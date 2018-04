TELeKONOM - Telecom chce rychle zvýšit počet ADSL přípojek

16.8.

PRAHA - Český telekomunikační úřad rozhodl, že Český Telecom má za loňský rok nárok na 290 milionů korun jako úhradu ztráty ze zajišťování základních telekomunikačních služeb. Firma přitom po úřadu na úhradu takzvané univerzální služby požadovala kolem šesti miliard korun. Vyplývá to z rozhodnutí ČTÚ, které zveřejnil na internetu.

PRAHA - Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban preferuje prodej státních 51 procent akcií v Českém Telecomu strategickému investorovi před jejich nabídkou na kapitálových trzích. Obě varianty jsou ale v této chvíli možné, řekl pro ČTK. Výběr strategického investora je podle ministra bezpečnější cesta k zajištění další perspektivy podniku respektive jeho existence. Telecom má 3,6 milionu pevných linek a prostřednictvím 100procentní dceřiné firmy Eurotel i 4,3 milionu uživatelů mobilních telefonů.

HULÍN - Více než 97 procent obratu společnosti EMEA Telecom tvoří hlasové služby. Tento podíl se nemění ani s rostoucím počtem zákazníků na ADSL, neboť současně přibývají i uživatelé hlasových služeb. Na dotaz ČIA to uvedl výkonný ředitel firmy Oleg Vojtíšek. Absolutní výši obratu však odmítl sdělit.

V první dekádě srpna registroval EMEA Telecom přes 500 zákazníků na ADSL, přičemž většina z nich přišla poté, co firma v květnu snížila měsíční paušál u varianty 512/128 kb/s z původních 818 na 590 korun a u 1024/256 kb/s z 1399 na 950 korun bez DPH. V současné době podle Vojtíška přibývají čtyři zákazníci ADSL denně, přičemž většina prodejů je realizována přes internet. Většina zákazníků ADSL si rovněž objednává hlasové služby. "ADSL není náš primární business, proto nebyla realizována žádná reklamní kampaň," dodal k tomu Vojtíšek.

17.8.

OSTRAVA/PRAHA - Obratu ve výši 20 až 25 milionů korun hodlá na konci letošního roku dosáhnout firma NetDirect. Měsíční obraty firmy se v letošním roce pohybují mezi jedním až třemi miliony korun, přičemž v loňském roce to bylo v řádu statisíců korun. "Změny jsme dosáhli organizačními opatřeními, které ve firmě systematicky provádíme od loňského srpna," vysvětlil ČIA ředitel společnosti Jan Svoboda.

PRAHA / VÍDEŇ - Rakouská finanční skupina Bank Austria dosud nerozhodla, zda využije nabídky na odkup akcií Českých radiokomunikací (ČRa). Bank Austria je přitom s 11,7 procenta akcií největším minoritním akcionářem české telekomunikační společnosti. "V současné době možnost prodeje našeho podílu zvažujeme. Nabídka odkupu akcií je stále v platnosti," sdělila ČIA Veronika Fischer-Rief z tiskového oddělení Bank Austria.

Majoritní vlastník ČRa Bivideon nabízí při výkupu za jednu akcii 440 korun a protože Bank Auastria získala svůj 11,7 procentní podíl při cenách okolo 425 korun za kus, může v krátké době na prodeji vydělat zhruba 60 milionů korun.

PRAHA - Pokles počtu návštěvníků českých internetových stránek, kteří se připojují prostřednictvím některého z tuzemských providerů, zaznamenal výzkum společnosti iAudit. V červenci navštívilo některý z 1794 sledovaných tuzemských serverů přes 2,35 milionu unikátních návštěvníků z České republiky, což oproti letošnímu červnu představuje pokles o více než pět procent. V meziročním srovnání se však tento ukazatel zvýšil o 16 procent.

PRAHA - Zvýšení prodejů mobilních telefonů v České republice o 10 až 20 procent očekává v letošním roce společnost Alcatel. Firma tak hodlá na českém trhu obhájit třetí pozici v žebříčku podle prodávaných značek. ČIA to sdělil marketingový a obchodní manažer Divize mobilních telefonů Petr Váverka s tím, že čísla absolutních prodejů společnost nezveřejňuje.

Podle agentury MML činil podíl Alcatelu na českém trhu mobilních telefonů vloni 13 procent za druhým Siemensem (20 procent) a první Nokií (41 procent). Z výzkumu společnosti IBRS z března letošního roku pak vyplynulo, že Alcatel opět obsadil třetí příčku s podílem 11 procent, druhý byl Siemens se 16 procenty a první Nokia s 31 procenty.

18.8.

VÍDEŇ / CURYCH - Rakouská privatizační agentura jedná se švýcarským telefonním operátorem Swisscom o prodeji dominantního rakouského provozovatele pevných linek Telekom Austria. Jednání v úterý potvrdily obě strany, a ukončily tím měsíce spekulací na toto téma. Agentura OeIAG uvedla, že prodej podílu 47,2 procenta do rukou Swisscomu je jednou ze dvou hlavních alternativ, jež úřad zvažuje.

NEW YORK - Americká internetová společnost Google těsně před napjatě očekávaným debutem svých akcií na trhu prudce srazila cenové rozpětí, v němž tyto akcie prodá prvotním investorům. Pásmo se nyní posunulo na 85-95 dolarů za akcii proti původním 108-135 USD, oznámila dnes firma. Google a její zakladatelé tak z prodeje akcií získají zhruba o 20 až 40 procent méně peněz, než se původně myslelo.



HONGKONG - Společnost China Mobile, která je největším mobilním operátorem na světě podle počtu zákazníků, zaznamenala v prvních šesti měsících letošního roku růst zisku o 7,8 procenta. Firma však upozornila, že růst počtu klientů na domácím trhu zpomalil. Čistý zisk za šest měsíců do konce června vzrostl na 18,83 miliardy jüanů (1,84 miliardy eur) z loňských srovnatelných 17,47 miliardy jüanů, uvádí se v dnešním prohlášení.

PRAHA - Český Telecom obdržel do července 1600 reklamací příliš vysokého účtu za vytáčené připojení k internetu. Loni za celý rok to bylo 2000 reklamací s průměrným účtem 5000 Kč. Za provolané částky v řádu až desítek tisíc korun mohou podvodné programy z internetu (dialery), které dokáží modem v počítači přesměrovat na čísla s vyšším tarifem, uvedl mluvčí Vladan Crha.

19.8.

NEW YORK - Internetová společnost Google Inc. získala z primární nabídky akcií 1,67 miliardy USD. Firma původně očekávala, že by mohla na prodeji akcií vydělat až 3,5 miliardy USD. Primární emise Google tak nesplnila očekávání a přišla o primát rekordně velkého prodeje akcií v internetovém sektoru. Vyplývá to z dnešní zprávy společnosti. Google upřesnil, že prodal 19,6 milionu akcií v ceně 85 dolarů za akcii, tedy na dolním konci sníženého cenového rozpětí.

SAN FRANCISCO - Americká společnost Lindows, která je výrobcem operačního systému s otevřeným zdrojovým kódem na platformě Linux, odloží plánovanou nabídku akcií (IPO). Firma jako důvod uvedla nepříznivou situaci na akciových trzích, na což doplatil i vyhledávač Google. Výkonný ředitel společnosti Lindows Michael Robertson uvedl, že jeho podnik není ochoten přistoupit ke snížení nabízené ceny kvůli špatné náladě na trhu.

PRAHA - Počítač s operačním systémem Windows, jehož majitel pravidelně nestahuje bezpečnostní záplaty, bude v průměru do 20 minut připojení k internetu napaden viry, špiónskými programy či hackery. Uvádí to studie Internet Storm Center při SANS Institutu, kterou dnes zveřejnil britský odborný server ZDNet.

VÍDEŇ - Rakouský stát neprodá švýcarské telekomunikační skupině Swisscom svůj podíl na Telekomu Austria, protože jednání se Švýcary nevedlo k žádnému výsledku. Sdělila to dnes rakouská privatizační agentura OeIAG.

PRAHA - Urychlené řešení problémů s tzv. dialery požaduje Český Telecom v otevřené výzvě zaslané alternativním operátorům, kteří provozují linky se zvláštním tarifem. Telecom požaduje stanovení společného postupu, zlepšení informovanosti zákazníků o preventivních opatřeních a navrhuje jednání na úrovni všech operátorů. ČIA o tom informoval tiskový mluvčí Telecomu Vladan Crha.





20.8.

NEW YORK - Akcie americké internetové společnosti Google zazářily po málo úspěšné primární emisi alespoň ve svém debutu na trhu. Ihned poté, co se začaly v poledne newyorského času (18 hodin SELČ) obchodovat, vystoupil jejich kurz na trhu Nasdaq o 15 procent na 98 dolarů za kus.

PRAHA - Češi postupně přicházejí na chuť multimediálním zprávám MMS, tedy zasílání fotografií nebo příjímání obrázků. Tuto službu v současnosti aktivně využívá na 1,1 milionu majitelů mobilů. Ještě koncem května to bylo přibližně 750.000 zákazníků, píšou dnešní Hospodářské noviny. Nejvíc z celkového aktuálního počtu klientů, kteří využívají MMS, připadá na T-Mobile, a to kolem půl milionu klientů. Eurotel jich má přes 400.000 a Český Mobil registruje téměř 200.000 zákazníků.



PRAHA - Český Telecom chce do konce roku zvýšit počet internetových přípojek ADSL ze současných 42.000 na 100.000, tedy na více než dvojnásobek. Na dnešním setkání s novináři to uvedl výkonný ředitel pro marketing David Duroň. ADSL umožňuje vysokorychlostní připojení na internet z běžné telefonní linky.



PRAHA - Telecom přišel dneska s novou nabídkou pro zájemce o ADSL tarif Internet Expres Start. Začínající uživatelé si tak budou moci vyzkoušet službu zdarma, a to po dobu 14 dnů. Tato možnost je časově omezena a poslední objednávky můžete podat do 15. října 2004. Internet Expres Start na zkoušku funguje jako samoinstalační balíček a obsahuje bezplatné zřízení služby, dvoutýdenní testovací období od okamžiku zřízení služby a také zapůjčení modemu.