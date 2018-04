TELeKONOM: Telecom chce konkurenci účtovat více než zákazníkům...

- Český Telecom chce pronajímat telefonní linky konkurenčním operátorům za vyšší cenu, než účtuje v rámci měsíčního paušálu většině zákazníků. Zatímco u nejpoužívanějšího cenového programu Home Standard zákazníci zaplatí 299 korun měsíčně, konkurence by si linku pronajímala za 491 Kč. Firma cenu obsaženou v referenční nabídce ostatním operátorům oznámila na páteční tiskové konferenci.

Alternativní operátoři považují cenu za nadhodnocenou. Chtějí s Telecomem jednat o přijatelnějších podmínkách. Ceny jsou totiž natolik vysoké, že zamezují reálné konkurenci, sdělila mluvčí Contactelu Romana Tomasová.

Podle mluvčího Vladana Crhy si Telecom cenu kalkuloval podle metodiky dlouhodobých přírůstkových nákladů a přiměřeného zisku. Měsíční paušál, který účtuje zákazníkům, naopak kvůli regulaci státu její náklady zcela nepokrývá. "Vyšší cenu než paušál si dominantní operátoři účtují například ve Velké Británii, Francii, Španělsku nebo Německu," řekl mluvčí. Pokud by operátoři chtěli místní smyčky Telecomu využívat, museli by zaplatit jednorázový poplatek 220 tisíc korun za nastavení komunikačních, objednávkových a účtovacích procesů a systémů. Dalších 148 tisíc by zaplatili jednorázově za kolokaci, tedy za možnost umístit svá zařízení nezbytná pro zpřístupnění v objektech Telecomu.

Za každou jednotlivou linku by pak zaplatili jednorázový poplatek deset tisíc korun. Běžný zákazník Telecomu přitom nyní za zřízení linky platí 3500 korun. Podle Crhy jednorázový poplatek za pronájem linky nelze srovnávat s poplatkem zákazníka za zřízení linky. Měsíční cena plného přístupu, již Telecom nabídl, je pátá nejvyšší v Evropě. Vyšší cenu za pronájem má Finsko, Irsko, Norsko a Británie. Naopak cena paušálu za telefonní stanici pro běžného zákazníka je u Telecomu s výjimkou Slovenska nejnižší.

Služba takzavného zpřístupnění místní smyčky umožňuje telekomunikačním operátorům využívat přístupovou síť Telecomu pro poskytování vlastních hlasových či datových služeb. Operátor si může vybrat, zda si linku pronajme celou, nebo zda ji bude pouze sdílet s Telecomem, například jen pro datové služby. Zpřístupnění účastnických vedení, jež Telecomu ukládá novela telekomunikačního zákona, je posledním významným předpokladem pro vytvoření plně konkurenčního prostředí na českém telekomunikačním trhu.

PRAHA - Menšinový akcionář Českých radiokomunikací (ČRa) Petr Rada podal trestní oznámení na vedení společnosti kvůli prodeji její dceřiné firmy Contactel. Viní radiokomunikace z porušování pravidel při správě cizího majetku a zneužívání informací v obchodním styku. S odvoláním na finanční server Aliaweob o tom informují Lidové noviny.

"ČRa prodaly svůj podíl ve firmě Contactel za pouhou jednu korunu. Přitom od roku 1999, kdy byl Contactel založen, co něj ČRa vrazily 1,69 miliardy korun," tvrdí Rada. Podíl koupila dánská firma TDC, která je součástí konsorcia Bivideon a to je většinovým akcionářem radiokomunikací.

Podle generálního ředitele ČRa Miroslava Čuřína firma ještě oficiálně v ruce nic nemá. "Jedná se o příklad obstrukčního jednání menšinového akcionáře. Podstatu obvinění samozřejmě odmítáme a zvážíme právní kroky proti tomu, kdo proti nám obvinění vznesl," reagoval pro LN.

PRAHA - Minoritní akcionář Českého Telecomu, nizozemsko-švýcarské konsorcium TelSource, hodlá prodat svůj 27procentní podíl v Českém Telecomu. Řekl to mluvčí Telecomu Vladan Crha s tím, že TelSource chce učinit mezinárodní nabídku na prodej tohoto podílu. TelSource požádal představenstvo Telecomu o svolání mimořádné valné hromady.

Ta by měla udělit souhlas s poskytnutím informací a spolupráce pro snadnější prodej akcií Telecomu, které TelSource vlastní. Měla by také schválit změnu stanov, které s transakcí souvisejí. Telecom musí podle Crhy hromadu svolat do 40 dní. Majoritním vlastníkem Telecomu je s 51 procenty stát, který chce svůj podíl prodat do roku 2005.

Analytik společnosti Wood and Company Jan Slabý nevidí velkou šanci na to, aby nabízený podíl Telsource koupil strategický investor z okruhu telekomunikačních firem. Získaných 27 procent totiž není ani blokační minoritou. Pravděpodobnější je, že se o nabídku budou zajímat finanční investoři, dodal.

Tržní kapitalizace podílu Telsource činí při nynější ceně akcií Telecomu přibližně 987 milionů eur. Slabý nepředpokládá, že by prodávající dostal prémii nad tržní hodnotu prodávaného balíku. Tisková mluvčí ministerstva informatiky Klára Volná uvedla, že se k nabídce Telsource ministerstvo nebude vyjadřovat. Stejně odpověděla i tisková mluvčí FNM Petra Krainová.

AMSTERDAM - Nizozemská vláda prodala na burze 12 procent telekomunikační společnosti KPN přibližně za dvě miliardy eur. Agentuře Reuters to dnes sdělily zdroje z akciového trhu. Den předtím nizozemská vláda představila rozpočet na příští rok s drastickými škrty výdajů.

"Vláda to jednoduše dělá proto, že potřebuje peníze," uvedl obchodník. "Dostali zhruba dvě miliardy eur na jeden zátah a to je pozitivní," shrnul. Akcie KPN zahájily den na stejné ceně jako při čtvrtečním závěru obchodování. Po zveřejnění zprávy se ale vydaly vzhůru. V 10:00 SELČ emise posílila o 0,6 procenta na 6,79 eura.

Nizozemské ministerstvo financí oznámilo, že stát prodal 300 milionů akcií bývalého státního monopolu blokovým prodejem společnosti Citigroup Global Markets Ltd. Vládní podíl v KPN tak ministerstvo zredukovalo na 19,3 procenta.

Dealeři v Londýně uvádějí, že Citigroup prodává akcie KPN v rozpětí 6,75 až 6,80 eura, což by jí vyneslo až 2,04 miliardy eur. Čtvrteční obchodování uzavřela emise na ceně 6,75 eura. Ministerstvo dodalo, že peníze z prodeje půjdou do státního fondu na výdaje do infrastruktury. Podíl v KPN může vláda ještě snížit. Ministerstvo připomnělo, že vláda v KPN ještě drží zlatou akcii a nemá plány pro její bezprostřední prodej, napsala agentura Reuters.

SOUL - Jižní Korea v letošním roce asi vyveze rekordní počet mobilních přístrojů, za které by mohla utržit až 14,5 miliardy dolarů (asi 430 miliard Kč). To by mohlo významně podpořit snahy o oživení hospodářství země, která má nyní problémy s růstem HDP.

Korea v loňském roce vyvezla zhruba 112 milionů mobilních telefonů, za které získala kolem 9,6 miliardy dolarů. Na světové produkci se tak podílela z 26,8 procenta. Za prvních osm měsíců tohoto roku ale vývoz meziročně vzrostl o 36,1 procenta, podotýká jihokorejská agentura Yonhap.

Představitelé ministerstva informací a spojů předpokládají, že se vývoz mobilních telefonů bude ve zbývajících třech měsících roku ještě zvyšovat a podpoří tak růst ekonomiky. Ta se v prvním pololetí ocitla po pěti letech v recesi, ale za celý rok se čeká růst do tří procent.

K firmám, které vedou růst vývozu, patří Samsung Electronics a LG Electronics, které by společně měly vyvést mobilní telefony za více než deset miliard dolarů. Samsung Electronics je třetím největším výrobcem mobilních telefonů na světě a již avizoval, že je schopen vyvést telefony za 7,27 miliardy USD.

Samsung Electronics registruje zvýšenou poptávku především ve Spojených státech a v Kanadě, daří se mu ale i v zemích Blízkého východu. LG Electronics je šestým největším výrobcem telefonů na světě a letos chce za jejich vývoz utržit přibližně 2,73 miliardy dolarů, uvedla agentura AP.