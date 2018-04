TELeKONOM: Telecom začne přes zákaz ČTÚ nabízet sporný internet...

PRAHA - Český Telecom začne nabízet nový model účtování připojení k internetu Internet Plus v původně oznámeném termínu, tedy od října, uvedl v pátek mluvčí Vladan Crha. Český telekomunikační úřad přitom předběžným opatřením na začátku září přípravu spuštění služby zastavil s tím, že firma nesplnila zákonné podmínky a ohrozila konkurenci. Podle velkých alternativních operátorů nový model zdraží internet.

Podle ČTÚ Telecom při zavádění služby nedodržel zákonnou 90denní lhůtu pro oznámení nové služby před jejím zavedením a zároveň tuto lhůtu neposkytl operátorům pro uzavření nových propojovacích dohod. Nynější dohody jim firma vypověděla začátkem září a vzhledem k časové tísni je nutila k podepsání nových jednostranně výhodných smluv. Vyjádření úřadu se nepodařilo získat.

"Náš expertní tým je přesvědčen, že zavedení Internetu Plus je plně v souladu s platnými právními předpisy. Telecom podal proti předběžnému opatření odvolání, kde podrobně vysvětluje své stanovisko," uvedl Crha. Telecom bude zároveň nabízet dosavadní model připojení Internet 2002.

Internet Plus nově odděluje platby za telefonické spojení na internet od poplatků internetovému poskytovateli či alternativnímu operátorovi, v jehož síti se připojení na internet uskutečnilo. Poskytovatelé internetu a telefonní operátoři si mají výši ceny stanovovat sami a při fakturaci ji přidávat k sazbě Telecomu. Ta bude mírně nižší než nyní. Dosud zákazníci platili pouze za telefonické připojení Telecomu a ten odváděl část z těchto příjmů poskytovatelům internetu. Ti pak mohli budit dojem, že nabízí internet zdarma.

Podle velkých alternativních operátorů Telecom zneužívá svého dominantního postavení na trhu. "Fakticky tak hrozí riziko, že zavedením nového modelu dojde k absolutnímu zdražení přístupu k internetu," uvedla mluvčí Aliatelu Martina Kemrová. Telecom podle ní chce v první fázi přinutit všechny internetové providery, aby byli připojeni k síti Telecomu a ve druhé fázi pak eliminovat konkurenci cenovou politikou své dceřiné společnosti Internet OnLine. "Aliatel podnikne všechny zákonné kroky, aby této situaci zabránil," dodala. Podle předsedy představenstva firmy Tiscali Renata Soru bude model znamenat zdražení internetu na dvojnásobek.

V rámci Internetu Plus Telecom rovněž nabídne neomezený přístup na internet za měsíční paušál 399 Kč. Zákazníci, kteří budou chtít přejít na novou službu, musí nastavit na svém modemu za předčíslí 971 dvojku a ověřit, zda jejich provider službu nabízí. Podle Telecomu je o Internet Plus zájem zejména mezi středními a menšími providery. Těm umožní konkurovat velkým firmám. Smlouvu s Telecomem již podepsala například společnost SkyNet.

PRAHA - Český Telecom odškodní zákazníky, kteří měli problémy se zasíláním e-mailů či o ně úplně přišli kvůli potížím, jež měla firma při výměně nového poštovního systému. Napsaly to páteční Hospodářské noviny (HN). Připomínají, že potíže vznikly při zavádění produktu iPlanet u služeb Internet OnLine a Quick.cz.

Klientům, kterým jejich e-maily zmizely, Telecom odpustí celý měsíční paušál. Zákazníkům, kteří se potýkali se zpožděním e- mailů, operátor sníží měsíční poplatek o 20 až 50 procent, uvedl viceprezident Telecomu pověřený řízením divize Imaginet Radek Soušek. U placené služby IOL Standard činí měsíční paušál 489 korun a u IOL Basic 189 korun, dodává list.

Telecom v minulých dnech měnil poštovní systém, při kterém vznikly technické problémy. Ty se podle Souška dotkly dvou až tří procent uživatelů a vznikly ztrátou jednoho segmentu databáze. "U nového systému již nic takového nehrozí," ujistil Soušek.

HELSINKY - Finský výrobce telekomunikačního zařízení a mobilních telefonů Nokia dodá irské divizi mobilního gigantu Vodafone zařízení pro mobilní sítě třetí generace. Hodnota kontraktu je 100 milionů eur, informoval v pátek agenturu Reuters mluvčí síťové divize Nokia Networks Tuula Putkinen.

Mluvčí se však odmítl vyjádřit k době trvání kontraktu i k tomu, zda obě firmy plánují další podobnou spolupráci. Nokia již dodala Vodafone Ireland vybavení pro sítě druhé generace. Sítě třetí generace kromě hlasu přenášejí i data.

Dodávky budou zahájeny v říjnu. Kromě síťového zařízení dohoda zahrnuje také jeho instalaci, uvedení sítě do provozu, integraci a služby spojené s údržbou sítě a zvyšováním její výkonnosti.

Zpráva přichází deset dní poté, co Nokia oznámila, že bude muset v síťové divizi kvůli slabé poptávce propustit 300 zaměstnanců. Divize zaměstnává celkově kolem 19 000 osob a loni propustila 4600 pracovníků. Divize se na celkových tržbách Nokie podílí méně než jednou třetinou.

PRAHA - Konsorcium Deutsche Bank (DB) a TDC, které zvítězilo v tendru na koupi 51,1 procenta Českého Telecomu, musí předložit vládě návrh kupní smlouvy do 15. října. Vyplývá to ze srpnového usnesení kabinetu. Stát by měl poté smlouvu podepsat do konce měsíce.

DB a TDC, sdružené v konsorciu C-Tel, zvítězily v srpnu ve výběrovém řízení když nabídly 1,82 miliardy eur, tedy přes 55 miliard Kč. V tomto týdnu se ale v tisku objevily informace, že kupec požaduje snížení ceny, protože due diligence ukázalo firmu v horším světle, než se zdálo. Podle vyjádření ministerstva financí, FNM i poradce JP Morgan žádná jednání o snížení ceny neprobíhají. TDC informaci nekomentovala s odvoláním na probíhající jednání.

Stát se v srpnu zavázal, že zajistí, aby nový vlastník nemusel nabídnout odkup akcií zbývajícím akcionářům. Podle neoficiálních informací však již dosavadní strategický partner, konsorcium TelSource, vyjednává s DB o prodeji 34 procent akcií, které ovládá.

Platba za akcie by se měla uskutečnit najednou proti dodání akcií prostřednictvím vypořádacího střediska UNIVYC. Ministr dopravy a spojů nedávno uvedl, že prostředky očekává na přelomu roku.

Telecom provozuje zhruba 3,75 milionu pevných linek a drží 51 procent v mobilním operátoru Eurotel, který má 3,56 milionu zákazníků.

PRAHA - Akcionáři telekomunikační firmy Aliatel v pátek schválili navýšení základního kapitálu o 464,99 milionu Kč na 3,272 miliardy korun. Uvedla to mluvčí Martina Kemrová.

Základní kapitál bude zvýšen upsáním 46 499 nových zaknihovaných kmenových akcií, znějících na jméno. Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií je 10 000 Kč. Současnými akcionáři společnosti jsou německá společnost RWE Com se 40 procenty, po 10,33 procenta vlastní Jihočeská energetika, Jihomoravská energetika, Severomoravská energetika a Západočeská energetika. Po 9,33 procenta akcií drží Severočeská energetika a Pražská energetika.

Firma poskytuje hlasové, datové a internetové služby. Firma do června hospodařila s celkovou ztrátou 269,1 milionu korun, což je o 35 procent více než ve stejném období loni. Společnost v pololetí zvýšila tržby o 62 procent na 858,6 milionu korun.

FRANKFURT - Německý telekomunikační operátor MobilCom AG zastaví rozjezd sítě třetí generace (3G) mobilních telefonů a sníží početní stav zaměstnanců o třetinu. Firma v pátek uvedla, že se tak snaží postavit na nohy své klíčové aktivity.

MobilCom počátkem měsíce o vlásek unikl vyhlášení platební neschopnosti, když mu německá vláda přidělila 400 milionů eur na záchranu. Tomu předcházelo přestřihnutí pupeční šňůry od francouzského investora France Télécom, který má sám značné problémy s vlastními dluhy.

Ve druhém čtvrtletí MobilCom vykázal čistou ztrátu 172,8 milionu eur. Z nynějších pěti tisíc stálých zaměstnanců na plný úvazek jich firma propustí 1850. Hodlá tak ročně ušetřit kolem 130 milionů eur. K zisku se chce firma vrátit v první polovině příštího roku.

Akcie společnosti šly po zveřejnění zprávy výrazně nahoru. Posílily o 17,62 procenta, když v posledních měsících kvůli potížím firmy značně klesaly. France Télécom převzal 28,5 procenta německé firmy v roce 2000 a otevřel si tak přístup na největší telekomunikační trh v Evropě. Slibovaný rozjezd 3G sítě mobilů ale nedokončil kvůli dluhům svým i dceřiné firmy a kvůli celkově horší situaci v odvětví.

Zastíněn rivaly Vodafone a Deutsche Telekom AG má MobilCom zhruba pět milionů klientů. Licenci na provozování třetí generace mobilních telefonů, kterou koupil před dvěma roky za 8,4 miliardy eur, si MobilCom chce ponechat. Rozjezd sítě byl však nucen odložit, napsala agentura Reuters.

LONDÝN - Britská telekomunikační skupina COLT Telecom Group Plc zajišťující spojení firmám propustí 800 lidí, tedy 16 procent početního stavu. Firma se snaží reorganizovat kvůli slabší poptávce po službách odvětví, uvedla v pátek.

COLT také předpokládá, že ve třetím čtvrtletí zaúčtuje jednorázové náklady 550 milionů liber, to je 856 milionů dolarů, kvůli odpisům účetní hodnoty aktiv. Propouštění je poslední vlnou nepříjemných zpráv z odvětví, které se snaží postavit na nohy za pomalejšího růstu ekonomiky a přehnaně velkých kapacit telekomunikačních sítí.

Ve třetím čtvrtletí COLT podle svých odhadů vykáže hrubý provozní zisk 17 milionů liber. Tržby budou přibližně stejné jako za čtvrtletí do června, tedy 258 miliónů liber, meziročně se ale zvýší o 12 procent. Kapitálové výdaje budou ve třetím čtvrtletí nižší než 111 milionů liber z předchozích třech měsíců.

Podle analytiků je ale prognóza vývoje tržeb znepokojivá, investoři očekávali větší obrat než v předchozích třech měsících. Za nepříznivého hospodářského prostředí však analytici označují propouštění a omezení investičních výdajů za logický krok. Akcie firmy díky tomu vyskočily o pět procent, pak se ale vrátily k 39,75 pence ze čtvrtečního závěru.

FILADELFIE - Americká lokální telekomunikační společnost SBC Communications Inc. sníží počet zaměstnanců o 11 000, což odpovídá asi šesti procentům celkové pracovní síly firmy, a omezí investiční výdaje. Cílem tohoto kroku je zmírnit tlak na finanční výsledky firmy způsobený slabou ekonomikou a silnou konkurencí.

Druhá největší lokální telekomunikační společnost ve Spojených státech počítá, že třetinu propuštěných bude tvořit management. Až 9000 osob by mělo firmu opustit během posledního čtvrtletí roku, zbývající část na počátku příštího roku.

SBC zároveň sníží v příštím roce investiční výdaje na pět miliard dolarů, původně firma počítala s výdaji o miliardu vyššími. V tomto roce dosáhly tyto výdaje téměř osmi miliard dolarů.

Firma SBC působí ve 13 amerických státech a má dominantní postavení na Středozápadě a Jihozápadě země. Za rok do konce srpna však firma přišla o tři miliony zákazníků, napsala agentura Reuters.