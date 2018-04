TELeKONOM: Telecom ovládl Eurotel za 26 miliard korun...

PRAHA - Český Telecom dokoupí 49procentní podíl v mobilním operátoru Eurotel. Firma za něj konsorciu Atlantic West zaplatí v hotovosti 1,05 miliardy dolarů, což je podle aktuálního kurzu asi 27,9 miliardy korun. Cena je přibližně o 280 milionů dolarů nižší, než předpokládaly neoficiální odhady. Ke snížení částky v korunách přispělo posilování české měny vůči dolaru a chystaná vysoká výplata dividendy Eurotelu.

Vlastníci Eurotelu totiž zároveň oznámili výplatu podílů na zisku za 10,98 miliardy Kč, tedy 407,5 milionu dolarů. Dividendy budou vyplaceny před dokončením koupě podílu v Eurotelu, a Atlantic West tak získá téměř 5,4 miliardy Kč. Celá transakce by se měla uskutečnit do konce letošního roku, musí ji však ještě schválit dozorčí rada a akcionáři. Koupi bude posuzovat i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dokoupení ziskového Eurotelu pomůže podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře Telecomu vyrovnat slábnoucí tržby z provozování pevných linek. Mlynář v březnu o podmínkách prodeje jednal spolu s generálním ředitelem společnosti Ondřeje Felixem na utajené cestě do USA. Podle Felixe Telecom očekává, že ovládnutí 100 procent Eurotelu přispěje k plné finanční konsolidaci firmy.

Telecom bude podle finančního ředitele Juraje Šedivého financovat koupi mobilního operátora téměř zcela prostřednictvím půjček. Část bude hrazena překlenovacím úvěrem, který by mohly nahradit například dluhopisy či dlouhodobější půjčky, a část pětiletým úvěrem. Zprávu o dokoupení podílu v Eurotelu hodnotí kladně i analytici. Podle Dmitrije Morozova z PPF burzovní společnosti vysoká rentabilita Eurotelu a nová kapitálová struktura Telecomu zvýší cenu společnosti. Odkup zbývajícího podílu v Eurotelu je podle Romana Lišky z J&T banky pro firmu strategicky výhodnější, než kdyby vyplatila mimořádnou dividendu.

Podle ekonomů nákup největšího českého mobilního operátora také zvýší atraktivitu Telecomu před chystanou privatizací 51procentního podílu, který ve firmě drží stát. Prodej by se měl uskutečnit v letech 2004 a 2005. Eurotel má téměř čtyři miliony zákazníků a je největším operátorem na trhu. Telecom o odkupu Eurotelu s americkými společnostmi At&T Wireless a Verizon Communications jednal již před dvěma lety. Tehdejší cena přibližně 56 miliard korun se mu ale zdála příliš vysoká, Atlantic West zase neakceptoval snížení nabídky o deset miliard korun.

PRAHA - Představenstvo Telecomu včera také rozhodlo, že akcionářům nabídne výplatu dividend v celkovém objemu 18,5 miliardy korun. Na akcii tak připadne 57,5 Kč. Jako rozhodný den představenstvo navrhuje 27. červen 2003, den výplaty má být 6. říjen 2003. Výplatu dividend bude Telecom financovat z vlastních zdrojů. Představenstvo zároveň schválilo návrh dividendové politiky pro roky 2003 a 2004. Celková výplata dividendy by se podle ní měla pohybovat mezi 50 až 70 procenty konsolidovaného čistého zisku podle mezinárodních standardů. Návrhy musí rovněž posoudit dozorčí rada a valná hromada, která se uskuteční 13. června.

Konsolidované výnosy Telecomu podle mezinárodních účetních standardů se v loňském roce snížily o pět procent na 52,9 miliardy korun. Čistý zisk klesl na 4,3 miliardy oproti 6,1 miliardy v roce 2001. Na nové zprávy ohledně koupě zbývajícího podílu v Eurotelu zareagovaly také akcie Telecomu na pražské burze, když zpevnily o 1,01 procenta na 351,3 koruny. Analytici čekají další růst.

PRAHA - Telekomunikační firmou České radiokomunikace se rozhodla blíže zabývat Komise pro cenné papíry. K tomuto rozhodnutí ji vedlo náhlé posílení akcií na veřejných trzích tento týden, vysvětlila včera komise. "Příčiny výrazných změn kurzu akcií Českých radiokomunikací jsou předmětem zkoumání komise, která veškeré obchody s těmito akciemi podrobně monitoruje," uvedla mluvčí Radka Procházková. Na pražské burze poskočily akcie ČRa v porovnání s minulým pátkem o více než 18 procent a podobná situace byla i v mimoburzovním RM-Systému. Obchodníci marně přemítali, odkud pramenil zájem investorů o titul, o který předtím neměl takřka nikdo zájem.

Až včera vydali představitelé ČRa prohlášení o tom, že majitel Bivideon uvažuje o nabídce dobrovolného převzetí. Obchodníky, sledující celý případ zavánějící spekulacemi na základě neveřejných informací, pozornost komise nepřekvapuje. "Otázkou je, zda se opět nedočkáme prošetřování celé

transakce Komisí pro cenné papíry," uvedl v pravidelném komentáři burzovního dění například Eduard Tesař z makléřské firmy Cyrrus.



TOKIO - Japonský výrobce elektroniky Matsushita Electric Industrial Co. Ltd letos vynaloží 20 až 30 miliard jenů (okolo 200 milionů dolarů) na reklamní kampaň na podporu své obchodní značky Panasonic. Kvůli kampani i zvýšení výdajů na běžnou reklamu se letos zvýší celkové výdaje na reklamu o 30 procent proti loňskému roku, uvedla společnost.

Matsushita, která je druhým největším výrobcem spotřební elektroniky na světě, je nejznámější svými výrobky Panasonic. Na Blízkém východě a v Asii včetně Japonska prodává také produkty pod značkou National. V dubnu však oznámila, že do března 2004 spojí všechny své obchodní značky pod značku Panasonic, aby zvýšila její konkurenceschopnost. Mimo Japonsko představují výrobky Panasonic 90 procent vývozu firmy.

Matsushita snížila ve finančním roce končícím v březnu čistou ztrátu na 19,45 miliardy jenů (161,7 milionu dolarů) z rekordních 428 miliard v předchozím roce. Předpokládá, že její provozní zisk v tomto finančním roce stoupne o 18,5 procenta na 150 miliard jenů z předchozích 126,57 miliardy. Čistý zisk by měl činit 30 miliard jenů.