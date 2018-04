TELeKONOM: Taxi? Stačí hnout prstem.

Doslova na dosah ruky bude uživatelùm mobilních telefonů svezení taxislužbou, kdy bude možné si vůz objednat pouhým odesláním zprávy SMS. To je ta dobrá zpráva. Ta špatná zní, že e-taxi zatím bude fungovat pouze v Irské republice, což je pro většinu našich čtenářů přece jen trochu z ruky.

Prvotřídně vybavené vozy Mercedes-Benz, které budou reagovat na povel takto vyslaný z mobilního telefonu, pošle do ulic metropole Dublinu a dalších irských měst zavedená taxikářská firma City Cabs ve společném podniku s otcem myšlenky esemeskových objednávek - nováčkem E-Taxi. Oba partneři přitom spoléhají na masovou oblibu, jíž se zasílání textových zpráv v Irsku tìší. Věří, že když mobilní telefon vlastní sedm z deseti Irů (mobilù je v této zemi více než pevných linek), bude ostrovní trh dost velký, aby tuto jejich dosud neznámou novinku uživil.

Noel Ebbs a Colin Hayes, šéfové City Cabs, respektive E-Taxi, se dušují, že budou „pracovat na zemi i ve vzduchu“, aby si nová služba našla příznivce. „On je tu přes telekomunikace a já přes taxislužbu,“říká o svém novém kolegovi Ebbs. „Bude mít na starosti vzdušné operace, zatímco já se budu starat o ty pozemní,“ použil vojensky znějící terminologii.

Z taxíku do kina

Odesláním jedné SMS zprávy však nápad obou mužů nekončí. Dalším kouskem, který má za úkol přilákat zákazníky do sedadel nových mercedesů, je systém inteligentních čteček kreditních karet. Ty budou umístěny na zadních sedadlech taxíků a propojeny s modemy zabudovanými v každém automobilu.

Zákazníci si tak podle plánu E-Taxi budou moci přímo ve voze objednávat lístky do kina nebo do divadla. Movití Irové budou zároveň mít možnost přes kombinovaný webový a esemeskový portál být online a sledovat dění v celém světě (nebo věnovat peníze na svou oblíbenou charitu, pokud už je to zrovna v taxíku napadne).

Inovátoři irské taxislužby si však největší finanční zisk slibují od prodeje kuponů určených k dobíjení kreditu předplacených karet pro mobilní telefony. Namísto skutečných karet vytiskne systém E-Taxi potvrzení, na němž bude zaznamenán číselný kód. Ten pak zákazník použije stejně, jako by použil běžný kód setřený z kupónu. Právě tady se pro E-Taxi rýsuje solidní příjem; mobilní operátoři budou taxislužbě z každého takto prodaného „kupónu“ platit provizi.

Sázka na operátory je riskantní

To by se Ebbsovi i Hayesovi velmi dobře hodilo, protože za tisíc speciálně upravených vozů Mercedes-Benz, které hodlají zakoupit, zaplatí v přepočtu přes miliardu korun. Podle The Financial Times se však z lákavé vidiny mobilních operátorů jako zdroje příjmů snadno může stát zrádná fata morgána. V telekomunikacích dnes není peněz vůbec nazbyt, ani v těch irských - a tento ostrovní trh je navíc limitován pouze zhruba čtyřmilionovou populací, kde ani vysoká sedmdesátiprocentní penetrace nemusí na financování podobně odvážného podniku stačit.

(Autor článku by ještě rád doplnil některé informace; čtenáři však prominou, poslední metro nepočká. A taxi? Nenechte se vysmát.)