TELeKONOM - T-Mobile vrací datový úder

26.7.

LONDÝN - Největší evropský mobilní operátor Vodafone získal v prvním čtvrtletí fiskálního roku do konce června 3,1 milionu nových klientů, tedy více, než se čekalo. Japonská divize Vodafonu ale zažila jedno z nejhorších čtvrtletí vůbec, vyplývá z dnešního oznámení firmy.

BRUSEL - Evropská komise dnes oznámila, že britští mobilní operátoři Vodafone a O2 účtovali příliš vysoké ceny za roaming. Výsledek jejího šetření by mohl mít následky pro celou Evropskou unii a způsobit zlevnění telefonování v zahraničí.



27.7.

SAN FRANCISCO - Provoz na celosvětové síti internet v pondělí začal váznout, problémy přitom postihly značnou část "globální pavučiny". Mezi postiženými jsou i systémy vyhledávače Google, jehož provozovatel dnes oznámil podrobnosti k prodeji svých akcií. Problém nahlásilo několik internetových organizací z USA, které monitorují propustnost sítí. Experti z organizace Keynote Systems uvedli, že problém je důsledkem působení viru, který se šíří přes vyhledávače.

NEW YORK - Americké ministerstvo obrany si vybralo počítačovou společnost International Business Machine (IBM), aby postavila superpočítač, který bude armáda používat při simulaci válek, předpovědi počasí a pro další aplikace. Finanční podmínky dohody nebyly zveřejněny, IBM v prohlášení pouze uvedla, že se cena bude pohybovat v desítkách milionů dolarů. IBM očekává, že její superpočítač se zařadí mezi deset nejrychlejších strojů na světě.

CHICAGO - Počítačová společnost Apple Computer vyvine omezenou verzi svého softwaru pro přehrávání hudby iTunes pro mobilní telefony americké Motoroly. Tyto přístroje začne druhý největší světový výrobce mobilních telefonů prodávat v první polovině příštího roku, sdělily dnes obě společnosti.

LOS ANGELES - Prodej prvních akcií předního internetového vyhledavače Google by měl zhodnotit celou firmu na 29 až 36 miliard dolarů. Po jednom z největších primárních prodejů v historii amerických akciových trhů překoná Google co do hodnoty firmy, jako jsou Ford Motor, Sony či McDonald's a téměř se vyrovná konkurenční internetové společnosti Yahoo.

PRAHA - Společnost Eurotel zřejmě spustí vysokorychlostní mobilní přístup na internet CDMA začátkem příštího týdne. Firma spolu s mateřským Českým Telecomem svolala na pondělí tiskovou konferenci, kde by měla oznámit zahájení komerční nabídky. Telecom zároveň představí rozšířenou nabídku služby Internet Express pro připojení z pevné linky přes ADSL.

PRAHA - Mobilní operátor T-Mobile odeslal začátkem týdne stížnost Evropské komisi kvůli chystanému spuštění vysokorychlostní mobilní internetové sítě CDMA konkurenčním Eurotelem. T-Mobile ve stížnosti, jejíž text má ČTK k dispozici, upozorňuje na to, že Eurotel získá po spuštění sítě exkluzivní postavení a znevýhodní konkurenci, což je v rozporu s právem unie. Reakci ČTÚ se zatím ČTK nepodařilo získat. Eurotel se odmítl vyjádřit.



BRATISLAVA - Mobilní operátor Orange Slovensko, který patří do celosvětové komunikační skupiny Orange, v prvním pololetí meziročně zvýšil čistý zisk o 47 procent na 1,9 miliardy slovenských korun. ČTK to dnes oznámil mluvčí společnosti Peter Tóth.

28.7.

PRAHA - Ceny připojení k internetu prostřednictvím ADSL pokračují v poklesu a prolomily hranici 600 korun měsíčně. Společnost Tiscali začala službu nabízet za 594 korun. Zákazník tak s 350korunovým paušálem za telefon zaplatí zhruba 950 korun. Nabídka však platí jen do konce září, uvedla mluvčí Vladimíra Králíková.



PRAHA - Český Telecom zahájí začátkem srpna v Praze a následně v Brně zkušební provoz digitálního televizního vysílání. Zájemci o komerční nabídku digitální televize si budou muset podle mluvčího Vladana Crhy počkat nejméně tři měsíce, během nichž bude pilotní provoz běžet. Do testování firma investuje řádově desítky milionů korun.

29.7

PRAHA - Až desetimilionová pokuta má hrozit těm, kteří budou rozesílat elektronickou poštou nevyžádanou inzerci či reklamní sdělení, tedy takzvaný spam. Počítá s tím návrh zákona, kterýdnes podpořil Senát. Nyní ho posoudí ještě prezident.

PRAHA - T-Mobile zveřejnil informaci, že jeho zákazníci budou mít již brzy k dispozici vysokorychlostní mobilní spojení, založené na technologii EDGE. Snaží se tím tedy zamezit přechodu svých zákazníků ke konkurenci. Ta, v podobě Eurotelu, chce představit svůj vysokorychlostní internet v pondělí.

PRAHA - Novou řadu tarifů, které obsahují jednotnou cenu volání do všech sítí a po celý den, dnes na trh uvedl mobilní operátor Český Mobil. Čtyři cenové programy tarifů Naplno se liší výší měsíčního paušálu, počtem volných minut a hovorným za minutu. Odeslání SMS zprávy do všech sítí vyjde ve všech variantách na jednu korunu bez DPH. "Chceme se zaměřit především na zákazníky naší konkurence a připravit na blížící se přenositelnost mobilních čísel," komentoval nabídku ředitel programů pro nové zákazníky Marek Sláčik.



30.7.

TORONTO - Kanadská společnost Telesystem International Wireless, která v České republice ovládá firmu Český Mobil, zaznamenala ve druhém čtvrtletí letošního roku více než dvojnásobný růst zisku díky zvýšení počtu klientů ve střední a východní Evropě. Čistý zisk společnosti za tři měsíce do konce června stoupl na 13,9 milionu z loňských 6,5 milionu dolarů, uvádí se v dnešním prohlášení.



PRAHA - České radiokomunikace vykázaly v prvním pololetí pokles zisku před zdaněním o 44 procent na 39 milionů korun. Výnosy klesly o čtyři procenta na 972 milionů, uvedla firma ve zprávě k nekonsolidovaným výsledkům.

HELSINKY / NEW YORK - Prodej mobilních telefonů stoupl ve druhém čtvrtletí letošního roku o 38 procent na 156,9 milionu přístrojů. První pozici si navzdory prudkému poklesu podílu na trhu udržela finská firma Nokia. Agresivní cestu vzhůru nastoupil jihokorejský Samsung Electronics, který si sice zatím drží třetí pozici, výrazně se však přiblížil konkurenční americké Motorole na druhém místě. Vyplývá to ze studie, kterou dnes zveřejnila výzkumná firma Strategy Analytics.