TELeKONOM: T-Mobile vám vrátí peníze na účet...

PRAHA - Operátor T-Mobile bude zákazníkům, kteří platí svůj účet za mobil prostřednictvím inkasa, v případě nevyřízení reklamace do 24 hodin vracet peníze na konto. Nabídka se týká téměř třetiny tarifních zákazníků, kteří používají k platbám inkaso, uvedl mluvčí Jiří Hájek.

Jestliže zákazník nesouhlasí s výší inkasované částky, stačí podle Hájka jeden telefonát na infolinku T-Mobile. Pokud se vše nevysvětlí okamžitě nebo pokud zákazníka nekontaktuje pracovník oddělení péče o zákazníky do 24 hodin, společnost zákazníkovi zpochybněnou částku okamžitě zašle zpět na jeho účet.

Mobilní síť společnosti T-Mobile koncem 1. čtvrtletí využívalo 3,55 milionu zákazníků.

PRAHA - Český Telecom a jeho partner, společnost Mediatel, možná ztratí výhradní právo vydávat telefonní seznamy. Důvodem je návrh ministerstva informatiky, aby se na publikaci těchto seznamů vypisovalo výběrové řízení. Informují o tom včerejší Lidové noviny. "Souvisí to s novým pojetím takzvané univerzální služby v připravovaném zákonu o elektronických komunikacích," sdělila LN mluvčí ministerstva Klára Volná. Provozovatele co největšího množství těchto služeb by ministerstvo chtělo najít ve výběrovém řízení.

Z vydávání telefonních seznamů se podle LN stala poměrně zisková záležitost. Vydavatel Zlatých stránek, firma Mediatel, utržil v roce 2001 na 1,5 miliardy korun a vykázal zisk 300 milionů korun. Podle ředitele propagace firmy Dušana Macháčka se výnosy ze Zlatých stránek podílejí na celkových firemních tržbách 85 procenty.

Nového vydavatele seznamů vybere zadavatel soutěže podle nejvyšší nabídnuté ceny. Podle mluvčí Volné by se výtěžek z tendru vrátil do zvláštního fondu. Z tohoto fondu by se financovaly například ztráty, které vzniknou operátorům ze zavedení telefonního připojení do odlehlých oblastí.

PRAHA - Dánská telekomunikační firma TDC se včera stala 100procentním vlastníkem společnosti Contactel. České radiokomunikace totiž převedly na TDC za korunu svůj 40,4procentní podíl ve firmě. Uvedla to mluvčí ČRa Jana Němcová. Převod akcií minulý týden schválila valná hromada Contactelu i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. České radiokomunikace se k prodeji za korunu rozhodly na základě ocenění, podle kterého je kupní cena podílu v Contactelu nulová.

Contactel založily ČRa a TDC v roce 1999 s tím, že každá firma vlastnila poloviční podíl. Letos se vlastnické poměry změnily, když se radiokomunikace rozhodly neúčastnit se navyšování kapitálu o 800 milionů na 4,2 miliardy korun. TDC tak ovládla 59,6 procenta.

Contactel loni zvýšil výnosy o polovinu na 750 milionů korun a vykázal ztrátu zhruba 700 milionů korun, což je o 150 milionů menší propad než v roce 2001. Ztrátu společnost vykazuje trvale od vzniku v roce 1999. První provozní zisk firma očekává ve druhé polovině letošního roku.

ČRa se již loni rozhodly, že nebudou další činnost Contactelu financovat a své půjčky firmě zcela odepsaly. Firma si rovněž za necelých 100 milionů korun od Contactelu zajistila možnost nabízet telekomunikační a internetové služby koncovým zákazníkům, což do té doby vylučoval smluvní zákaz konkurence. TDC spolu s Deutsche bank vlastní zhruba 72 procent ČRa a minulý rok se neúspěšně ucházely o 51procentní majoritu státu v Českém Telecomu.

VARŠAVA - Polské ministerstvo státního pokladu chce ještě letos uvést zbývající státní akcie telekomunikačního gigantu TPSA na burzu jako tzv. prvotní veřejnou nabídku. Uvedlo to včera ministerstvo. Státní podíl je nyní v TPSA 15procentní. Výsledky skupiny jsou plně konsolidovány francouzskou společností France Télécom, která je strategickým partnerem TPSA. Státu musí podle zákona zůstat pět procent domácí telekomunikační firmy. Deset procent TPSA má nyní tržní hodnotu přes půl miliardy dolarů.

"Pokud budou podmínky příznivé, očekávám dokončení prodeje TPSA v tomto roce," řekl novinářům polský ministr státního pokladu Piotr Czyzewski. Zopakoval, že se Polsko nechystá dát akcie TPSA ani KGHM na rekapitalizaci jiné firmy, což dříve akcie TPSA na trhu oslabovalo. Včera kolem poledního akcie TPSA posílily o 1,4 procenta na 14,80 zlotého. Desetiprocentní podíl v telekomunikační skupině by tak měl hodnotu 2,1 miliardy zlotých, tedy přes 530 milionů dolarů, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Mobilní operátor Český Mobil vyměnil na začátku července tři členy svého nejvyššího vedení. Noví viceprezidenti nahradí kolegy, kteří po rozjezdu firmy dokončili své kontrakty a rozhodli se vrátit zpět do vlasti, uvedla včera firma v tiskové zprávě.

Novým viceprezidentem pro péči o zákazníky a prodej byl jmenován 37letý Jeff Williams. Ten dosud pracoval jako viceprezident marketingu ve Sprintu Canada. Viceprezidentem pro značku a komunikaci bude dosavadní šéf reklamy a firemní komunikace a tiskový mluvčí Igor Přerovský. Pozici viceprezidentky pro lidské zdroje obsadila dosavadní ředitelka pro rozvoj firmy a vzdělávání zaměstnanců Francinne Hansenová.

Dosavadní viceprezident IS/IT, péče o zákazníky a přímého prodeje Fred Hrenchuk bude nově odpovědný za rozvoj sítě. V nejvyšším vedení zůstává generální ředitelka Karla Stephensová, viceprezident pro marketing Mario Mele a finanční viceprezidentka Muriel Antonová. Český Mobil vstoupil na trh v roce 2000 a ovládá jej přes společnost ClearWave kanadská TIW. Firma měla koncem března 1,27 milionu zákazníků.



GEORGETOWN - Společnosti Cable&Wireless skončí příští rok monopol na Kajmanských ostrovech. Tamější vláda ve čtvrtek dokončila smlouvu o ukončení služeb britského telekomunikačního giganta, které trvaly desítky let. Ostrovy tak následují několik dalších zemí v karibské oblasti, které hodlají své trhy otevřít konkurenci. Ministr spojů Linford Pierson řekl, že očekává udělení prvních licencí v září.

"Podepsání smlouvy mezi vládou a společností Cable&Wireless fakticky znamená ukončení její licence," řekl Pierson. Další telekomunikační společnosti mohou začít žádat o licence během dvou týdnů. Kajmanská vláda poprvé oznámila svůj záměr liberalizovat telekomunikace loni. Zatím jedná o vytvoření regulačního rámce, aby zajistila čestnou soutěž. Podrobnosti dosud nejsou známy, napsala agentura Reuters.