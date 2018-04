TELeKONOM: Telecom ohrozil konkurenční prostředí...

- Český Telecom chystaným novým modelem telefonického připojení k internetu Internet Plus podle Českého telekomunikačního úřadu ohrozil konkurenci a zároveň ohrozil kontinuální poskytování připojení koncovým zákazníkům. Podle rozhodnutí ČTÚ o předběžném opatření, které má k dispozici tisková agentura ČTK, firma při plánovaném zavedení služby od 1. října nemohla splnit podmínky dané telekomunikačním zákonem.

Předběžné opatření, které vydal úřad ve středu, Telecomu nařizuje, aby i nadále operátorům a providerům nabízel přístup k internetu za dosavadních podmínek služby Internet 2002. Podobné opatření se týká i vztahu Telecomu ke koncovým zákazníkům. Službu Internet Plus bude moci Telecom poskytovat až po splnění podmínek regulátora. Telecom již dříve označil rozhodnutí za nešťastné s tím, že jeho dopady bude zkoumat.

Podle ředitele odboru regulace sítí a služeb ČTÚ Marka Eberta není zájmem ČTÚ postupovat proti potřebám koncových zákazníků a konkurence a je připraven podpořit zavádění nových telekomunikačních služeb při splnění zákonných podmínek.

ČTÚ opatřením reagoval na stížnost sedmi alternativních operátorů, kterým se nelíbilo, že jim Telecom vypověděl stávající smlouvy o připojení na internet a vzhledem k časové tísni je nutil k podepsání nových dohod, které obsahují jednostranně stanovené smluvní podmínky. Podle zákona mají přitom operátoři na uzavření propojovacích smluv 90 dní. Úřadu se rovněž nelíbilo, že Telecom podmínky nové služby neoznámil tři měsíce před zavedením, jak mu ukládá telekomunikační zákon.

Telecom chystal od října nový model účtování telefonického připojení k internetu. Ten odděluje platby za telefonické spojení od poplatků internetovému poskytovateli či alternativnímu operátorovi, v jehož síti se připojení na internet uskutečnilo. Poskytovatelé internetu a telefonní operátoři si měli v budoucnu výši ceny stanovovat sami a při fakturaci ji přidávat k pevné sazbě Telecomu. Dosud zákazníci platili pouze za telefonické připojení Telecomu a ten odváděl část z těchto příjmů poskytovatelům internetu.

Část operátorů rozhodnutí ČTÚ uvítala. Například podle generálního ředitele Contactelu Michala Čupy pozastavení výpovědi smluv poskytne dostatečný prostor a čas pro přijetí rozumného a perspektivního řešení. Zavedení nového modelu by podle něj jednoznačně vedlo ke zhroucení konkurenčního prostředí na českém telekomunikačním trhu. Šéf společnosti Tiscali ČR Naveed Gill označil nový model Telecomu za podvod, jehož cílem je získat pro sebe větší část finančních prostředků z internetových poplatků.

Naopak například generální ředitel GTS Milan Rusnák si myslí, že nové řešení Telecomu pomůže účtování internetu zprůhlednit, ale odmítl způsob, jakým to firma oznámila konkurenci.

VARŠAVA - Polská energetická a telekomunikační skupina Elektrim v pátek oznámila, že požádala o ochranu před věřiteli. Podle analytiků by tento krok, který znamená největší bankrot veřejně obchodované společnosti v Polsku, mohl být součástí snahy o dosažení příznivější dohody s držiteli nesplacených obligací v hodnotě téměř půl miliardy eur.

Společnost Elektrim kdysi patřila mezi nejoblíbenější tituly na burze ve Varšavě, firma ale doplatila na svou expanzivní strategii, která ji zanechala v hlubokých dluzích. Skupina se dostala do problémů koncem minulého roku, když nesplatila vydané konvertibilní obligace v hodnotě 480 milionů eur.

Firma minulý týden odstoupila od plánované restrukturalizace dluhu, která měla zabezpečit její přežití. K tomuto kroku ji vedly obavy z toho, že by nebyla schopna dostát všem platbám včas. Společnost zároveň pohrozila, že bude nucena vyhlásit bankrot, pokud majitelé obligací odmítnou obnovit rozhovory o restrukturalizaci dluhu.

Vyhlášení bankrotu prohloubilo nejistotu ohledně budoucnosti největšího polského mobilního operátora PTC, kterého z 51 procent vlastní společný podnik Elektrimu a francouzské firmy Vivendi Universal, jež stejně jako Elektrim usiluje o prodej svého podílu. Zbývajících 49 procent akcií PTC mají v držení Deutsche Telekom a jeho partneři, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Společnost Tiscali začala nabízet hlasové služby prostřednictvím volby operátora. Umožňuje tak domácnostem ušetřit v průměru 30 procent na vnitrostátních a mezinárodních telefonních hovorech a hovorech z pevných linek na mobilní telefony, sdělila v pátek firma v tiskové zprávě. Volání prostřednictvím volby operátora již v ČR nabízí Aliatel, Contactel, Tele2 a od října se mezi ně zařadí i eTel.

Služba umožňuje klientům Telecomu pomocí číselné předvolby volat levněji přes sítě konkurence. Kromě nízkých telefonních poplatků nabízí Tiscali Call domácnostem i další výhody včetně účtování po vteřinách a umožnění bezplatného přístupu uživatelů k informacím o jejich účtu prostřednictvím Internetu. Minimální měsíční poplatek firma stanovila na 200 Kč. Součástí nabídky je směrovač, díky kterému uživatel vytáčí čísla v běžném formátu a nemusí zadávat předčíslí.

Firmám Tiscali nabízí buď službu založenou na volbě operátora, nebo pro velké podniky zavedení samostatné pevné linky. Podniky mohou podle sdělení společnosti ušetřit až 59 procent hovorného.

Tiscali ČR je součástí Tiscali S.p.A. se sídlem v italském Cagliari. Firma se na českém trhu etablovala nabídkou internetových služeb a v současnosti prostřednictvím vlastní optické sítě nabízí i datové a hlasové služby.

MURRAY HILL, USA - Americký výrobce telekomunikačních zařízení Lucent Technologies očekává, že jeho tržby v posledním čtvrtletí finančního roku končícím v září klesnou o 20 až 25 procent z 2,95 miliardy dolarů v předchozím tříměsíčním období. Oznámila to v pátek firma, která již více než dva roky nevykázala žádný zisk.

Tržby by tak měly činit 2,2 až 2,35 miliardy dolarů ve srovnání s 5,2 miliardy ve stejném období předchozího roku. Analytici podle průzkumu firmy Multex odhadovali tržby na 2,86 miliardy dolarů. Společnost Lucent dále uvedla, že ve sledovaném období očekává kvůli poklesu příjmů ztrátu 45 centů na akcii, zatímco analytici počítali se ztrátou 16 centů.

Mluvčí společnosti Lucent Frank Briamonte prohlásil, že nepříznivé hospodářské výsledky pravděpodobně povedou k dalšímu snižování počtu pracovníků. Firma již dříve oznámila, že do konce roku propustí zhruba 45 000 zaměstnanců. Před zahájením restrukturalizace loni v lednu společnost zaměstnávala celkem 106 000 osob, napsala agentura Reuters.

LONDÝN - Mobilní operátor Orange patřící francouzské skupině France Télécom zvýšil v prvním pololetí zisk o 41 procent. Výsledek překonal očekávaní analytiků, firma v pátek se zveřejněním zisku zvýšila i odhad hospodaření za celý rok.

Za prvních šest měsíců měl Orange zisk 2,3 miliardy eur. Analytici přitom v průměru očekávali zlepšení o 33 procent na 2,17 miliardy eur. Orange je lídrem na trhu v Británii i ve Francii. Generální ředitel skupiny Orange Jean-Francois Pontal věří, že firma tempo ziskového růstu udrží nejen v tomto roce. Výsledek je vzácnou dobrou zprávou pro mateřskou francouzskou firmu, jejíž dluhy se vyšplhaly na 70 miliard eur a která je od čtvrtka bez šéfa.

Hrubý provozní zisk (EBITDA) za celý rok Orange odhaduje na 4,7 miliardy eur. Jde o meziroční zvýšení o 40 procent. Jako předchozí odhad firma uváděla 4,3 miliardy eur.

Akciový trh se od solidních výsledků skupiny odrazil, emise Orange po zveřejnění pololetního zisku stoupla o 2,7 procenta na 5,35 eura. Analytik pro telekomunikace ve společnosti Nomura ale upozornil na to, Orange není vůči problémům své mateřské firmy imunní, napsala agentura Reuters.

PAŘÍŽ - Nový předseda správní rady France Télécom, který po čtvrtečním odstoupení šéfa Michela Bona povede finanční záchranu společnosti, bude vybrán do začátku příštího měsíce. Kvůli odkladu projektu navýšení kapitálu začaly v pátek akcie skupiny na pařížské burze prudkým poklesem.

Francouzský ministr financí Francis Mer po čtvrtečním Bonově odstoupení řekl, že najít následníka bude trvat zhruba tři týdny a že záchranný plán přijde na řadu až poté. Hlavním kandidátem je podle zdrojů agentury Reuters Thierry Breton, šéf výrobce spotřební elektroniky Thomson Multimedia. "Nemám nyní žádné řešení," řekl ministr Mer v rozhovoru pro rozhlasovou stanici RTL na otázku, jak řešit problém France Télécomu s dluhem 70 miliard eur, který vznikl za rozsáhlé expanze posledních let. "Problém musíme vyřešit s novým managementem a novým předsedou správní rady," dodal.

Investoři byli zklamáni tím, že na čtvrteční schůzi správní rady nevznikly žádné plány redukce dluhu a získání nových financí. Akcie skupiny tak spadly při dnešním zahájení v Paříži o 4,8 procenta a prudce klesly i kursy firemních obligací. Ze svého dluhu musí France Télécom příští rok zaplatit zhruba 15 miliard eur, takže firma nemá jinou možnost než získat nové peníze, nejlépe formou rozsáhlého navýšení kapitálu. Toho by se měla zúčastnit i vláda, protože jinak by její podíl 55,5 procenta mohl klesnout pod 50 procent, což zákon nedovoluje.

Ukazuje se však, že očekávaná emise akcií za deset až 15 miliard eur asi nepřijde tak rychle. Odcházející Bon ve svém prohlášení uvedl, že vláda posílí akciový kapitál jen v případě příznivých podmínek na trhu, a naznačil, že kapitálové injekci by mohla předcházet vládní půjčka nebo emise státem garantovaných obligací.

Prvním záchranným krokem bylo alespoň opuštění ztrátového německého mobilního operátora MobilCom, kde má France Télécom 28,5 procenta akcií. Bon řekl, že na sebe bere plnou odpovědnost za rozhodnutí investovat do této firmy. Akcie MobilComu v pátek spadly o více než 50 procent a předpokládá se, že operátor brzy vyhlásí bankrot.

BERLÍN - Zda dá německá vláda zadluženému operátorovi státní záruky za jeho úvěry, není zatím jednoznačné. Po pátečním jednání představitelů firmy a státu uvedl německý ministr hospodářství Werner Müller, že se k možné státní pomoci nevyjádří. Jednání podle něj budou pokračovat. V pátek přitom německá vláda devět dní před volbami slíbila, že udělá k záchraně MobilComu "vše, co bude nezbytné". Firma chce vyhlásit insolvenci, protože ji francouzský partner France Télécom ve čtvrtek odmítl dále finančně podporovat.

"Došli jsme k závěru, že jsou práva (MobilComu), co se týče jeho dohody s France Télécom, určitě stále platná a na tom postavíme naše jednání," citovala Müllera agentura Reuters. MobilCom musí na konci září zaplatit dluh 4,7 miliardy eur a žádný nový investor není v dohledu. Spolková země Šlesvicko- Holštýnsko, kde firma sídlí, udělá pro záchranu pracovních míst všechno, co bude možné. Na zaplacení firemních dluhů však peníze nemá, řekla v pátek předsedkyně vlády spolkové země Heide Simmonsová. Krach MobilComu by připravil o práci 5500 lidí.

MobilCom se stává dalším velkým případem bankrotu v německé ekonomice po krachu stavební skupiny Holzmann, mediálního impéria Kirch nebo strojírenského koncernu Babcock Borsig. Akcie firmy spadly na konci minulého týdne z někdejšího maxima 147,5 eura o 99,5 procenta. Hodnota firmy, kdysi dosahující sedmi miliard eur, tak klesla na 35 milionů.