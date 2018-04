TELeKONOM - Tele2 bojuje proti balíčkům Českého Telecomu

PRAHA - Z funkce člena představenstva společnosti České radiokomunikace (ČRa) odstoupil 7. června Zdeněk Bakala. Jak dnes ČIA informoval mluvčí ČRa Pavel Kočiš, k takovému kroku se rozhodl z důvodu jiných obchodních a osobních povinností.

Představenstvo přijme uvedené odstoupení na svém nejbližším zasedání. Ve funkci působil od 15. dubna, kdy představenstvo ČRa kooptovalo do funkce na dobu do příštího zasedání valné hromady, nejpozději do konce června, tři náhradní členy představenstva včetně Bakaly. Bakala dříve působil jako šéf Patria Finance a údajně dělal poradce Bivideonu.

PRAHA - O vydání předběžného opatření zakazující Českému Telecomu prodávat cenově zvýhodněné balíčky požádala ve středu 9. června Úřad pro ochranu hospodářské soutěže telekomunikační společnost Tele2. "Český Telecom nabízí řadu cenových programů, jejichž podstata spočívá ve spojování volného kreditu či volných minut s poplatky za připojení k síti do jednoho měsíčního paušálu. Telecom tak podmiňuje koupi jedné služby (připojení) zakoupením služby jiné (poskytování určitého minutového kreditu), což má jako dominantní operátor ze zákona zakázáno," uvádí v prohlášení Tele2.

PRAHA - Pokutu ve výši 40 tisíc korun udělil ve čtvrtek Českému mobilu Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Provozovatel mobilní sítě Oskar se podle ÚOOÚ dopustil formálních nedostatků v žádosti o souhlas s poskytnutím osobních dat u roamingových služeb. Novináře o tom dnes informoval předseda úřadu Karel Neuwirt.

PRAHA - Konsorcium Credit Suisse First Boston (CSFB) a České spořitelny (ČS) podepsalo v úterý ve večerních hodinách s Fondem národního majetku (FNM) smlouvu o poradenství při privatizaci Českého Telecomu. ČIA to dnes sdělila mluvčí FNM Petra Krainová.

Nabídku konsorcia CSFB/ČS vybrala mezirezortní výběrová komise z 11 uchazečů jako nejlepší. Na dalších místech skončily Morgan Stanley spolu s Patria Finance a Wood&Company s Merrill Lynch. V případě přímého prodeje 51 procent akcií Telecomu by poradenské konsorcium mělo dostat 0,385 procenta prodejní ceny.

PRAHA - Novým obchodním ředitelem telekomunikační společnosti Nextra Czech Republic se stal od počátku května Petr Pacas. Ve funkci nahradil Pavla Oplta, který ve funkci vydržel pouhé čtyři měsíce. Pacas dříve pracoval na manažerských pozicích ve společnostech Český Telecom a Czech On Line.

PRAHA - Téměř 550 tisíc návštěvníků zavítalo v květnu na webové stránky Českého Telecomu. Počet návštěvníků je přitom nejvyšší za celou dobu existence stránek a překonává i historicky největší počet přístupů ze září roku 2002, kdy se uskutečnilo přečíslování telefonních stanic v ČR.

Mezi nejnavštěvovanější stránky patří podle jeho slov informace o službě neomezeného rychlého přístupu k internetu Internet Expres a interaktivní ceník. Přes 30 tisíc zákazníků využilo od začátku roku stránky k objednávce některé ze služeb nebo k nákupu telefonu, modemu či faxu v internetovém obchodě Telepoint on-line. "Největší zájem byl o aktivaci nových cenových programů," dodal ve čtvrtek Crha.

PRAHA - Za 121,6 milionu korun dobili v letošním roce své mobilní telefony prostřednictvím přímého bankovnictví klienti GE Capital Bank. Prostřednictvím internetového bankovnictví dobili zákazníci banky kredity za 14,6 milionu korun, zbylá část byla realizována přes mobilní dobíjení.

"Během posledních čtyři měsíců roku 2003 klienti GE Capital Bank více přes internet dobíjeli kredit u Eurotelu, ale od ledna 2004 je situace opačná a klienti dobíjejí více mobilní telefony v síti Oskar. Průměrná dobíjená částka je u Oskara 460 korun a u Eurotelu 315 korun," uvedla ve čtvrtek 10. června Chaloupková.

PAŘÍŽ - Druhý největší francouzský mobilní operátor SFR pronajme přístup ke své síti německé telekomunikační společnosti Debitel. Firma tak francouzským spotřebitelům umožní využívat služby čtvrtého mobilního operátora.

Úřad ministra průmyslu Patricka Devedjiana uvedl, že společnost Debitel bude od letošního července francouzským uživatelům mobilních telefonů nabízet za silně konkurenční ceny nové služby, například přístup k multimediálnímu portálu. Dodal, že ostatní tři francouzští mobilní operátoři ji budou následovat.Dohoda o zpřístupnění sítě SFR Debitelu byla uzavřena v době, kdy francouzští mobilní operátoři čelí kritice ze strany vlády. Premiér Jean-Pierre Raffarin i ministr Devedjian operátory obvinili z toho, že zákazníkům účtují příliš vysoké ceny. Ke kritice se připojil i šéf telekomunikačního regulátora ART, který tento týden prohlásil, že konkurence ve francouzském mobilním sektoru polevuje.

PRAHA - Po zájmu zákazníků o textové, multimediální i internetové zpravodajství z hokejového mistrovství světa připravili tuzemští mobilní operátoři podobnou nabídku i během evropského fotbalového šampionátu. Ten začne v Portugalsku již v sobotu. Kromě zpráv chtějí firmy vydělat na nabídce speciálních vyzváněcích melodií, log a her na mobilních telefonech.

LUCEMBURK - Evropská unie podpoří v příštích čtyřech letech desítkami milionů eur šíření informací v digitální podobě a větší bezpečnost internetu. Ministři spojů či informatiky EU dnes v Lucemburku ve čtvrtek schválili 135 milionů eur pro program eContentplus a doporučili 45 milionů eur pro program Safer Internet Plus.