jejich podstatnou skupinu totiž tvoří firemní zákazníci, kteří mají několik telefonních čísel registrovaných na jednu smlouvu. "Máme asi 750 000 smluvních zákazníků, jejichž identitu známe. Nicméně naprostou většinu z nich tvoří právě firemní zákazníci," uvedl například Kučmáš z Eurotelu.

Svou roli může sehrát i to, že registrovaní majitelé mobilů nebudou chtít kvůli zveřejnění čísla přijít o své soukromí. "Zákazníci považují mobilní telefon za součást svého soukromí, proto odhadujeme, že mnoho z nich využije možnosti nechat se vyškrtnout ze seznamu. Ve srovnání s čísly pevných linek budou tedy mobily v jednotném seznamu v menšině," řekl Přerovský.

TOKIO - Divize mobilních telefonů japonského výrobce elektroniky Matsushita Electric Industrial Co. Ltd chce v tomto fiskálním roce, který začal v dubnu, dodat na zahraniční trhy deset milionů mobilních telefonů. V minulém roce firma, známá telefony značky Panasonic, poslala na zahraniční trhy šest milionů mobilů. Tento rok tak má být první, kdy bude prodej v zahraničí vyšší než na domácím trhu, informoval novináře ředitel divize Panasonic Mobile Communications Bunroku Morioka.

V Japonsku chce letos Panasonic Mobile, největší domácí výrobce mobilů, prodat kolem osmi milionů telefonů. Z deseti milionů telefonů určených pro zahraniční trhy bude 80 procent vyrobeno v Evropě a v Číně, zbývající část v ostatních asijských zemích a v USA.

Japonští výrobci mobilních telefonů se snaží agresivně proniknout na zahraniční trhy, protože domácí trh je téměř nasycen. Podle výzkumné společnosti Gartner Japan celkový prodej mobilů v Japonsku v dubnu pravděpodobně stagnoval na 40 milionech kusů. Nižší počet osob, které si poprvé kupují mobilní telefon, vyrovnala vysoká poptávka po telefonech s vestavěným fotoaparátem.

Společnost Panasonic Mobile již na počátku roku uvedla, že jejím cílem je zvýšit svůj podíl na světovém trhu do roku 2005/2006 na deset procent ze současných tří procent. V tomto finančním roce má její podíl stoupnout na čtyři procenta. Firma však také upozornila na to, že od konce dubna do poloviny května byl její prodej v Číně 20 až 30 procent pod původním očekáváním kvůli rozšíření smrtelného viru SARS. Nyní se však již začínají objevovat první známky oživení poptávky a dopad viru na celoroční prodej v Číně tak nebude příliš výrazný, napsala agentura Reuters.

LONDÝN - Největší evropský prodejce mobilních telefonů bez napojení na operátora, britský Carphone Warehouse Plc, zvýšil ve fiskálním roce 2002/03 zisk o pětinu. Výsledek odpovídá očekávání analytiků. Firma zároveň dnes uvedla, že kupuje německou firmu, aby si zlepšila postavení na největším evropském trhu s mobily. Fiskální rok Carphone končí v březnu.

Zisk Carphone před zdaněním vzrostl o 22 procent na 57 milionů liber, tedy 93 milionů dolarů. Ve výsledku nejsou zahrnuty jednorázové položky. Klíčový maloobchodní obrat společnosti se zvýšil o 28 procent na 1,03 miliardy liber. Carphone má po Evropě přes 1100 obchodů. "Pravděpodobně uvidíme podobný rok, co se týče tempa růstu," uvedl k nynějšímu fiskálnímu roku finanční ředitel Carphone Roger Taylor. V tomto roce by se nezdaněný zisk Carphone mohl zvýšit nejméně o 20 procent.

Carphone v Německu koupí společnost Hutchison Telecommunications GmbH od operátora Orange za 32,4 milionu liber v hotovosti. Koupě Hutchinsonu, který již má 670 tisíc klientů, letos zvýší zisk Carphone o dvě až tři procenta, dodal Taylor. Britská firma tak bude moci v Německu prodávat telefony i služby.

Akcie Carphone počátkem včerejšího obchodování posílily o 3,6 procenta na 86 pencí, na dohled od šestiměsíčního maxima, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Novým tiskovým mluvčím telekomunikační firmy Aliatel je od června Petr Kaidl z divize interní a externí komunikace eBanky. Ve funkci vystřídal Petru Kopeckou, která odešla do finančního sektoru, uvedla firma v tiskové zprávě.

Kaidl bude řídit externí a interní komunikaci alternativního operátora v době, kdy byla se zahájením služby přenositelnosti čísel odstraněna jedna z posledních překážek pro rozvoj telekomunikačního trhu. Společnost poskytuje datové, telefonní a internetové služby. Využívá páteřní zálohovanou optickou síť na vedení vysokého napětí. Firma je společným podnikem šesti elektrorozvodných společností, které vlastní 60 procent akcií, a německé RWE Telliance. V prvním čtvrtletí Aliatel zvýšil tržby o 45 procent na 594 milionů Kč.