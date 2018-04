TELeKONOM: Telecom musí účtovat internet stejně jako dosud...

PRAHA - Český telekomunikační úřad vydal včera cenové rozhodnutí, kterým nařizuje Českému Telecomu účtovat si za telefonické připojení k internetu dosavadní ceny známé z tarifu Internet 2002. Úřad v rozhodnutí označil ceny za pevné pro koncové zákazníky s tím, že obsahují i provize pro poskytovatele internetu a propojovací poplatky. ČTÚ rozhodnutí zveřejnil na svých stránkách. Telecom podle Vlastimila Sršně z tiskového oddělení rozhodnutí analyzuje a zatím se k němu nevyjádří.

Firma začala od včerejška nabízet nový model připojení k internetu pod názvem Internet Plus. Ten nově rozděluje platbu za internet na poplatek Telecomu za internetové volání a na poplatky poskytovatelům internetu za připojení, případně ostatním telekomunikačním operátorům. ČTÚ vydal začátkem září předběžné opatření, v němž Telecomu zavádění služby zastavil, ale firma jej přesto zavedla.

Zatímco podle Telecomu bude cena za internet pro koncové zákazníky stejná, či poklesne, alternativní operátoři a poskytovatelé internetu tvrdí, že naopak vzroste. Telecom totiž sice o pět až 20 haléřů snížil cenu za internetové volání, ta však nezahrnuje provizi poskytovatele ani propojovací poplatek, pokud by měl poskytovatel přístupový bod do internetu v síti jiného operátora. Propojovací ceny se přitom pohybují od 15 do 40 haléřů. Většina velkých poskytovatelů internetu je přitom zároveň telekomunikačním operátorem.

Podle rozhodnutí ČTÚ by si tak měl Telecom jako dosud účtovat za připojení k internetu pevnou cenu 1,40 Kč za prvních deset minut ve špičce a 80 haléřů za každou další minutu a 55, respektive 25 haléřů mimo špičku.

Kvůli Internetu Plus se má ve čtvrtek sejít ministr pro informatiku Vladimír Mlynář s generálním ředitelem firmy Přemyslem Klímou. Mlynář nový model silně kritizoval.

BRUSEL - Český Telecom se snaží co nejdéle udržet monopolní postavení na českém trhu služeb přes internet. Porušuje tak pravidla hospodářské soutěže obsažená v české i evropské legislativě, tvrdí Renato Soru, majitel společnosti Tiscali, která ovládá asi 16 procent evropského trhu v této oblasti a patří k jeho největším hráčům.

Soru řekl, že chování Telecomu, který nerespektuje rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, vážně poškozuje aktivity jeho firmy v České republice. Pokud nynější stav potrvá, čekají Tiscali značné ztráty, uvedl s tím, že si bude stěžovat na poměry v ČR jak prostřednictvím italské vlády, tak, pokud se situace nezmění, přes Evropskou komisi v Bruselu.

Předmětem jeho nespokojenosti je nový systém plateb za telefonické připojení k internetu; Český Telecom požaduje, aby konkurenční poskytovatelé připojení k internetu souhlasili s takovým zpoplatněním těchto služeb, které je nevýhodné pro spotřebitele a diskriminační pro konkurenty. Soru chce, aby pro internet platila stejná pravidla jako pro hlasové služby, kde jsou již zásady hospodářské soutěže dodržovány.

"Pokud má společnost Tiscali pocit, že někdo porušuje pravidla hospodářské soutěže v České republice, měla by se neprodleně obrátit na kompetentní orgány právě v ČR," uvedl Vlastimil Sršeň z tiskového oddělení Telecomu. Prohlášení společnosti, že se obrátí na italskou vládu a EK vzbuzují podle něj dojem nepřípustného nátlaku na nezávislé české úřady. Model telefonického připojení k internetu, který Telecom zavedl, se používá v řadě evropských zemí. "Nikdo nám dosud neobjasnil, v čem jsou tyto změny nevýhodné pro spotřebitele," dodal.

Evropská komise v minulosti opakovaně poukazovala na neprůhledné propojení mezi státem, Telecomem a nezávislým regulátorem trhu, kterým je Český telekomunikační úřad. Podle dobrého zdroje v EK nastaly za poslední rok pozitivní posuny, základní rysy těchto nešvarů však přetrvávají. Domnívá se, že se málo zlepší, dokud Český Telecom nebude definitivně privatizován.

V loňské hodnotící zprávě komise při popisu problémů v tomto sektoru uváděla nedostatečné oddělení regulačních a operačních funkcí, asymetrickou regulaci či stanovování tarifů bez přímé vazby na náklady. Poukázala na snahy zdržovat úplné otevření trhu, což je "škodlivé pro spotřebitele a pro investory ve firmách, které soutěží s hlavním operátorem, v němž má stát finanční podíl".

DAUHÁ (Katar) - Americká společnost Motorola se spolu s francouzskou firmou Alcatel stala vítězem soutěže na rozšíření mobilní sítě v Kataru. Zakázka má hodnotu 60 milionů dolarů a je určena pro firmu Qatar Telecom.

"Projekt počítá s dalšími 99 novými základnovými stanicemi a dvěma ústřednami GSM. To zvýší kapacitu a zlepší pokrytí službami GSM v Kataru," podotkl výkonný ředitel společnosti Qatar Telecom Nasser Marafih.

Mobilní síť společnosti Qatar Telecom je zatím jediná, kterou tato země má. Vyšší kapacita sítě umožní firmě nabídnout služby až 400 000 zákazníkům proti 214 000 v současnosti, uvedla agentura Reuters.

Společnost Qatar Telecom byla částečně zprivatizována koncem roku 1997, kdy vláda prodala asi 45 procent akcií investorům. Mezi nimi byli také zahraniční investoři. S akciemi firmy se obchoduje na burzách v Dauhá, Abú Zabí a Bahrajnu.

PAŘÍŽ - Thierry Breton, který sklidil potlesk za oživení francouzského výrobce spotřební elektroniky Thomson Multimedia, by mohl být jmenován novým šéfem zadluženého gigantu France Télécom. Napsal to včera francouzský ekonomický deník Les Echos.

Breton byl tipován jako nástupce předchozího předsedy Michela Bona hned po jeho zářijovém odstoupení. Bon se vzdal funkce poté, co dozorčí rada neodsouhlasila tolik potřebný plán refinancování firmy. Bretonova pozice v telekomu by měla být schválena dozorčí radou ve středu, píše list.

Představitelé France Télécom ani Thomson Multimedia nebyli dostupní, aby se ke zprávě vyjádřili. Nicole Fontaineová z odvětvové organizace ale minulý týden sdělila, že je Breton na zúženém seznamu tří kandidátů. Jmenování Bretona šéfem telekomu je na vládě, která ve firmě vlastní 55,5 procenta. Kabinet by měl ve středu o jeho místě jednat a poté předat doporučení dozorčí radě.

Náhrada Bona Bretonem se zdá být smysluplná, protože akcie firmy po zveřejnění spekulace vyskočily o 5,19 procenta na 7,3 eura. Maxima přitom emise dosáhla nad 200 eury v březnu 2000. Dolů akcie srazil objemný dluh firmy 70 miliard eur, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Společnost Český Mobil, která provozuje síť mobilních telefonů Oskar, vyhlásila výběrové řízení na novou mediální agenturu. Ta bude pro Oskara nakupovat reklamní čas a prostor v médiích. Podle mluvčího Českého Mobilu Igora Přerovského firma po zhodnocení českého trhu mediálních agentur ve spolupráci s Registrem reklamních agentur sestavila užší výběr společností, které přizvala k účasti.

Kromě dosavadní mediální agentury Oskara firmy MediaCom tak bude nejmladší mobilní síť v ČR vybírat také mezi Mindshare, Initiative a OMD. Dosavadní mediální agentura, která pro Český Mobil pracuje, je přitom podle tržeb za loňský rok pátou největší agenturou v ČR. Mindshare je sedmičkou a Initiative desítkou na českém trhu. OMD je největší mediální agenturou v zemi.

Při posuzování prezentací bude Oskar hodnotit možnosti mediálních agentur z hlediska předpokládané úrovně mediálních nákladů, poskytovaných služeb, personálního zajištění a zodpovědnosti, řekl Přerovský. Výsledky výběrového řízení společnost oznámí v druhé polovině října.



HELSINKY - Švédský telekomunikační operátor Telia bude vykupovat akcie finské Sonery od pondělí 7. října do 8. listopadu. Převzetí finské firmy bude záviset na 90procentním souhlasu akcionářů Telie, připomněla včera firma.

Chystaný odkup akcií byl původně plánován na srpen, firmy jej ale postupně odkládaly. Telia na svých internetových stránkách zopakovala, že nabízí 1,5144 vlastní akcie výměnou za každou akcii Sonery. Akcionáři Telie budou vyzváni, aby schválili vydání nových akcií pro podílníky Sonery, na mimořádné valné hromadě počátkem listopadu.

Nabídka Telie z března ocenila Soneru na 7,4 miliardy eur, tehdy představovala prémie k tržní ceně akcií 16 procent. Od té doby ale emise obou firem spadly zhruba o 40 procent s propadem akciových trhů všude ve světě. "Zda je nabídka pro akcionáře Sonery dobrá nyní, o tom rozhodnou sami akcionáři," shrnul šéf Sonery Harri Koponen.

Nová firma TeliaSonera se bude snažit využít příležitostí k růstu mimo domácí trh, kde jsou podle Telie návratnost investic i další faktory uspokojivé. TeliaSonera se hodlá zaměřit na Eurasii, zejména na Rusko a mobilní telekomunikace v Turecku.

Podle Telie se bude s akciemi TeliaSonery obchodovat na burze v Helsinkách a s americkými depozitními stvrzenkami (ADS) na burze Nasdaq od 2. prosince. Pokud firmy spojení uskuteční, bude to první případ, kdy se v Evropě spojí bývalé státní telefonní monopoly, napsala agentura Reuters.