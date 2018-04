TELeKONOM - Telecom dostal pokutu za ADSL

2.11.

PRAHA - Představenstvo Českého Telecomu vyměnilo dva ze tří jednatelů dceřiného mobilního operátora Eurotel. Z funkcí jednatelů odvolalo ředitele pro vnější vztahy Jaroslava Kubištu a provozního ředitele Martina Beka. Na jejich místa dosednou finanční ředitelka Eurotelu Marcela Malivánková a člen představenstva Telecomu Pavel Klimuškin. Jednatelem zůstává nově jmenovaný šéf Eurotelu Michal Heřman, uvedl Telecom.

Bek se stal spolu s Heřmanem jednatelem Eurotelu letos na jaře poté, co vedení Telecomu odvolalo z jednatelských pozic tehdejšího generálního ředitele Terrence Valeskiho a šéfa právní divize Luboše Borika.

PRAHA - Zhruba za měsíc by měla vláda dostat návrh dalšího postupu při privatizaci státních 51 procent akcií v Českém Telecomu. Na setkání s novináři to uvedl ministr informatiky Vladimír Mlynář.

Poté, co nebyl dodržen říjnový termín projednání materiálu, uváděl Fond národního majetku datum projednání v polovině listopadu. "Není pravda, že by privatizace měla být odložena až po novém roce," reagoval nicméně ministr na nedávné zprávy v médiích.

PRAHA - Takzvaná zlatá akcie, kterou drží stát v Českém Telecomu, bude v rámci privatizace prodána spolu s ostatními akciemi. S odvoláním na mluvčí Fondu národního majetku Petru

Krainovou o tom informují dnešní Lidové noviny. Zlaté akcie představují zvláštní hlasovací práva, která vládě umožňují chránit společnost před převzetím nebo vstupem většího akcionáře.

Podle deníku však vláda může při privatizaci Telecomu rozhodnout jinak.

LOS ANGELES - Druhá největší telekomunikační společnost ve Spojených státech SBC Communications Inc. prodala institucionálním investorům akcie, které vlastnila v dánské telekomunikační společnosti TDC, za 740 milionů USD. Prodej je součástí snah SBC zbavit se zahraničního jmění a podpořit tak svoji finanční situaci, oznámila firma v noci na dnešek. SBC vlastnila v TDC 20,6 milionu akcií.

TOKIO - Japonský výrobce elektroniky Casio Computer v prvním finančním pololetí zvýšil zisk o 80 procent na nový rekord, a to díky silné poptávce po digitálních fotoaparátech, hodinkách seřizovaných rádiovým signálem a mobilních telefonech. Čistý zisk společnosti v šesti měsících do září stoupl na 9,05 miliardy jenů (více než dvě miliardy Kč) z 5,03 miliardy ve stejném období loni, oznámila firma.

PRAHA - Počet případů, kdy byl uživateli při vytáčeném připojení na internet podvodně přesměrován modem na číslo s vyšším tarifem, se v posledním čtvrtletí 2,5krát zvýšil. Český Telecom, přes jehož síť je připojena většina pevných linek, zaznamenal podle mluvčího Vladana Crhy ve třetím čtvrtletí 1400 případů.

Počet provolaných minut se však nezvedl. Nechtěné přesměrování modemu na linku s výrazně vyšším tarifem většinou nastává při surfování na internetových stránkách, zejména s erotickým obsahem. Další možností je virová nákaza počítače, která změní jeho nastavení. Uživatelé tak mohou přijít o desítky tisíc korun měsíčně.

PRAHA - Vedení Českého Telecomu je v případě prodeje státního podílu přes kapitálové trhy připraveno vládě poskytnout podporu. "Pokud o to vláda požádá, je management připraven v zájmu společnosti a všech jejich akcionářů poskytnout podporu v rozsahu daném platnými zákonnými a regulačními normami," řekl ČTK mluvčí Vladan Crha.

PRAHA - Akcie Českého Telecomu, ČEZ a Komerční banky se prosadily do indexu Dow Jones Stoxx EU Enlarged 15 tvořeného z emisí nových členských států EU. České firmy se váhou zařadily od čtvrtého do šestého místa v reprezentativním souboru 15 firem. Vyplývá to z informací serveru stoxx.com.

TRENTON - Americký mobilní operátor Verizon Wireless koupí za tři miliardy USD licence od bankrotující společnosti NextWave Telecom Inc., které pokrývají 23 trhů v USA. Verizon tak

posiluje svoji pozici pro boj s novou jedničkou na trhu, která nedávno vznikla spojením firem Cingular Wireless a AT&T Wireless. Dohodu musí ještě schválit federální komise pro komunikace,

bankrotový soud a antimonopolní úřad.

HELSINKI - Největší světový výrobce mobilů, finská Nokia, žaluje svého francouzského konkurenta Sagem za kopírování designu jejích telefonů. Nokia tvrdí, že model Sagemu myX5-2 je příliš podobný stylu některých jejích přístrojů série 6000, napsal deník Financial Times.

„Nokia investovala hodně energie, času a zdrojů svého výzkumného oddělení a podařilo se jí tak vybudovat jedno z největších portfolií v oblasti technologických patentů. A ty si hodláme chránit,“ uvedl viceprezident pro mezinárodní komunikaci Ilkka Rahnasto. Je to poprvé, co Nokia, ovládající asi 30 procent světového trhu a vyrábějící okolo 142 milionů mobilů ročně, k takovéto žalobě přistupuje. Podle odborníků to svědčí o tom, jaký důraz kladou výrobci v prostředí zostřující se konkurence na ochranu své značky a udržení stylu.



PRAHA - Český Telecom dostal od antimonopolního úřadu pokutu. Úřad na ochranu hospodářské soutěže uložil firmě trest 23 milionů korun za to, že od února 2002 do ledna 2003 měla znemožňovat konkurenci vstup na trh internetu a datových přenosů s použitím technologie ADSL. Mluvčí Telecomu Vladan Crha uvedl, že jde o dva roky starý případ, jejž firma považuje za uzavřený. Zaplacení pokuty firma teprve zváží. Pro Telecom je to již čtvrtá pokuta.

Podpora při prodeji přitom spočívá především ve sdělování informací o firmě nad rámec veřejně dostupných zdrojů. V případě prodeje přes trh totiž nemají investoři možnost provádět ve firmě hloubkovou kontrolu, takzvané due diligence. Podle analytika Patria Finance Tomáše Gaťka může na rozsahu poskytnutých informací záležet, zda se investor rozhodne do akcií investovat.