TELeKONOM: Telecom bude mít v Praze a středních Čechách problémy...

- Český Telecom bude mít ode dneška do soboty krátkodobé výpadky datových služeb ve středních Čechách včetně Prahy. Výpadky se projeví například u bankomatů. Důvodem je přepojování datových sítí kvůli zvýšení spolehlivosti a výkonnosti, uvedl včera mluvčí Vladan Crha.

Přerušení provozu se projeví například u bankomatů a platebních terminálů České spořitelny. Ty jsou totiž na datovou síť Telecomu napojeny. Lokální přerušení provozu lze podle mluvčího očekávat ve večerních hodinách. Omezování provozu bude postupné tak, aby dopad na zákazníky byl co nejmenší, řekl mluvčí.

FRANKFURT - Bývalý generální ředitel německé společnosti Deutsche Telekom Ron Sommer obdrží jako odstupné 11,6 milionu eur. Oznámila to včera firma, která tak popřela spekulace, podle nichž Sommer dostane 65 milionů eur. Tyto informace otiskl německý list Der Spiegel.

Ron Sommer šéfoval polostátní telekomunikační společnosti od poloviny devadesátých let. V červenci ale ztratil důvěru vlády a ze své funkce nakonec stačil odstoupit dříve, než ho mohli hlavní akcionáři odvolat. Přibližně 43 procent akcií zatím ještě vlastní německá vláda.

Der Spiegel v sobotním vydání napsal, že o výši odstupného Sommer jednal v rámci podmínek dohody, kterou měl s firmou uzavřenu. Zástupci telekomunikační společnosti nicméně uvedli, že se Sommerem nebyla žádná taková smlouva uzavřena, píše agentura Reuters.

Deutsche Telekom se angažuje na mnoha trzích nejen v Evropě, ale i v zámoří. V Česku vlastní například společnost RadioMobil.

HAMBURK - Německé telekomunikační společnosti MobilCom se díky plánu finanční podpory zorganizovanému vládou prozatím podaří odvrátit vyhlášení platební neschopnosti, uvedl včera mluvčí společnosti. Analytici však o budoucnosti skupiny pochybují a naznačují, že krok vlády byl pouhým předvolebním trikem k dočasné záchraně tisíců pracovních míst.

Německý ministr hospodářství Werner Müller v neděli oznámil, že dvě státní banky poskytnou společnosti MobilCom zvýhodněný úvěr 400 milionů eur. Firma, která zaměstnává zhruba 5500 lidí, v pátek oznámila, že hodlá vyhlásit platební neschopnost, protože ji ve čtvrtek francouzský partner France Télécom odmítl dále finančně podporovat.

Na vládní zásah již reagovala Evropská komise, která si v rámci pravidel pro státní pomoc vyžádala informace o transakci. Vláda však vyhlásila, že komisi o celé akci informovat nemusela, protože finance k záchraně firmy poskytly pouze banky. "Je to normální bankovní úvěr," řekl bez uzardění mluvčí ministerstva hospodářství agentuře Reuters. Uvedl to o úvěru s nízkými úrokovými sazbami, z něhož asi 320 milionů eur dodá spolková banka Kreditanstalt für Wiederaufbau a zbytek zemská banka Schleswig-Holsteinischer Landesbank.

Oprávněnost požadavku Evropské unie vysvětlovala mluvčí komisaře pro hospodářskou soutěž Amelia Torresová. "Jde o státem garantované půjčky, tudíž státní intervenci. To nejsou peníze na výzkum a vývoj, ale pomoc k záchraně," řekla Torresová a dodala, že pravidla EU povolují úvěry při tržních úrocích a stanovují povinnost předložit do šesti měsíců dlouhodobý plán restrukturalizace firmy.

Činitelé EU řekli, že opírají svá vyjádřená jen o zprávy z médií, protože berlínské úřady je ještě nijak nekontaktovaly. Dodali však, že již samotný fakt poskytnutí úvěrů státními bankami z nich činí předmět povinného oznámení a kontroly. Vláda chce podpořit MobilCom i v jednání s France Télécom, řekl kancléř Gerhard Schröder na včerejší tiskové konferenci.

Německá firma si bude chtít na Francouzích vynutit dodržení slibů, s nimiž France Télécom vstupoval do partnerství s MobilComem a získal 28,5 procenta jeho akcií. Akcie MobilComu po kolapsu z minulého týdne včera díky zprávám o záchraně prudce oživily. Jejich kurs stoupl proti pátku na trojnásobek a překročil úroveň tří eur.

Zakladatel MobilComu Gerhard Schmid sice uvedl, že firma je na jednání s francouzským partnerem dobře připravena a bude moci pokračovat v investicích do nové generace mobilních technologií, analytici to však zpochybňují. "Podle mého názoru MobilCom zdravý není. Kdyby byl, tak by se od něj France Télécom neobrátil zády. MobilCom by měl šanci, kdyby se vzdal UMTS (sítě třetí generace) a vrátil se ke zprostředkování hovorů na pevných linkách," uvedl analytik SES Research Klaus Baumann.

Ještě ostřejší byl jeden londýnský analytik, který si nepřál být jmenován. "Jestli má MobilCom v Německu budoucnost? Ne. Podle mého názoru je tento krok (záchrana) motivován čistě předvolebními důvody," řekl analytik. I podle něho se může MobilCom maximálně vrátit na podřadnou pozici "resellera" telefonních hovorů s odpovídajícím tržním oceněním.

France Télécom zdůvodnil v pátek svůj krok obtížnou situací, strukturálními potížemi a slabou zákaznickou základnou německé firmy. Francouzi vstoupili do MobilComu krátce předtím, než firma v roce 2000 koupila za 8,4 miliardy eur licenci na provozování sítě třetí generace v Německu. Osud této licence je nyní nejistý.

Schröder si několik dní před volbami a s těsným náskokem před konzervativním oponentem Edmundem Stoiberem nemůže dovolit další citelnou ztrátu pracovních míst, jichž je v MobilComu ohroženo zhruba 5500. Víkendová dohoda je nicméně podobna dramatickému, ale nakonec marnému projektu záchrany stavební skupiny Philipp Holzmann z roku 1999.

Ministr hospodářství Šlesvicka-Holštýnska, domovského státu MobilComu, přiznal, že dohodnutá záchrana udrží firmu nad vodou jen asi šest měsíců. Schröderova vláda ve snaze o oživení velkých německých firem zatím žádné úspěchy neměla. Po slavné záchraně koncernu Holzmann se největší stavebník v zemi letos definitivně poroučel ke dnu a na neochotu bank narazily i vládní pokusy o pomoc mediální skupině Kirch a strojírenskému koncernu Babcock-Borsig.

Co se týče postoje EU, pozorovatelé předpokládají, že Brusel peníze pro MobilCom od státních bank kvůli politickému tlaku Berlína raději schválí. Komise se stala v posledních měsících terčem Schröderových útoků za to, že údajně cílevědomě poškozuje zájmy německého průmyslu, jemuž odpírá státní pomoc. Brusel jakoukoliv zaujatost v přístupu k Německu popírá a říká, že stejná pravidla mají platit pro všechny.

PRAHA - Českým radiokomunikacím (ČRa) klesl v pololetí podle mezinárodních účetních standardů konsolidovaný čistý zisk o 32,9 procenta na 342 milionů korun. Výnosy společnosti se snížily o 4,6 procenta na 1,312 miliardy korun. Firma to oznámila na včerejší tiskové konferenci.

Na zisku radiokomunikací se 654 miliony korun podílela společnost Radiomobil, ve které má firma 39,2procentní podíl. Konsolidovaný provozní zisk firmy před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) poklesl na 333,8 milionu z 385,6 milionu korun.

Marže EBITDA se snížila z 28 na 25,4 procenta. Společnost předpokládá za celý letošní rok pokles výnosů o 5,6 procenta na 2,309 miliardy korun. Očekává přitom provozní ztrátu 357 milionů korun proti loňskému zisku 30 milionů korun. K provoznímu zisku by se radiokomunikace měly vrátit příští rok.

Radiokomunikacím do června vzrostly mzdové náklady o 14 procent na 408 milionů Kč. Důvodem je podle finančního ředitele Jaroslava Straky zaúčtování 68 milionů korun na odstupné pro zhruba 400 propouštěných zaměstnanců.

Firmě se podařilo udržet výnosy za telekomunikační služby na loňské úrovni 691 milionů korun. Výnosy z televizního vysílání vzrostly o čtyři procenta na 311 milionů korun a příjmy z šíření rozhlasu stagnovaly na 180 milionech Kč. Kvůli dokončování výstavby páteřní optické sítě společnost letos čeká pokles investic na 825 milionů z loňských 1,7 miliardy korun.

Dceřiná firma RadioMobil vykázala v pololetí čistý zisk přes 1,6 miliardy korun při výnosech 10,1 miliardy. Firma Contactel, ve které ČRa drží 50 procent, zvýšila výnosy o 63 procent na 337 milionů Kč. Zhruba ve stejné výši se pohybovala i ztráta společnosti. Vedení ČRa rozhodlo, že již nebude Contactelu poskytovat žádné půjčky. Do konce roku by mělo rozhodnout o budoucnosti podílu ve společnosti.

Radiokomunikace začnou od příštího týdne nabízet internetové služby koncovým zákazníkům a koncem listopadu budou připraveny nabízet i hlasové služby. Dosud tyto služby nabízel pouze Contactel. ČRa se v polovině roku rozdělily na úsek telekomunikací, TV a rozhlasového vysílání a správy majetku.

Majoritu 72 procent vlastní v ČRa od podzimu konsorcium Deutsche Bank a TDC s názvem Bivideon. To získalo 51procentní podíl ve firmě od státu při loňské privatizaci a zbylých 20,8 procenta do Bivideonu vložila TDC. Obě firmy nedávno uspěly v tendru na koupi 51 procent Českého Telecomu.

CLINTON (USA) - Americký telekomunikační gigant WorldCom hodlá v Evropě, Africe a na Blízkém východě propustit v rámci konsolidace čtvrtinu zaměstnanců. Firma to včera uvedla s tím, že hodlá snížit také výdaje do infrastruktury a opustí neziskové produkty.

Druhý největší provozovatel meziměstských telekomunikací v USA vyhlásil největší bankrot světa letos 21. července. Ve třech uvedených regionech chce celkem propustit 2000 lidí a ponechá si 6000 zaměstnanců. Kvůli programu úspor budou investice do infrastruktury WorldComu minimální, uvedla včera firma. Některých neziskových produktů se zbaví, klíčové služby v přenosu hlasu, internetu a dat si chce WorldCom ponechat na úrovni maloobchodu i velkoobchodu.

WorldCom je v Evropě, Africe a na Blízkém východě aktivní prostřednictvím divize EMEA, která sídlí v anglickém Readingu. Firemní aktivity v těchto třech regionech bude WorldCom nadále zcela financovat. Jejich tok hotovosti by měl dosáhnout kladné hodnoty v příštím roce. Telekomunikační gigant zažádal konkursní soud o ochranu před věřiteli poté, co přiznal špatně zaúčtované výdaje 3,85 miliardy dolarů, čímž uměle zvyšoval zisk. V srpnu WorldCom přiznal, že našel dalších 3,8 miliardy dolarů v účetních chybách. WorldCom podniká ve více než 65 zemích, připomněla agentura Reuters.

PAŘÍŽ - Francouzská vláda se chystá zvýšit kapitál zadlužené firmy France Télécom o miliardy eur. Podmínkou ale bude zlepšení situace na trhu, řekl včera agentuře Reuters zdroj blízký přípravným jednáním. Francouzská vláda nyní vlastní 55,5 procenta telekomu. Nyní jedná za předpokladu, že skupina potřebuje v krátkodobém výhledu deset až 15 miliard eur, a zkouší všechny možnosti, jak zvýšit její kapitál, uvedl zdroj. "Společnost potřebuje kapitál, aby vyřešila své finanční problémy. Všechny možnosti jsou stále otevřené," řekl zdroj.

Mezi možnostmi jsou vedle navýšení kapitálu například i státní garance na úvěry. Navýšení kapitálu by se ale uskutečnilo, "až bude trh připraven," řekl zdroj. V sousedním Německu zesílily obavy z kroků francouzské skupiny.

France Télécom minulý týden rozhodla, že nebude dotovat německý MobilCom, v němž má 28,5 procenta a který má nedostatek hotovosti. Krach MobilComu by připravil v Německu před volbami o místo 5500 lidí. Tisková mluvčí France Télécom o víkendu vyloučila, že by společnost kvůli potřebné hotovosti prodala podíl v mobilním operátoru Orange. Minulý čtvrtek přišla France Télécom o šéfa, když z funkce odešel dosavadní výkonný ředitel Michel Bon. Dluhy skupiny dosahují k 70 miliardám eur, napsala agentura Reuters.