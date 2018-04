TELeKONOM: Telecom zlevnil zřízení linky. Na chvíli...

, aktualizováno

...a ještě jen tehdy, když se mu zákazník upíše na půldruhého roku; ministr financí Rusnok se pustil do otevřeného sporu s vládou: prohlásil, že se pokusí prosadit prodej Českého Telecomu ještě do voleb; Český Mobil v prvním čtvrtletí poprvé ve své historii vydělal - rovný milion dolarů; Český Telecom nahradí současné karty do telefonních budek kartami chytřejšími.