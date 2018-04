TELeKONOM: Tarif u Telecomu změnilo 320 000 lidí...

- Přibližně 320 000 zákazníků Českého Telecomu z celkového počtu 3,8 milionu klientů si dosud změnilo svůj cenový program kvůli únorovému zdražení tarifů. Většina, asi 89 procent, se rozhodla přejít z nejčastěji užívaného programu Standard na program s nižším paušálem Mini. Dalších 5,5 procenta se rozhodlo pro nabídku zvýhodňující připojení k internetu a zbytek požádal o program pro více volající Home Maxi či Maxi Plus, řekl mluvčí Vladan Crha. Počet odhlášených linek nesdělil.

Telecom od února zvýší ceny v průměru o 3,7 procenta. Změna tarifů znamená snížení cen hovorného a výrazné zvýšení měsíčních paušálů. Firma zároveň rozšířila nabídku cenových programů kombinujících různou výši paušálu, kreditu hovorného a cen za minutu volání pro domácnosti ze tří na pět.

Paušální poplatek u dosud nejpoužívanějšího programu Standard se zvýší ze 175 Kč na 299 korun. Zároveň bude obsahovat volně provolatelný kredit 90 korun. Pro málo volající firma připravila program Mini s paušálem 190 Kč, ale dvojnásobným hovorným. Pro uživatele internetu Telecom nabízí program s paušálem 399 Kč, v rámci kterého mohou surfovat mimo špičku až 13 hodin zdarma. Pro hodně volající domácnosti firma připravila programy maxi a maxi Plus s paušálem 499 nebo 799 Kč a volným kreditem 280 či 500 Kč.

PRAHA - Dohoda o společném prodeji akcií Českého Telecomu mezi státem a konsorciem TelSource stále trvá, a stát proto považuje konsorcium podle ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga za prodávající stranu. Zástupci konsorcia, jež tvoří nizozemská KPN a Swisscom, nedávno uvedli, že by se mohli účastnit některé z nabídek na koupi Telecomu v rámci urychlení privatizace.

"Zatím trváme na tom, že jsme uzavřeli dohodu o společném postupu a ta platí," uvedl Schling. Podle ministra se postoj TelSource, který vlastní 27 procent akcií, mnohokrát v minulosti změnil. Pro změnu dohody se podle jeho slov vyjádřil švýcarský Swisscom.

Ministr financí Jiří Rusnok nedávno uvedl, že TelSource se musí rozhodnout, zda chce prodávat nebo kupovat, protože nemůže dělat obojí. Podle Schlinga stále není jasné, jaký podíl bude stát prodávat. Bude to prý záležet na poptávce kupujících. "Jistě bude jiná cena za akcii, pokud se bude prodávat 51 procent a poněkud odlišná bude, pokud by se prodávalo 78 procent," uvedl ministr.

Ministr financí má vítěze privatizačního tendru oznámit do konce března. Koordinační výbor minulý týden vyřadil jednoho z osmi předběžných zájemců a zbylým sedmi umožnil přístup k hloubkové prověrce ve firmě. Poté budou firmy vyzvány k předložení závazných nabídek. Totožnost uchazečů výbor nezveřejnil.

NEW YORK - Americký provozovatel dálkového telefonického spojení, společnost AT&T Corp., hospodařil ve čtvrtém čtvrtletí se ztrátou 1,39 miliardy dolarů, což představuje 39 centů na akcii. Ve srovnatelném období předloňského roku jeho ztráta činila 1,64 miliardy dolarů, tedy 45 centů na akcii. Uvedla to včera společnost s tím, že tržby klesly meziročně o 9,5 procenta na 12,59 miliardy dolarů.

Klesající tržby z oblasti dálkového spojení vykompenzovalo jejich zlepšení u kabelové a televizní stanice AT&T Broadband. K jejich nárůstu došlo také v oblasti datových a internetových aktivit.

Společnost očekává, že v celém letošním roce se tržby sníží o tři procenta, tedy více než v roce 2001. V prvních třech letošních měsících by se měl zvýšit zisk z pokračujících operací, přičemž na jednu akcii by mělo připadnout od dvou do pěti centů.

U tržeb se v porovnání se čtvrtým čtvrtletím očekává pokles mírnějším tempem. V letošním roce začne kabelová televizní stanice AT&T Broadband nabízet uživatelům nové služby a zvýší příjmy, uvedla agentura Reuters.

PAŘÍŽ - Společnost France Télécom zvýšila v loňském roce tržby o 28 procent na 43,03 miliardy eur. To je v souladu s očekáváním analytiků. Firma dodala, že počet jejích zákazníků přesáhl 90 milionů.

Mobilní divize Orange se na celkových tržbách podílela 14,77 miliardy eur, tedy zhruba jednou třetinou. Počet jejích zákazníků vzrostl o 29 procent na 39,3 milionu. Měsíční příjem na jednoho klienta však klesl na 392 eur z předchozích 426 eur.

Divize pro internetové služby Wanadoo vykázala tržby 1,46 miliardy eur a divize pro poskytování vysokorychlostního připojení k internetu Equant zvýšila tržby o 12 procent na 3,06 miliardy eur.

V prvním pololetí loňského roku klesl čistý zisk společnosti meziročně o 49 procent na 1,95 miliardy eur pod vlivem prudkého růstu finančních nákladů. Provozní zisk však díky mobilní divizi stoupl o tři procenta na 2,71 miliardy eur.

Tržby France Télécom vzrostly v pololetí o 5,1 miliardy na 20,42 miliardy eur a mobilní divize Orange zaznamenala zvýšení o téměř čtyři miliardy na 6,94 miliardy eur, napsala agentura Reuters.