TELeKONOM: Telecom chce znovu koupit Eurotel...

... tvrdí Euro OnLine; nový šéf Českého Telecomu by mohl být jmenován již dnes; do třetice Telecom: firma vstoupila do vysokorychlostní sítě společnosti Cable & Wireless; bulharský Mobiltel je ochoten prodat čtvrtinu až polovinu vlastních akcií; softwarová společnost Kerio Technologies uvedla na český trh tři programy pro telefonování přes internet.