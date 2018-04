TELeKONOM: Telecom bude prodávat až příští vláda...

- Kvůli nevyhovujícím nabídkám vláda včera rozhodla odložit prodej majority v Českém Telecomu. Hlavním důvodem, proč kabinet prodej Telecomu neschválil, byla nabídnutá cena, která se pohybovala těsně pod hranicí 60 miliard korun. Do voleb se tedy Telecom určitě prodávat nebude, řekl ministr dopravy a spojů Jaromír Schling.

O Telecom se ve finální fázi ucházela dvě konsorcia. Jedno tvořily Deutsche Bank, Blackstone Group a TDC a druhé CVC Capital Partners, Spectrum Equity Partners a Swisscom. Skupiny nabízely za 51procentní podíl státu okolo 60 miliard Kč. Podle Schlinga už kabinet s oběma zájemci nebude jednat.

Ministr financí Jiří Rusnok na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že konsorcium vedené Deutsche Bank jako jediné splnilo všechny požadavky vlády až na zvýšení ceny. Ta se podle něj pohybovala okolo 11,06 EUR za akcii, tedy asi 55 miliard Kč podle pátečního kursu. Vedle ceny se některým členům vlády nelíbila také pouze okrajová účast TDC v konsorciu, které mělo v Telecomu poskytovat jen manažerské služby a nemít ve firmě podíl. Ministr nevyloučil, že se vláda bude ještě prodejem Telecomu do voleb zabývat, ale označil to za velmi nepravděpodobné.

Vicepresident TDC Torben V. Holm uvedl, že nebude včerejší rozhodnutí vlády komentovat a že ostatní aktivity společnosti v České republice budou pokračovat. TDC (dříve Tele Danmark) má podíl v konsorciu Bivideon, které kontroluje 72 procent Českých radiokomunikací, a vlastní poloviční podíl ve firmě Contactel. Analytici oslovení ČTK s rozhodnutím odložit prodej Českého Telecomu váhavě souhlasí. Shodli se ovšem na tom, že lepší cenová nabídka za Telecom zřejmě přijde později než za několik měsíců.

V tomto okamžiku je rozhodnutí o odloženi privatizace Telecomu zřejmě tím lepším, uvedl analytik Wood and Company Jan Slabý. Na druhé straně odložení prodlužuje jisté bezvládí ve firmě, dodal. Naproti tomu analytik Baader Securities Jan Susa považoval požadovanou minimální cenu 80 miliard korun od počátku za nadsazenou. Reálnou cenu odhaduje kolem 65 miliard Kč, tedy s patnáctiprocentní prémií k tržní ceně za kontrolní balík.

Možnost, že se po volbách najde rychle lepší kupec, považují analytici za nepravděpodobnou. Podle Slabého se nedá očekávat, že by hned po volbách došlo k výrazné změně na trhu telekomunikací a že bude zájemců víc. Navíc pro novou vládu asi nebude privatizace Telecomu tou největší prioritou, dodal.

LONDÝN - Londýnští analytici, kteří sledují vývoj v českých telekomunikacích, byli včera zdráhaví s vyjádřením k rozhodnutí vlády odložit prodej Českého Telecomu. Uvedli, že vzhledem k současné situaci v odvětví měla česká vláda zřejmě příliš optimistická očekávání ohledně ceny, kterou se jí podaří získat.

Mluvčí Orange v Londýně řekl, že rozhodnutí české vlády nepředstavuje z hlediska jeho firmy žádný podstatný nový vývoj. Tento britský operátor sítě mobilních telefonů privatizaci Českého Telecomu sleduje s ohledem na možný nákup Eurotelu. Dosavadní cenové požadavky mu připadaly příliš vysoké, ale stejně jako v minulosti potvrdil, že pokud by Eurotel byl na prodej a pokud by cenové a další podmínky byly vhodné, o koupi by měl zájem. Telecom drží v Eurotelu 51 procent.

PRAHA - I když bude mít včerejší vládní rozhodnutí o zrušení privatizace Českého Telecomu na kurs jeho akcií zřejmě krátkodobě negativní dopad, dlouhodobě otevírá Telecomu prostor k růstu. "Že byly nabídky investorů pod 60 miliardami, není krátkodobě právě povzbuzující zpráva," řekl Jiří Deml z CA IB Securities. Podle Demla si tak akcie Telecomu krátkodobě mohou sáhnout až na hranici 300 korun. Kurs akcií včera uzavíral na 327 korunách, přičemž od otevření trhu titul během dneška oslabil o pět procent.

I když rozhodnutí vlády zřejmě krátkodobě způsobí pokles akcií Telecomu, odložení privatizace by mohlo dlouhodobě uvolnit prostor k růstu titulu, domnívá se Jan Pavlík z Wood & Company. "Za posledních pár měsíců se kurs Telecomu pohyboval řádově mezi 300 až 350 korunami. Prostor k pohybu nahoru tam nebyl, protože se očekávalo, že nabídky za majoritu budou kolem 350 korun za akcii. Teď, když se to neprodalo, už žádná psychologická hranice nebrání tomu, aby titul šel nahoru, Telecom je nezadlužená firma,"vysvětlil Pavlík. "Navíc má hodnotný balíček Eurotelu," dodal.

"Rozhodující do budoucna bude, že Telecom má 51 procent Eurotelu. Pokud se mu podaří podíl zbývajících vlastníků v Eurotelu odkoupit, tak firma rozhodně nabude na hodnotě," shodl se s Pavlíkem Patrik Chovanec z BBG Finance. Podobný názor má i společnost Atlantik FT."Část investorů, která vnímá privatizaci jako pozitivní za jakýchkoliv okolností, po oznámení začala akcie Českého Telecomu prodávat. Z dlouhodobějšího pohledu však považujeme odklad za lepší variantu než prodej finančním investorům, jejichž dlouhodobá strategie nebyla zřejmá," uvedla firma. "Prozatím tak odpadá riziko, že by Telecom prodal svůj podíl v Eurotelu, což by snížilo jeho růstový potenciál," dodala Atlantik FT.

PRAHA - Českým radiokomunikacím v prvním čtvrtletí klesl zisk před zdaněním na 9,1 milionu Kč proti 66,9 milionu Kč ve stejném období loni. Firma vykázala provozní ztrátu 13 milionů Kč, když loni od ledna do března skončila v zisku 42,3 milionu Kč. Neauditované a nekonsolidované výsledky podle českých standardů včera zveřejnila mluvčí firmy Dagmar Francková.

Celkové provozní výnosy společnosti meziročně klesly o 13,2 procenta na 599 milionů korun. ČRa podle své mluvčí čelí silnému konkurenčnímu tlaku, který je charakteristický pro celé odvětví. V jeho důsledku firma očekává v letošním roce mírný pokles tržeb, který se promítne do očekávaného negativního provozního výsledku.