TELeKONOM: Telecom garantuje rychlost internetového připojení...

PRAHA - Český Telecom začal části uživatelů garantovat minimální rychlost připojení k internetu přes telefonní linku. Zákazníkům, kteří používají cenový program Home Internet, by neměla rychlost připojení klesnout pod 28,8 kbps, sdělil mluvčí Vladan Crha.

Podle mluvčího je průměrná rychlost stahování dat prostřednictvím standardní telefonní linky v síti Telecomu kolem 44 kbps. Firma měřila rychlost připojení na serverech v Praze a Brně.

Uživatelé programu Home Internet si nově mohou přístupovou rychlost a spolehlivost fyzického připojení a přenosu dat kdykoliv ověřit prostřednictvím speciálního serveru. Díky němu mohou optimalizovat rychlost svého připojení. Součástí testovacího serveru je i software, který si zákazníci mohou zdarma stáhnout do svého počítače. S jeho pomocí pak lze analyzovat a hodnotit připojení k internetu, a to včetně datové propustnosti, kterou uživateli poskytuje jeho internetový provider.

Využití sítě Telecomu pro připojení na internet každoročně roste. Loni bylo téměř 50 procent provolaných minut v síti dominantního operátora využito pro telefonické připojení na internet.

HELSINKY - Dodávky mobilních telefonů do finských maloobchodů v březnu poprvé za deset měsíců klesly. Důvodem je válka v Iráku, která způsobila, že spotřebitelé nechávají své peněženky raději zavřené. Celkové dodávky od velkoobchodníků se ve třetím měsíci meziročně snížily o 4,5 procenta na 82 999 kusů. K poklesu došlo poprvé od května 2002, informovala včera finská asociace dodavatelů produktů pro mobilní komunikace. "Situace je nejistá. Na Blízkém východě je válka a zákazníci čekají," uvedl pro agenturu Reuters ředitel asociace Pentti Karhu. Současně však dodal, že situace by se mohla tento měsíc vyjasnit a spotřebitele by mohly přilákat nové modely mobilních telefonů, které nedávno přišly na trh. Jsou to převážně mobily s barevnou obrazovkou a vestavěným fotoaparátem.

Asociace očekává, že ve Finsku se letos prodá 1,3 milionu mobilních telefonů. To je o čtyři procenta více než loni. Dodávky za leden až březen stouply o vysokých 56,7 procenta na 327 701 kusů. Finsko je sice v celosvětovém měřítku malý trh, je však domovskou zemí největšího světového výrobce mobilních telefonů Nokia, který určuje trendy v odvětví. Míra penetrace mobilních telefonů v zemi pak patří mezi jednu z nejvyšších na světě, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Telekomunikační firma Aliatel začala nabízet telefonické připojení k internetu přes pevnou volbu operátora. Přes pevnou volbu se mohou zákazníci Českého Telecomu připojit do sítě Aliatelu od začátku letošního roku, uvedla firma v tiskové zprávě.

Ceny vytáčeného přístupu k internetu firma stanovila na 0,95 Kč za minutu ve špičce a 0,45 Kč mimo špičku. Telecom nabízí připojení po dobu prvních deseti minut ve špičce za 1,40 Kč za minutu respektive 0,80 Kč mimo špičku. Po desáté minutě cena klesá na 0,55 respektive 0,25 Kč za minutu.

Aliatel bude službu účtovat po dvouminutových intervalech. Rychlost vytáčeného přístupu k internetu je podle mluvčí Petry Kopecké až 128 kbps v závislosti na kvalitě modemu a typu linky. Od poloviny měsíce chce firma službu rozšířit o možnost zřízení e-mailové schránky nebo prezentace webových stránek. Internet přes volbu operátora již nabídly například společnosti GTS, Contactel, Czech On Line či Tiscali.

BRATISLAVA - Přední poskytovatel internetových a komunikačních služeb na Slovensku, společnost Slovanet, nabízí klientům možnost vysokorychlostního připojení na internet prostřednictvím technologie ADSL za 1908 slovenských korun. Slovanet jako první z providerů zveřejnil základní podmínky spuštění ADSL, reálný start služby však závisí od dohody s monopolním poskytovatelem hlasové služby, firmou Slovenské telekomunikácie.

"Oficiální termín spuštění této služby předpokládáme v druhém čtvrtletí, a to k 1. květnu anebo 1. červnu," řekl včera novinářům výkonný ředitel Slovanetu Peter Máčaj. Společnost úspěšně uskutečnila technologické testy, nyní očekává závěrečná jednání s telekomem o propojovacích dohodách.

Připojení při rychlosti 768 kilobitů za vteřinu bez omezení objemu transferu dat za zvýhodněnou cenu nabízí Slovanet pouze prvním 300 zákazníkům. Předpokládá, že služba se ze začátku rozběhne hlavně v Bratislavě, následovat mají ostatní krajská města. Komerční cena služby by se podle Máčaje neměla výrazně lišit.

Klienti podle propočtů Slovanetu ušetří zavedením ADSL měsíčně zhruba 200 korun v případě, že se nyní v slabém provozu připojují na internet alespoň na tři hodiny denně prostřednictvím klasické telefonní linky. Vysokorychlostní připojení na internet spustil v části slovenské metropole také kabelový operátor UPC. Za připojení při rychlosti 392 kilobitů za vteřinu s neomezeným přenosem dat zaplatí klient 1699 Sk včetně 20procentní DPH.

Slovensko je poslední kandidátskou zemí, kde telekomunikační společnosti ještě klientům nenabízejí službu ADSL. Dřívější start ADSL totiž loni zkomplikoval postoj firmy ST, která sice zahájila zkušební provoz, podmínky však výrazně znevýhodňovaly ostatní poskytovatele. Po jejich stížnosti antimonopolní úřad nařídil test zastavit.