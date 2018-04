TELeKONOM: Tarif u Českého Telecomu denně mění přes 15 000 lidí...

- Zhruba 15 000 až 16 000 zákazníků denně přehlašuje svůj cenový program u Českého Telecomu kvůli ohlášenému zvýšení cen v únoru. Předběžný údaj zahrnuje žádosti podané prostřednictvím bezplatných infolinek, internetu i v obchodních střediscích, tzv. Telepointech, prohlásil včera mluvčí Telecomu Vladan Crha. Informaci o počtu klientů, kteří své linky zcela odhlásili, firma podle svého nově zavedeného zvyku nezveřejnila.

Podle nedávného vyjádření generálního ředitele Přemysla Klímy se přechod z nejrozšířenějšího programu Standard, kde od února vzroste měsíční paušál ze 175 Kč na 299 Kč, na program Home Mini s paušálem 190 Kč, ale s dvojnásobným hovorným vyplatí zhruba čtvrtině z 2,6 milionu domácností, které mají telefonní linku. Oba programy zahrnují 90korunový kredit volání zdarma.

Zákazníci z 80 procent mění program Standard na Mini. Zhruba deset procent přechází na program Internet a zbytek na nabídku pro hodně volající, Maxi. Průměrná částka, kterou zákazník Telecomu měsíčně provolá, se pohybuje okolo 500 korun, u mobilních operátorů je to zhruba 800 Kč. Celkem 65 procent klientů Telecomu měsíčně provolá více než 300 korun. Těch by se podle sdělení firmy změna cen neměla příliš dotknout. Nové ceny Telecomu schválil Český telekomunikační úřad.

Cenové programy Telecom zavedl již loni v dubnu. Rozdíly mezi tarify však nebyly významné a proto se pro změnu rozhodla jen zhruba desetina zákazníků. Telecom nabídne domácnostem celkem pět programů včetně jednoho pro příznivce internetu. Ten zahrnuje za 399 Kč 13 hodin připojení zdarma, ale neobsahuje kredit hovorného. Firma nabídne i dalších pět nadstavbových programů pro přístup na web. Malé a střední podniky získají tři nové cenové programy a velké firmy si mohou vybírat ze sedmi programů podle měsíční provolané částky.

PRAHA - Siemens, skupina Informace a komunikace - sítě, získala od Českého Telecomu kontrakt na dodávku, montáž a servisní podporu spojovacího systému EWSD v hodnotě 30 milionů EUR (960 milionů korun). Systémy by měly být zprovozněny v první polovině roku 2002, uvedla mluvčí dodavatele Jana Olejníková.

Telecom použije technologii Siemensu k rozšíření a modernizaci telefonní sítě. Společnost dokončí digitalizaci sítě v polovině roku 2002, kdy bude zároveň v České republice umožněna volba operátora. Do konce roku 2002 pak bude následovat zavedení služby trvalé předvolby operátora, přenositelnosti čísel a přečíslování celé telekomunikační sítě.

Siemens EWSD je s více než 250 miliony přípojek nejúspěšnější spojovací systém na světě. K zákazníkům společnosti patří na 300 operátorů pevných linek ze 109 zemí.

VÍDEŇ - Podle náměstka ministra financí Tomáše Potměšila by se kupní cena za státní podíl v Českém Telecomu mohla pohybovat na již dříve oznámených 80 miliardách korun. "Dokážu si představit částku 80 miliard korun," řekl včera novinářům Potměšil ve Vídni, kde se účastnil mezinárodní konference zemí střední a východní Evropy o investicích.

Privatizační komise podle něho dnes projedná nezávazné nabídky osmi zájemců o koupi 51procentního státního podílu v Telecomu a mohla by sestavit užší seznam potenciálních investorů, uvedl bez bližšího upřesnění nabídek Potměšil. "Český Telekom je dobře řízenou firmou a není zadlužený," dodal.

Vybraní uchazeči provedou v Telecomu hloubkovou prověrku a vítěz soutěže by měl být znám do konce března. Tržní hodnota Českého Telecom je nyní kolem 3,4 miliardy dolarů. Podle zdrojů však může vláda očekávat, že za svých 51 procent akcií získá jen minimální cenu 1,5 miliardy USD.

TOKIO - Dodávky mobilních telefonů na japonský trh klesly v listopadu již šestý měsíc v řadě, protože se snížila poptávka po přístrojích podporujících připojení na internet. Celkem bylo v listopadu dodáno na trh 3,23 milionu telefonů, což je o 24,2 procenta méně než v listopadu 2000. Vyplývá to z údajů, které včera zveřejnila Japonská asociace elektroniky a informační technologie (JEITA).

Listopadový pokles dodávek však byl menší než v říjnu, kdy se na trh dodalo 3,275 milionu mobilních telefonů, o 28 procent méně než o rok dříve. Říjnový pokles byl nejhlubší od dubna 2000. Poptávka po mobilních telefonech v Japonsku klesá, protože trh je již téměř nasycen a výměna starých modelů za nové stagnuje.

JEITA stanovuje své výsledky na základě šetření u 19 výrobců elektroniky. Ti dodávají mobilní telefony třem domácím mobilním operátorům, NTT DoCoMo Inc., KDDI Corp. a Japan Telecom Co., napsala agentura Reuters.

SOFIE - Bulharský státní telekomunikační monopol BTC by měl za loňský rok vykázat nárůst zisku o 37 procent na 180 milionů leva (82,23 milionu dolarů). Oznámil to včera agentuře Reuters zdroj z ministerstva dopravy a spojů a dodal, že tržby společnosti by se měly podle předběžných údajů zvýšit na zhruba 960 milionů leva z předchozích 848 milionů.

Společnost BTC je určena k privatizaci a její prodej si současná vláda stanovila za hlavní ekonomickou prioritu. Vláda hodlá v letošním roce prodat zhruba 1700 státních firem, aby získala prostředky na splácení zahraničních dluhů.

Bulharsko prozatím nerozhodlo o tom, jak velký podíl ve společnosti nabídne k prodeji. O způsobu privatizace BTC v současnosti jedná pracovní skupina vlády, poté jej bude muset schválit kabinet i parlament.

Za poradce pro prodej BTC byla vybrána Deutsche Bank, která podle dalšího zdroje agentury Reuters navrhla vládě prodat podíl prostřednictvím dvoukolové veřejné soutěže bez stanovení počáteční ceny a připojit k němu opci na získání třetí licence GSM v Bulharsku.

BRATISLAVA - Počet zákazníků operátorů mobilních telefonních sítí na Slovensku se loni zvýšil o 93 procent na 2,15 milionu lidí. Mobilní telefon tak používá zhruba 40 procent populace. Vyplývá to ze zpráv obou slovenských mobilních operátorů Globtel a EuroTel.

"Mobilní telefon a služby operátorů u nás aktivně využívá už více než dva miliony lidí. Slovenský trh tak dosáhl úrovně českého trhu z konce roku 2000 a jeho vývoj kopíruje trendy, jejichž svědky byly před 12 měsíci země západní Evropy," uvedl generální ředitel EuroTelu Jozef Barta.

Celkem aktivovali operátoři na slovenském trhu v uplynulém roce přes 1,43 milionu nových uživatelů, z toho na Globtel připadlo 58,2 procenta a na EuroTel 41,8 procenta. Předplacené karty si loni pořídilo 1,17 milionu Slováků a některý z uživatelských programů si vybralo 268 153 zákazníků.

LONDÝN - Britský výrobce telekomunikačního zařízení Marconi hodlá v tomto roce propustit dalších 4000 zaměstnanců, tedy asi deset procent celkové pracovní síly. Toto rozhodnutí je součástí restrukturalizačního plánu společnosti a má přispět ke snížení nákladů o 200 milionů liber (290 milionů dolarů), informovala včera společnost.

Marconi se dostal do problémů loni, kdy většina zadlužených telekomunikačních společností omezovala výdaje. Společnost tak byla nucena přistoupit k drastickým opatřením ke snížení nákladů a během minulého roku propustila 9000 lidí. Ve třetím čtvrtletí hospodařila Marconi s provozní ztrátou 130 milionů liber. Tržby se snížily o 37 procent na 706 milionů liber.

Dluh Marconi se loni vyšplhal až na 4,4 miliardy liber. Cílem společnosti je snížit dluh do poloviny března na 2,7 až 3,2 miliardy liber. Dosáhnout toho chce prodejem některých neklíčových aktivit, napsala agentura Reuters.

"Rok 2002 by měl být posledním rokem bouřlivého rozmachu mobilní komunikace na Slovensku. Začínají se projevovat první omezení růstu slovenského trhu, který lze charakterizovat jako malý. Z dlouhodobého hlediska jsou dobré hospodářské výsledky na slovenském trhu udržitelné pouze při dostatečné velikosti firmy," soudí šéf Globtelu Pavol Lančarič, aniž by bral v potaz naději, že na velikosti nezáleží.

EuroTel evidoval ke konci minulého roku 942 615 zákazníků, což představuje meziroční nárůst o 91 procent. O 95 procent na 1,2 milionu vzrostl počet zákazníků Globtelu. Tržní podíl obou operátorů u předplacených karet se moc neliší; Globtel má 52,2 procenta a EuroTel 47,8 procenta trhu. Výraznější rozdíly však jsou u uživatelských programů, kde má Globtel na trhu 70,8procentntní podíl a EuroTel 29,2procentní podíl.

Nadpoloviční podíl, přesně 51 procent akcií, má v Eurotelu slovenský telefonní operátor pevných linek Slovenské telekomunikácie (ST). V nich má většinu Deutsche Telekom a 49 procent Atlantic West, společný podnik amerických firem Verizon Communications a AT&T Wireless.