TELeKONOM: Telecomu chybí opravit ještě stovky telefonů...

HAMBURK - Německý mobilní operátor MobilCom včera na další den odvrátil vyhlášení platební neschopnosti. Spor mezi vládou a zakladatelem firmy Gerhardem Schmidem však nadále pokračuje a brání uzavření dohody o refinancování dluhu.

Mluvčí MobilComu včera řekl, že firma týž den insolvenci neoznámí. Odmítl však říci, jak dlouho ještě může přežít s pomocí nouzového vládního úvěru 50 milionů eur ze září a bez přístupu k novým penězům. MobilCom, který zaměstnává kolem 5000 lidí, je na prahu bankrotu jen necelé dva měsíce poté, co byl těsně před parlamentními volbami zachráněn. Vláda zprostředkovala přes státní banky firmě úvěrový balík 400 milionů eur, zatím však se k

firmě z něho dostala jen osmina, protože se čeká na schválení plánu restrukturalizace dluhu.

France Télécom, strategický akcionář MobilComu, v září odepřel německé firmě nadále poskytovat finanční podporu. V jednání s bankami však slíbil, že se bude podílet na převzetí části sedmiliardového dluhu a zaplatí i náklady zastavení prací na mobilní síti třetí generace.

Dohoda o refinancování dluhu však uvázla kvůli odporu France Télécomu a vlády vůči Schmidovým návrhům, které by bývalému šéfovi ve firmě zajišťovaly vliv. Vláda odmítá návrh, aby nezávislý fond, kam by Schmid převedl svých asi 40 procent akcií MobilComu, spravoval jeho spřízněnec.

Německý ministr hospodářství a práce Wolfgang Clement včera řekl, že Schmid stále odmítá předat své akcie správci jmenovanému vládou. Schmidův postoj kromě dohody o dluhu ohrožuje i plán, podle něhož má konsorcium převážně státních bank poskytnout firmě nouzovou půjčku 162 milionů eur.

PRAHA - Českému Telecomu zbývá po třech měsících od srpnových povodní stále ještě opravit několik set poškozených telefonních linek, převážně v pražském Karlíně. "Firma by je měla zprovoznit do 20. listopadu," uvedl včera Telecomu Vladan Crha.

Telecom po povodních eviduje stále kolem 20 000 poruch. Podle Crhy jde však z převážné části o linky v objektech, které byly nebo budou zlikvidovány nebo jsou kvůli havarijnímu stavu nepřístupné. Telefony by tak po případném zprovoznění neměl podle něho kdo používat.

Velká voda v srpnu Telecomu vyřadila z provozu zhruba 120 000 linek z celkového počtu 3,7 milionu. Asi 60 000 linek nefungovalo kvůli odpojeným ústřednám a zbytek pro poškozenou přístupovou síť. Firma podle mluvčího všechny klienty za nefunkční telefon odškodní srážkou z měsíčního paušálu nejpozději v listopadu při říjnovém vyúčtování.





TOKIO - Třetí největší japonská telekomunikační společnost Japan Telecom Holdings hospodařila v prvním pololetí finančního roku končícím v září s čistým ziskem 43,52 miliardy jenů (363,4 milionu dolarů) ve srovnání se ztrátou

5,19 miliardy ve stejném loňském období. Oznámila to včera firma a dodala, že zvýšila odhad celoročního zisku na 65 miliard jenů z předchozí prognózy 48 miliard.

Tržby společnosti, která je ze dvou třetin vlastněna britským mobilním gigantem Vodafone Group, vzrostly o 4,1 procenta na 884,83 miliardy jenů. Dobré výsledky se všeobecně očekávaly vzhledem k úspěchu mobilní divize J-Phone ve službách pro mobilní telefony se zabudovaným fotoaparátem, které jsou nejžhavějším hitem v oblasti telekomunikací v Japonsku.

Divize J-Phone, která je s tržním podílem 18 procent třetím největším mobilním operátorem v Japonsku, se však nevyhnula poklesu průměrného příjmu na uživatele, který se snížil o sedm procent na 7350 jenů měsíčně ze 7900 jenů ve srovnatelném loňském období. Poklesu průměrného příjmu na uživatele čelí rovněž zbývající dva domácí konkurenti, tedy NTT DoCoMo a KDDI, napsala agentura Reuters.

Trh mobilní komunikace v Japonsku je podle údajů operátorů z minulého týdne již pravděpodobně nasycen. V říjnu byl přírůstek počtu nových klientů o 65 procent nižší než ve stejném loňském měsíci. Počet všech uživatelů mobilních telefonů v Japonsku se v říjnu zvýšil o 363 900 na 72 444 900 osob, což je nejnižší měsíční přírůstek od ledna 1996, kdy se tento údaj začal sledovat.

VARŠAVA - Polský Polkomtel, druhý největší mobilní operátor ve východní Evropě, vykázal ve třetím čtvrtletí čistý zisk 231 milionů zlotých, tedy 59 milionů dolarů. Meziročně zisk klesl o šest procent kvůli vyšší daňovým sazbám,

uvedla včera společnost.

Zisk firmě klesl kvůli dani z příjmu a dani z přidané hodnoty, které byly vyšší než před rokem. Hrubý provozní zisk

(EBITDA) ve čtvrtletí vzrostl o 17 procent na 518 milionů zlotých. Marži tohoto zisku firma zvedla o 2,4 procentního bodu na 41,1 procenta.

Na konci září měl Polkomtel 4,09 milionu zákazníků. Čtvrtletní tržby společnost zvýšila meziročně o deset procent na

1,26 miliardy zlotých. Z trojice polských mobilních operátorů je Polkomtel nejziskovější. Využívá přitom strategie, v níž se zaměřil na kvalitu klientů místo jejich kvantity. Tuto strategii možná brzy prověří mobilní operátor Centertel patřící do skupiny TPSA.

Lídrem na polském trhu mobilních telefonních služeb je PTC. Spolu s ním se Polkomtel snaží zabránit firmě Centertel, aby uvedla na trh výhodné propojení mobilních služeb a pevných linek. V prosinci by Polkomtel chtěl mít 4,4 miliónu klientů, čímž by jeho podíl na trhu činil zhruba 33 procent. Celoroční tržby by měly dosáhnout 4,8 miliardy zlotých.

Polkomtel má více vlastníků. Jsou to britský Vodafone, dánská TDC, polská hutní společnost KGHM a rafinérie PKN Orlen, napsala agentura Reuters.

LONDÝN - Britská společnost Vodafone Group zvýšila v prvním pololetí končícím v září zisk před úroky, zdaněním a odpisy o 30 procent na 6203 miliardy liber (9,9 miliardy dolarů). Oznámila to včera firma, která je největším mobilním operátorem v Evropě.

Ztráta po zahrnutí odpisů nehmotného majetku a mimořádných položek klesla na 4,336 miliardy liber z předchozích 9,735 miliardy. Tržby v oblasti mobilních telefonů se zvýšily o 15 procent na 15,459 miliardy liber. Průměrný příjem na uživatele ve 12 měsících do září v Británii vzrostl o čtyři libry na 282 liber, v Německu stoupl o šest eur a v Itálii zůstal beze změn na 345 eurech. Firma, která má divize ve 28 zemích světa, dále uvedla, že počet jejích klientů dosáhl 107,5 milionu.

Společnost Vodafone nedávno nabídla 6,77 miliardy eur za 44procentní podíl firmy Vivendi ve francouzském mobilním

operátorovi Cegetel, ta však její návrh odmítla. Vodafone se již dohodl na nákupu 26procentního podílu od firmy BT Group za čtyři miliardy eur a 15procentního podílu od společnosti SBC za 2,03 miliardy eur.

Očekává se, že Vivendi podá konkurenční nabídku na převzetí Cegetelu. Vodafone, který v současnosti vlastní 15 procent akcií Cegetelu, sice vyloučil možnost nabídkové války, podle investorů se však jeho postoj může změnit, napsala agentura Reuters.