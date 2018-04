TELeKONOM -Telecom vyplatil státu necelé tři miliardy

18.10

PRAHA - Návštěvnost tuzemských internetových serverů v září stoupla na rekordních 4,42 milionu uživatelů. Je to téměř o 600.000 uživatelů více než minulý měsíc a o 200.000 více než dosavadní rekord z letošního června. Vyplývá to ze statistiky iAudit zveřejňované na internetu.



19.10

PRAHA - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) dnes jedná o tom, zda vyhlásí výběrové řízení na digitální televizní a rozhlasové licence. ČTK to řekl Pavel Barák z Úřadu RRTV. Rada už dříve dala najevo, že by chtěla licenční řízení vyhlásit v říjnu, neboť poté by bylo reálné udělit první digitální licence do konce roku.



SAN FRANCISCO - Dodávky osobních počítačů na světový trh ve třetím čtvrtletí vzrostly o 12 procent na 44,2 milionu. Poptávka byla silná zejména mezi firmami v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. V noci na dnešek to uvedla průzkumová agentura IDC. Podle jiné studie byl růst trhu o něco pomalejší. Skutečnost byla ve srovnání s prognózami vyšší zhruba o půl procenta, uvedla IDC v pravidelné zprávě.



20.10

BOSTON - Americký softwarový gigant Microsoft hodlá v první polovině příštího roku uvést na trh novou aplikaci pro osobní počítače, jejímž cílem je propojení elektronické pošty, přímého zasílání zpráv, videokonferencí, tradičních telefonních služeb a volání přes internet. Oznámila to v úterý firma.

CHICAGO - Druhý největší výrobce mobilních telefonů na světě, americká společnost Motorola, vytvořil ve třetím čtvrtletí čistý zisk 479 milionů dolarů (asi 12,2 miliardy Kč). Proti stejnému období loni je to růst zhruba o 313 procent, tedy více než na čtyřnásobek. Motorola vytvořila na jednu akcii zisk 20 centů proti zisku pět centů ve třetím čtvrtletí loni.

PRAHA - Akcie Českého Telecomu se budou opět podílet na výpočtu indexu CESI, který sleduje výkon burz ve střední Evropě. Indexový výbor vrátil českou telekomunikační firmu do složení indexu s platností od 2. listopadu a vyřadil Komerční banku. Pražskou burzu budou ve složení indexu dále zastupovat emise ČEZ a Erste Bank. ČTK dnes získala informace na internetových stránkách české a maďarské burzy.



TOKIO - Japonský výrobce elektroniky a počítačů Toshiba Corp. uvede na trh notebooky s novou technologií HD DVD v posledním čtvrtletí příštího roku. Firma to uvedla v dnešní zprávě, podle analytiků jde o další krok v bitvě o formát příští generace digitálních videodisků.

PRAHA - Český Telecom odeslal na účet státního Fondu národního majetku dividendy v celkové výši téměř 2,8 miliardy korun. Firma dnes vyplácela dividendu 17 korun na akcii před zdaněním, tedy celkem 5,48 miliardy korun. O výplatě rozhodli akcionáři na červnové valné hromadě.



PRAHA - Ceny osobních počítačů a notebooků ve srovnatelných kategoriích klesly za poslední rok až o pětinu. Jejich výkon je přitom proti loňsku zhruba o pětinu vyšší, sdělili zástupci velkých počítačových firem ČTK.

PRAHA - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) udělila České televizi dvě pokuty po 50.000 Kč za neoddělenou reklamu. ČTK to sdělili zástupci Úřadu RRTV. Rada kvůli

neoddělené reklamě v posledních měsících vydala řadu upozornění všem třem provozovatelům celoplošných televizí, poprvé však přistoupila k pokutě. ČT zatím nemá k dispozici písemné vyjádření rady, proto se nyní nechce k pokutám vyjadřovat.

PRAHA - Oskar spustí EDGE a má za sebou již několikatýdenní ostré testování se zajímavými výsledky. U nás o EDGE vážně přemýšlí Eurotel, o možnosti této technologie se zajímá i Oskar, který nemá licenci na UMTS. Rozhodně se ale s EDGE nesetkáme dříve než před koncem roku, spíše však až v roce příštím. Od začátku příštího roku měly původně u nás fungovat sítě UMTS (pokryto mělo být nejméně 90 % Prahy), ale operátorům se podařilo dosáhnout odložení termínu na začátek roku 2006.

PRAHA - Přeměna každé z 50 prodejen podle mluvčího Petra Šindlera vyjde firmu Oskar Mobil řádově na miliony korun. Všechny obchody dostanou novou tvář do začátku roku 2006. Nově řešený interiér neobsahuje klasický pultový prodej, zákazníci mohou otestovat všechny nabízené telefony a zdarma z nich například odeslat SMS či brouzdat na wapu, přibude barev a změní se osvětlení. Součástí obchodu bude samoobslužná zóna nabízející přístup k internetové a hlasové samoobsluze.

21.10

PRAHA - České radiokomunikace chtějí nabídnout minoritním akcionářům, kteří drží zhruba 5,7 procenta akcií firmy, odkoupení jejich cenných papírů po 440 korunách za kus. Firma podle svého sdělení již požádala o souhlas Komisi pro cenné papíry. Nabídka akcionářům, kteří minulý týden na valné hromadě nehlasovali pro vyřazení akcií z obchodování na burze, bude trvat přibližně čtyři týdny. Konečné podmínky nabídky, včetně ceny a způsobu vypořádání, budou podrobně specifikovány, až je schválí komise, uvedla firma ve zprávách pro investory. Podle rozhodnutí akcionářů nebudou Čra vykoupené akcie držet déle než 18 měsíců.

STOCKHOLM - Švédská telekomunikační firma Tele2 vytvořila rekordní čtvrtletní zisk před zdaněním 764 milionů švédských korun, tedy 84 milionů eur. Tele2, která působí rovněž na českém trhu, to uvedla v dnešní zprávě.

NEW YORK - Americká společnost Qualcomm uzavřela kontrakt s německým podnikem Siemens, kterému začne dodávat čipy do mobilních telefonů třetí generace. Kontrakt je pro americký podnik zlomový, protože je prvním, který Qualcomm v Evropě pro tyto čipy uzavřel. Finanční objem smlouvy nebyl oznámen.

BONN - Deutsche Telecom investoval do své mobilní sekce další milióny. Korporace už získala jednu ze dvou chorvatských UMTS licencí, řekl mluvčí T-Mobile. Cena za možnost provozování 3G sítě na jihu Evropy se vyšplhala na 16,7 milionu Euro. Licence poskytuje celkem dlouhou dobu na vydělávání, protože je udělena na dvacet let.

Německý operátor chce mimojiné získat většinový podíl i v bosenských telekomunikačních společnostech HT-Mostar a Eronet. V současné době kontroluje díky své chorvatské dceřinné společnosti 49 procent mobilního operátora Eronet a 30,3 procenta operátora pevných linek HT-Mostar. Vedení Telekomu tvrdí, že jeho další aktivity se budou přesouvat do východní Evropy.

22.10

PRAHA - Ve výběru nového generálního ředitele Eurotelu jsou tři kandidáti. Podle Mladé fronty Dnes, mají šanci vést jednu z nejziskovějších českých firem zastupující

ředitel firmy Michal Heřman a šéf televize Prima Martin Dvořák. Nabídku podle deníku dostal také ředitel slovenské Všeobecné úverové banky a někdejší člen představenstva Komerční banky Tomas Spurny. Nového šéfa budou v pondělí vybírat vrcholní manažeři Českého Telecomu a ve středu má volbu potvrdit dozorčí rada.

PRAHA - Oskar se v pátek večer dohodl s vlastníky společnosti Phone House převzetí jejich distribuční sítě. Prodejny, které Phone House provozuje, budou prozatím fungovat pod stávající značkou, ale během několika měsíců se promění ve standardní Oskarovy obchody. Vyplývá to z tiskové zprávy operátora.

Zaměstnanci společnosti Phone House budou i dál pracovat ve firmě, která se stane stoprocentní dcerou společnosti Oskar Mobil. „Phone House je pro nás vynikající strategická akvizice,“ řekla k převzetí Karla D. Stephens, ředitelka Oskara. Bývalí majitelé Phone House, Richard Vlček a Miloslav Škop budou u Oskara pracovat jako konzultanti.

SAN FRANCISCO - Lídr internetového vyhledávání Google Inc. ve svých prvních čtvrtletních výsledcích jakožto veřejně obchodované firmy překvapil finanční trhy výrazným zvýšením zisku a zdvojnásobením tržeb. Akcie firmy díky tomu v noci na dnešek vzrostly o osm procent a od poloviny srpna, kdy se s nimi obchoduje, již získaly téměř 90 procent. Čistý zisk Google dosáhl ve třetím čtvrtletí 52 milionů dolarů proti 20,4 milionu USD o rok dříve. Tržby se zvedly o 105 procent na 805,9 milionu USD a proti druhému čtvrtletí byly vyšší o 15 procent.