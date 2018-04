TELeKONOM: Telecom prodá až příští vláda, tvrdí Zeman...

PRAHA - Vláda by se privatizací Českého Telecomu zabývala podle premiéra Miloše Zemana před volbami pouze v případě, že by se objevil strategický, nikoli finanční partner,

který by nabídl minimálně 80 miliard korun za státní podíl 51 procent. "Vládní požadavky byly jasné, já prodej Telecomu do

voleb považuji za přinejmenším velmi nepravděpodobný," řekl včera Zeman.

V posledních dnech se objevily v tisku spekulace, že vláda se

může k projednávání prodeje Telecomu ještě vrátit.



Kabinet minulé pondělí rozhodl, že nepřijme nabídku konsorcia

Deutsche Bank, Blackstone Group a TDC a Telecom zatím neprodá.

Vzhledem k tomu, že vláda v brzké době obdrží vysoký objem

privatizačních výnosů po souhlasném stanovisku Úřadu pro ochranu

hospodářské soutěže ke spojení RWE a Transgasu, nemá důvod

nevýhodně privatizovat, zdůvodnil Zeman.



Ministr dopravy a spojů Jaromír Schling již minulý týden

uvedl, že o prodeji firmy rozhodne až příští vláda. Ministr

financí Jiří Rusnok oproti tomu sice řekl, že privatizace je

zastavena, ale nevyloučil, že se jí bude současná vláda ještě

zabývat. Podle neoficiálních informací existovala

pravděpodobnost, že se kabinet ještě k tématu vrátí.



Konsorcium Deutsche Bank, Blackstone Group a TDC nabídlo za

akcii Telecomu 11,06 eura, což za 51procentní podíl státu

představovalo přes 55 miliard Kč. Tuto cenu vláda neakceptovala.

Rovněž se jí nelíbilo, že telekomunikační firma TDC hraje v

konsorciu pouze okrajovou roli. Druhé konsorcium Swisscomu, CVC

Capital Partners a Spectrum Equity Partners nevyhovělo požadavkům

vlády, když nezvýšilo svou nabídku.

PRAHA - Český Telecom v současnosti oficiálně

jedná o zpřístupnění služby volba operátora se dvěma zájemci a s

dalšími pěti vede předběžná jednání, protože ještě nepodali

úplnou žádost. Firma je připravena zavést službu, která umožní

volání jejích zákazníků přes sítě konkurence, nejpozději do 30.

června, uvedl mluvčí Vladan Crha. Podle neoficiálních

informací firma jedná s Aliatelem a Contactelem.



Alternativní operátoři se před nedávnem ohrazovali především

proti cenám za předání hovoru propojenému operátorovi a proti

deseti- až stotisícovým cenám za zprovoznění služby. Za předání

hovoru propojenému operátorovi totiž Telecom navrhoval 1,38

koruny za minutu, což je přibližně stejně, kolik si účtuje za

místní volání. Jeden z operátorů již konstatoval spor, což

znamená, že bude rozhodovat Český telekomunikační úřad.

Telecom na přelomu března a dubna vyzval konkurenci k jednání

o podmínkách poskytování služby, přičemž největší problémy

očekával právě u stanovení cen za propojení hovorů.

Zavedení volby operátora je vedle přenositelnosti čísla

jednou z podmínek úplné liberalizace telekomunikačního trhu.

Nabídku konkurence budou moci zákazníci Telecomu využívat po 1.

červenci. Služba umožní volat z linky Telecomu prostřednictvím

čtyř nebo pětimístné předvolby přes síť alternativního operátora,

kam hovor přesměruje ústředna Telecomu.



Telecom do zavedení služby investuje 1,5 miliardy Kč. To jsou

dodatečné náklady, které nezahrnují náklady na digitalizaci,

pouze na její urychlení.



PRAHA - Telekomunikační firma Aliatel zvýšila

v prvním čtvrtletí tržby meziročně o 61 procent na 409 milionů

korun. Na tržbách se významnou měrou podílely rychle se

rozvíjející telefonní služby, uvedla mluvčí firmy Martina

Kemrová.

Firma letos bude, stejně jako v minulých letech, hospodařit

se ztrátou. Ta je způsobena zejména rostoucími režijními a

mzdovými náklady a vysokými investicemi. Ztráta je však dosud

nižší, než byla původně plánována, dodala.

Společnost v loňském roce prohloubila ztrátu na 495 milionů z

předchozích 355 milionů korun. Tržby naopak vzrostly o 93 procent

na 1,22 miliardy korun.



Aliatel poskytuje datové, telefonní a internetové služby.

Využívá páteřní zálohovanou optickou síť na vedení vysokého

napětí. Firma je společným podnikem šesti elektrorozvodných

společností, které vlastní 60 procent akcií, a německé RWE

Telliance. Na konci roku 2001 měla 366 zaměstnanců proti 262

pracovníkům v roce 2000.



PRAHA - V pondělí začne stěhování všech 960

pražských zaměstnanců a.s. Eurotel do dvou nových budov BB Centra

ve Vyskočilově ulici v Praze-Michli. Objekty za 1,25 miliardy

korun s užitnou plochou 25 tisíc metrů čtverečních pronajalo

Eurotelu investorsko-developerské seskupení firem Passerinvest

Group a PSJ Invest. Stavbu ze tří čtvrtin financovaly německé

banky HVB a Rheinhyp, informoval novináře na dnešní tiskové

konferenci ředitel úseku lidských zdrojů Eurotelu Josef Fidler.

Centralizace všech čtyř pražských pracovišť největšího

tuzemského mobilního operátora skončí posledním červnem.

"Rozhodující pro výběr této kancelářské budovy nejvyššího

standardu byla její velmi dobrá poloha i cena," dodal Fidler s

tím, že velkou předností je i 460 podzemních garáží.

Cenu nájmu obě strany odmítly uvést. Spolumajitel PSJ Investu

František Vaculík pouze řekl, že se odvíjí od výše investičních i

provozních nákladů obou nových budov, což je podle něho v rámci

ČR revoluční metoda stanovení nájmu. Objemem užitné plochy jde o

největší nájemní kontrakt v rámci střední Evropy.

Pražské BB Centrum už zahrnuje dvě moderní výškové budovy. V

"Céčku", dostavěném v létě 1998, sídlí Hewlett Packard a v budově

"B" je od podzimu 1999 GE Capital Corporation. Obě tyto významné

firmy budovy postupně odkoupily. Eurotel naopak koupi objektů

neplánuje. Investoři projektu ale jednají o jejím převodu na

jiného vlastníka, neboť jejich oborem není pronájem a provoz

nemovitostí.





NEW YORK - Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service včera snížila rating nezajištěného dluhu telekomunikační společnosti WorldCom na stupeň Ba2 z předchozích Baa2. Jde o snížení hned o tři stupně, čímž se rating firmy ocitá v kategorii "junk", tedy podřadných dluhopisů.

Moody's tak agresívní snížení zdůvodnila zhoršujícím se provozním výkonem, obrovským zadlužením a také proto, že očekává další problémy. Zatímco rating dlouhodobých závazků je nyní na druhé nejvyšší známce v kategorii "junk", hodnocení krátkodobých závazků Moody's snížila z Prime-2 na Not-Prime.

Výrazné snížení ratingu povede ke zvýšení nákladů, které bude muset firma vynakládat, pokud bude chtít přijmout další úvěry. Navíc je zde riziko, že ještě více klesnou akcie společnosti. Ty se nyní prodávají za pouhé dva dolary a za poslední rok ztratily kolem 89 procent.

Nedůvěru investorů podtrhuje také vývoj ceny dluhopisů, které WorldCom vydal. Třeba dluhopisy splatné v roce 2011, které nesou úrokovou sazbu 7,5 procenta, mají nyní výnos přes 21 procent. To znamená, že dluhopis v nominální ceně jeden dolar stojí zhruba 45 centů, podotýká agentura Reuters.

Před snížením ratingu již varovala také konkurenční ratingová agentura Standard & Poor's. Ta uvedla, že hodnocení krátkodobých závazků, které je na nejnižším investičním stupni A-3, asi sníží. Degradace by se však mohla dotknout také hodnocení dlouhodobých závazků na stupni BBB, což je druhý nejnižší stupeň v investičním pásmu.