TELeKONOM: Telecom musí platit své vesnické budky sám...

PRAHA - Za vážné porušení cenových předpisů považuje ČTÚ údajný požadavek Českého Telecomu, aby obce přispívaly k úhradě nákladů na provoz svých málo používaných telefonních budek. "Pokud se to prokáže, přehodnotíme výši cen za telefonní službu, protože náklady na budky jsou již rozpočítány v těchto cenách," uvedl včera šéf ČTÚ David Stádník. Úřad nemá zatím zprávu o požadavku Telecomu z oficiálních zdrojů a podle Stádníka čeká na případné potvrzení postupu Telecomu od některé z obcí.

Podle mluvčího Vladana Crhy provozuje Telecom telefonní automaty bez příspěvků od obcí všude, kde to ukládá pověření k poskytování telekomunikačních služeb. Firma podle něj v minulosti zřídila budky i v místech, kde k tomu nebyla povinována. Pokud teď některá z nich není příliš využívána, ale obec má přesto zájem na jejím zachování, nabízí Telecom náhradní službu Indoor. Jde o jednodušší verzi přístroje, na jehož provozu se obec podílí.

Podle Stádníka Telecomu ukládá provoz určitého počtu telefonních automatů pověření k poskytování telekomunikačních služeb a požadavek by měl být promítnut i do připravované licence. Automaty Indoor nejsou v požadovaném počtu zahrnuty.

PRAHA - Český telekomunikační úřad stanovil maximální ceny za propojení volání na tzv. služby se zvláštním tarifem s předčíslím 090X. K těmto nejvíce zpoplatněným telefonním číslům patří například erotické linky či obchodní a odborné služby. Operátor, z jehož sítě bude hovor uskutečněn, zaplatí operátorovi, v jehož síti se služba nachází, mezi 75 a 83 procenty účtované částky. Vyplývá to z cenového rozhodnutí ČTÚ.

Pokud tedy například účastník volá ze sítě Telecomu do sítě GTS, ke které je připojen poskytovatel služeb erotické linky, a za minutu hovoru zaplatí 32,4 Kč bez DPH, Telecom z této sumy GTS zaplatí 27,3 Kč. GTS se pak dále dělí s poskytovatelem služby. Podle mluvčí Aliatelu Martiny Kemrové je firma s cenovým rozhodnutím nespokojena, protože přichází až po čtyřech měsících po podané žádosti a je neprůhledné. Výpočet cen je oproti jiným rozhodnutím ČTÚ nestandardní a neumožňuje ověřit výchozí náklady. "Jsme přesvědčeni, že toto cenové rozhodnutí neumožní uzavřít dodatek k propojovací smlouvě za lepších podmínek pro zákazníky, než nabízel Český Telecom," uvedla Kemrová. Telecom zatím rozhodnutí zkoumá a nekomentoval je.

Společnosti, které mají s Telecomem uzavřeny propojovací dohody, se zatím s dominantním operátorem dohodly pouze na cenách telefonních hovorů. Nyní jednají o poplatcích za připojení na internet a o zpoplatnění zelených linek a linek se sdílenými náklady. O maximálních cenách propojení těchto služeb rozhodl ČTÚ v září a začátkem října.

KLADNO - Z Británie do Kladna přesune část své výroby mobilních telefonů kanadská Celestica. Zařízení na osazování tištěných obvodů umístí v závodě, který v červnu převzala od firmy Sagem. Linky zprovozní do konce roku tak, aby od ledna mohla plnit zakázku pro britský Sendos. Oznámil to ředitel kladenského závodu Jiří Vacek.

Potvrdil, že do Kladna se stěhuje zařízení z rušených britských závodů. Těmi jsou podle renomovaného listu Financial Times závod v Ashton-under-Lyne u Manchesteru a provoz v Kidsgrove na severu země. V těchto lokalitách o práci přijde celkem 1020 zaměstnanců.

Podle Vacka přitom Celestica počítá v Kladně jen s malým zvýšením stavu pracovníků. Současných 1040 zaměstnanců se zvýší o 160, z nichž 100 bude přijato na místo operátorů výrobních linek. Bližší informace o kontraktu s firmou Sendos nechtěl Vacek s ohledem na obchodní tajemství sdělit.

Kladenský závod byl uveden do zkušebního provozu jako zařízení Sagemu ČR loni v listopadu. V lednu zahájil komerční výrobu a v červnu jej převzala Celestica. Komplex hal o celkové ploše 13 090 metrů čtverečních si vyžádal investici 10,3 miliónu USD. Při plném vytížení kapacit může závod s 1500 pracovníky montovat až 16 000 mobilních telefonů denně, tedy zhruba 3,5 miliónu kusů ročně.

ZÁHŘEB - Deutsche Telekom dnes rozšiřuje své zahraniční portfolio a přejímá rozhodující podíl v bývalém chorvatském monopolním telekomunikačním operátorovi, společnosti Hrvatski Telekom.

Chorvatská vláda a německý telekomunikační gigant podepsaly dohodu vedoucí k podepsání dnešní smlouvy již v polovině července. Její podmínky nebyly dosud zveřejněny. Očekává se však, že DT zaplatí půl miliardy EUR (16,5 miliardy Kč) za 16 procent v Hrvatském Telekomu. Německá společnost tak v bývalém chorvatském monopolistovi získá nadpoloviční vlastnický podíl. Za předcházejících 35 procent zaplatili Němci 850 milionů dolarů (zhruba 30 miliard korun).