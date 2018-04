TELeKONOM: Telecom nesmí zavést nové internetové tarify...

PRAHA - Český telekomunikační úřad vydal předběžné opatření, kterým Českému Telecomu zakazuje od října zavést nové tarify připojení k internetu. Předseda úřadu David Stádník řekl, že Telecom nedodržel postupy, které mu ukládá telekomunikační zákon ve vztahu k zákazníkům. "Je to o tom, co zákazník unese," uvedl Stádník. Telecom označil rozhodnutí za nešťastné.

Telecom chystal od října nový model účtování telefonického připojení k internetu. Ten odděluje platby za telefonické spojení od poplatků internetovému poskytovateli či alternativnímu operátorovi, v jehož síti se připojení na internet uskutečnilo. Poskytovatelé internetu a telefonní operátoři si měli v budoucnu výši ceny stanovovat sami a při fakturaci ji přidávat k pevné sazbě Telecomu. Dosud zákazníci platili pouze za telefonické připojení Telecomu a ten odváděl část z těchto příjmů poskytovatelům internetu.

Poskytovatelé a operátoři označili nový model za diskriminační s tím, že povede k růstu cen a potlačení konkurence. Podle Telecomu měly nové tarify vedle zlevnění umožnit i zavedení paušálních plateb za připojení na internet. To chtěla firma nabízet nejprve o víkendech.

Stádník nechtěl opatření více komentovat s tím, že je určeno účastníkům správního řízení. Podle něj však nejde o to, že by chtěl úřad zamezit změnám v účtování za internet. Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy je zarážející, že Stádník zveřejnil rozhodnutí úřadu, aniž by o tom informoval Telecom jako účastníka správního řízení. "Bylo by nešťastné, kdyby krok regulátora ohrozil zavedení paušálu za internet v

říjnu letošního roku," uvedl Crha. Další kroky mluvčí nekomentoval s tím, že firma ještě předběžné opatření neobdržela. Pokud se zavedení nového modelu tarifikace pod názvem Internet Plus od října neuskuteční, bude Telecom zřejmě účtovat dle dosavadního tarifu Internet 2002.

Telecom představil Internet Plus poté, co ČTÚ stanovil nové ceny propojení sítí pro internet. Tyto poplatky, které má Telecom platit operátorům, v jejichž sítích je umístěn přístupový bod poskytovatele, byly v některých případech vyšší než cena, kterou firma nyní účtuje koncovým zákazníkům. Smlouvy o novém modelu již s Telecomem podepsaly společnosti Internet On Line a SkyNet.

ČTÚ nedávno podobným způsobem zakázal Telecomu nabízet vysokorychlostní připojení na internet ADSL, protože firma neumožnila službu nabízet ostatním hráčům na trhu.

LONDÝN - Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's udělila programu střednědobých dluhopisů Českého Telecomu rating na stupni A. Jde o dluhopisy se střednědobou splatností v hodnotě 20 miliard korun, informovala agentura.

Český Telecom představil program dluhopisů letos v květnu a v průběhu příštích deseti let tak bude moci vydávat dluhopisy v hodnotě až 20 miliard Kč. Již letos v červenci vydal telekom dluhopisy za tři miliardy korun, s jejichž pomocí bude financovat část předchozích dluhů.

Červencová emise je výhodná v tom, že Telecom bude moci své dřívější závazky splácet za příznivějších finančních podmínek. Agentura oceňuje především silnou finanční pozici firmy. Pokud by se tedy Český Telecom rozhodl vydat dluhopisy v maximální hodnotě 20 miliard korun, jeho rating to neohrozí.

Na koupi 51 procent akcií Českého Telecomu se nedávno dohodlo konsorcium Deutsche Bank a dánské společnosti TDC. To zaplatí asi 1,8 miliardy eur. Zda se později rating Telecomu změní, bude záležet na tom, jaké budou další kroky nového majitele, podotýká

agentura Reuters.

PRAHA - Tuzemské firmy jsou přesvědčeny, že přečíslování telefonní sítě, které se uskuteční v noci z 21. na 22. září, jim nezpůsobí žádné problémy. Rovněž náklady s tím spojené odhadují minimální, takže přečíslování by je mělo stát desítky až stovky tisíc Kč. Firmy ani neuvažují, že přečíslování sítě využijí ke změně operátora.

Například náklady na tisk nových vizitek vyřeší některé podniky jednoduše: čísla na vizitkách budou do jejich vyčerpání přepisovat. Jedním z nich je nová továrna nizozemsko-korejské společnosti LG.Philips Displays v Hranicích na Přerovsku, která

zaměstnává 1270 lidí. "Zaměstnanci dostanou nové vizitky až poté, co spotřebují staré. Prozatím je požádáme, aby si telefonní čísla na vizitkách přepsali," dodal mluvčí firmy Vladan Pěnkava.

Podobně budou postupovat i ostatní české firmy. "Telefonní ústřednu máme připravenou a samotná telefonní čísla se nám prakticky nemění, volající jen vynechá nulu na začátku," řekl ředitel libereckého Litesu Jaroslav Košek. Dodal, že i ostatní investice spojené s přípravou nových firemních tiskovin či vizitek byly zanedbatelné a o změně operátora firma neuvažovala.

Vizitky s přeškrtnutým a opraveným číslem bude mimo jiných po určitou dobu používat také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nejvyšší náklady v anketě naopak uvedly energetické firmy. Distribuční společnost Východočeská energetika odhadla náklady s

přečíslováním asi na půl miliónu korun a Jihomoravská energetika zhruba na 850 000 korun. Elektrárny Opatovice počítají s náklady do 50 000 korun, a to právě zejména za nové vizitky.

Zvláštní opatření chystá jaderná elektrárna Dukovany. "Připravujeme tříhodinovou krizovou instrukci po dobu přepojení," řekl mluvčí Petr Spilka. Aby se zachovalo nepřetržité spojení, mělo by dojít k rozfázování přepojení mobilních telefonů a pevných linek. "Čili důležitá čísla budou dosažitelná buď na mobilech nebo na pevných linkách," dodal Spilka s tím, že na výměnu tiskovin se počítá zhruba se 100 000 korun.

Zástupci podniků rovněž uvedli, že o změně čísel byli informováni včas. Přečíslování tak řada z nich zahrnula do marketingového plánu na letošní rok. "Bereme to jako periodicky přicházející změnu, se kterou se počítá a která přináší i řadu kladů. Například při ní provedeme aktualizace všech možných provozních, havarijních a jiných řádů," uvedl František Friedl z hradeckých Vodovodů a kanalizací.



SOFIE - Bulharsko doufá v uskutečnění prodeje státního telekomunikačního monopolu BTC do konce letošního roku, mohlo by však od privatizace ustoupit, pokud budou nabídky příliš nízké. Prohlásil to včera výkonný ředitel privatizační agentury Apostol Apostolov v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Představitelé kabinetu přitom dříve naznačili, že prodej, který byl předchozí vládou několikrát odložen, by se měl nyní uskutečnit i za nízkou cenu, aby tak země přesvědčila investory o svém příznivém postoji k reformám a zajistila finance potřebné pro modernizaci zastaralé sítě firmy BTC.

Bulharská vláda sice nestanovila žádnou minimální cenu, předpokládá však, že prodejem BTC získá nejméně 100 milionů dolarů. Tato částka ilustruje prudký pokles v telekomunikacích od roku 2000, kdy předchozí vláda odmítla nabízených 610 milionů

dolarů za 51procentní podíl v BTC a licenci pro provoz mobilních sítí GSM.

Předběžné nabídky na koupi majoritního podílu v BTC podaly turecké konsorcium konglomerátu Koc Holding a monopolu Turk Telekom, skupina vedená britskou Advent International a investiční fond American International Group. Konečné nabídky budou uchazeči předkládat až 24. září poté, co privatizační agentura prodloužila původní termín o dva týdny, aby tak poskytla kandidátům více času na přípravu, napsala agentura Reuters.