TELeKONOM: Telecom by měl jít privatizovat rychleji...

PRAHA - Zhruba osmiprocentním posílením na kurz 380 korun a s obchody za desítky milionů korun zahájily v pátek obchodování na pražské burze akcie Českého Telecomu. Telecom ve čtvrtek po závěru burzovních obchodů potvrdil, že dokoupí 49procentní podíl v mobilním operátoru Eurotel. Firma za něj konsorciu Atlantic West zaplatí v hotovosti 1,05 miliardy dolarů, což je v přepočtu kolem 28 miliard korun. Představenstvo dále navrhlo vyplatit dividendu 57,5 koruny na akcii.

"Úžasná zpráva pro Telecom, dividendový výnos na akcii je výjimečný. Investoři nakupují a nakupují," popsala první desítky minut Andrea Ferancová z Wood & Company. Nad cenou 380 korun byl Telecom naposledy loni v lednu. Mezitím ale stačil propadnout kvůli krizi telekomunikačních firem i k dvěstěkorunové hranici. Letos Telecom ožil a jen do čtvrtka zpevnil o 44 procent, čímž téměř dvakrát předstihl růst celého akciového trhu.

Ostatní akcie se naopak ocitly zcela mimo zájem investorů a takřka se s nimi neobchoduje. Výše uvedenou transakci a dividendu ale ještě musí schválit valná hromada Telecomu, která se bude konat 13. června.

Ratingová agentura Standard & Poor's, která nedávno snížila hodnocení dluhů Telecomu, však oznámila, že koupě Eurotelu na jejím doporučení nic nezmění.

PRAHA - Ministr informatiky Vladimír Mlynář chce urychlit privatizaci Českého Telecomu před termín konce roku 2005, který stanovila vláda. "Pokud bude seriozní zájemce k jednání o koupi státního podílu v Telecomu, jsme - vláda a já osobně - připraveni na velmi pružná jednání," uvedl na setkání s novináři s tím, že takový zájemce zatím není na obzoru.

Meziresortní komise by měla vládě v červenci předložit návrh dalšího postupu na urychlený prodej státních 51 procent v Telecomu. Podle ministra je možný prodej Telecomu s Eurotelem i zvlášť. Vláda se naposledy pokoušela prodat Telecom loni na podzim. Ze smlouvy s konsorciem Deutsche Bank a TDC sešlo kvůli neshodě s minoritním akcionářem TelSource i složitým smluvním vazbám v Eurotelu.

Obě překážky privatizace jsou podle Mlynáře v současnosti vyřešeny. Podle Ústavního soudu totiž bude muset zájemce o státní podíl v Telecomu nabídnout stejnou cenu i firmě TelSource, a dohoda o společném postupu při prodeji tak ztrácí smysl. Získání 100 procent Eurotelu zase vyřeší možnost vetování prodeje ze strany Atlantic West, který Telecomu prodá svých 49 procent.

Telecom ve čtvrtek oznámil, že se dohodl s Atlantic West na koupi 49 procent Eurotelu za 1,05 miliardy USD, tedy asi 27,8 miliardy Kč. Americký vlastník ještě získá od Eurotelu dividendu 200 milionů dolarů z celkem 408 milionů, které firma vyplatí. Celkově tak za odchod z Eurotelu dostane 1,25 miliardy USD, tedy přes 33 miliard Kč.

Podle Mlynáře bude Eurotel i nadále řídit Terrence Valeski. Mobilní operátor podle něj funguje a vydělává, a proto není žádný rozumný důvod ke změnám ve firmě. Zvýšené zadlužení Telecomu kvůli koupi Eurotelu je podle analytika Atlantik FT Tomáše Gaťka pro firmu výhodnější, protože její současná kapitálová struktura s přebytkem vlastního kapitálu byla neefektivní. Eurotel i Telecom generují dostatek peněz a neměl by tedy pro ně být problém úvěr splatit. Kvůli velké konkurenci na trhu neočekává, že by se firmy snažily promítnout náklady akvizice do cen. Zvýšení cen by ale mohlo přinést zvýšení sazby DPH z pěti na 22 procent, dodal. Koupi Eurotelu by měla schvalovat valná hromada Telecomu příští pátek. Stát chce prostřednictvím Fondu národního majetku rovněž navrhnout výplatu vysoké dividendy 18,5 miliardy Kč, tedy 57,5 koruny na akcii. To je podle Mlynáře hluboce pod hranicí, která by ohrozila investiční rating firmy.

NEW YORK - Dosavadní vyšetřování krachu americké společnosti WorldCom poprvé ukázalo, že na podvodech se podílel i bývalý výkonný ředitel firmy Bernard Ebbers. Napsal to americký ekonomický list The Wall Street Journal. List se odvolává na dobře informované zdroje, podle kterých Ebbers v říjnu 2001 hovořil s divizními řediteli o jednorázovém zvýšení příjmů. WorldCom už tehdy věděl, že ve čtvrtletí nesplní odhady analytiků a chtěl si tedy výsledky vylepšit.

Vypracováním zprávy bylo pověřeno současné vedení firmy, na její kontrole a zveřejnění se ale podílel i nezávislý tým vedený právníkem Williamem McLucasem. Zpráva už byla hotová v pátek, zveřejněna má ale být až dnes, píše agentura Reuters. WorldCom vyhlásil bankrot loni v červenci, kdy měl dluhy asi 41 miliard dolarů. Firma nakonec nevydržela tlak, pod kterým se ocitla poté, co vyšly najevo účetní machinace. Ty se pohybují až kolem 11 miliard dolarů.

Vyšetřovatelé už například našli zprávu bývalého finančního ředitele Scotta Sullivana, která byla určena Ebbersovi. Sullivan v ní podle listu Wall Street Journal říká, že čtvrtletní výsledky obsahují příliš mnoho nesrovnalostí. "Zahrabeme se tím do obrovské jámy," říká Sullivan ve zprávě svému nadřízenému. Sullivan už dříve před soudem řekl, že se cítí nevinen a obvinění z akciových podvodů odmítl.