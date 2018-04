TELeKONOM: Tele2 nabízí internet o téměř pětinu levnější než Telecom...

PRAHA - Telekomunikační firma Tele2 včera začala nabízet připojení k internetu přes telefonní linku. Cena připojení z běžné linky prostřednictvím modemu by měla být až o 18 procent nižší než u standardního programu Českého Telecomu, uvedl marketingový ředitel Lukáš Kubín.

Minuta připojení ve špičce u Tele2 vyjde na 1,30 Kč, po deseti minutách pak cena padá na polovinu. Mimo špičku mohou zákazníci volat za 48, respektive 24 haléřů. U programu Home Standard Českého Telecomu vyjde minuta připojení ve špičce na 1,40 respektive, 80 haléřů a mimo špičku na 55 haléřů a 25 haléřů po desáté minutě. Podobnou službu nabízí vedle Telecomu například GTS či Tiscali.

Tele2 nedávno oznámila, že v listopadu přestane nabízet vysokorychlostní připojení na internet prostřednictvím technologie ADSL. Důvodem měla být údajně nízká kvalita služby poskytované Telecomem.

Česká pobočka Tele2 je součástí švédské skupiny Tele2 AB, která má po Evropě 16,2 milionu zákazníků v 21 zemích. Na český trh vstoupila v roce 2000 nabídkou pevného vysokorychlostního a bezdrátového připojení k internetu. Od minulého roku nabízí i hlasové služby prostřednictvím volby operátora.

PRAHA - Telekomunikační firma Aliatel zvýšila za prvních devět měsíců roku meziročně tržby o 41 procent na 1,89 miliardy korun. Stejně jako loni hospodařila společnost se ztrátou. Ta byla o více než pětinu nižší než loňských 407 milionů Kč, uvedla firma v tiskové zprávě.

Provozní zisk EBITDA přesáhl 198 milionů Kč a na konci roku by se měl pohybovat kolem 250 milionů Kč. Tržby by měly vzrůst na 2,5 miliardy. "Aliatel ukončil masivní budování infrastruktury a přechází z fáze expanzivního růstu do fáze konsolidace," uvedl generální ředitel Bernhard Fanger.

Firma za leden až září investovala 194 milionů Kč, což představuje necelou třetinu investic ve stejném období roku 2002. Většinu nových investic Aliatel vynakládá především na uskutečnění konkrétních zákaznických projektů. Po loňském navýšení má firma základní kapitál 3,272 miliardy Kč. Celkem 60 procent akcií vlastní šest elektrorozvodných firem, zbytek pak německá RWE. Počet zaměstnanců se ustálil na čísle 360 a společnost neočekává, že by se mělo zvýšit.



VARŠAVA - Polské ministerstvo státního pokladu včera vyhlásilo tendr na prodej 7,5 procenta největší domácí telekomunikační společnosti TPSA. Hodnota tohoto podílu činí podle současných cen na trhu 1,51 miliardy zlotých (375 milionů dolarů).

Celkový státní podíl v TPSA v současnosti činí 14,5 procenta. Prodej podílu v TPSA je považován za důležitý krok k dosažení plánovaných příjmů z privatizace v letošním roce, připomíná agentura Reuters.

Společnost TPSA v srpnu oznámila, že se ve druhém čtvrtletí vymanila ze ztráty. Výsledek byl však horší, než očekávali analytici. Firma hospodařila s čistým ziskem 314 milionů zlotých ve srovnání se ztrátou 52 milionů v stejném období loňského roku, kdy musela zaúčtovat objemné rezervy kvůli restrukturalizaci.

MILÁN - Provozní zisk největšího italského mobilního operátora Telecom Italia Mobile (TIM) se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 8,6 procenta na 1,118 miliardy eur. Oznámila to včera firma s tím, že zrušení speciální daně více než vykompenzovalo náklady na zavedení nových telefonních služeb v Brazílii.

Zisk tak překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Reuters odhadovali na 1,075 miliardy eur. Tržby společnosti, jež je divizí firmy Telecom Italia, stouply o 9,8 procenta na 3,101 miliardy eur a zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) se zvýšil o 8,3 procenta na 1,533 miliardy eur.

Soud Evropské unie v září rozhodl proti clu, které na telekomunikační operátory uvalila italská vláda. To firmě umožnilo zahrnout do výsledků za prvních devět měsíců letošního roku mimořádný příjem v hodnotě 543 milionů eur. Tržby společnosti pocházejí ze zhruba 80 procent z Itálie. Firma se rovněž zaměřuje na Brazílii, kde zahájila provoz mobilní sítě GSM. Tržby v Brazílii se v období od ledna do září zvýšily o 54 procent na 3,06 miliardy realů, firma však v této zemi kvůli nákladům na nové služby vykázala provozní ztrátu 427 milionů realů (150 milionů dolarů), napsala agentura Reuters.