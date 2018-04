TELeKONOM: T-Mobile rozdá před Vánocemi přes 35 milionů...

PRAHA - Mobilní operátor RadioMobil bude v prosinci v rámci předvánoční kampaně lákat nové i nynější zákazníky na možnost miliónových výher. Firma chce v kampani rozdělit 35 milionů Kč a 110 přístrojů T-Mobile MDA, sdělil mluvčí Jiří Hájek.

Hrát budou moci všichni uživatelé sítě T-Mobile, kteří během soutěže odešlou operátorovi zprávu SMS s platným denním heslem a v případě vylosování správně odpoví na vědomostní otázku. Každý den společnost vylosuje deset hráčů, kteří si, v případě správné odpovědi, odnesou po 100 000 Kč. Každý týden se navíc uskuteční losování o miliónové výhry či mobil MDA. "Šance na výhru se samozřejmě zvyšují s počtem odeslaných SMS," doplnil Hájek. Za odeslání zprávy přitom zájemce zaplatí pět korun.

Tuzemští mobilní operátoři předpokládají, že před letošními Vánocemi získají kvůli stále více nasycenému trhu méně nových klientů než v předchozích letech. Loni v posledním čtvrtletí si mobilní služby nově aktivovalo přes 900.000 zákazníků. Vánoční kampaně, které firmy v listopadu spouštějí, se proto vedle získávání nových klientů více zaměřují i na prodej cenově zvýhodněných telefonů či nabídku nových služeb pro současné klienty.

Eurotel před Vánocemi nabídl dvouměsíční používání služeb založených na posílání multimediálních zpráv MMS a stahování java her zdarma a rovněž snížil ceny telefonů, které tyto služby podporují. Nejmladší operátor Český Mobil přišel před Vánocemi s nabídkou speciální předplacené karty, na které při volání v rámci sítě Oskar ubývá kredit jen prvních pět minut.

Na začátku letošního roku měli mobilní operátoři celkem 6,95 milionu zákazníků. Koncem prosince by jich podle odhadů odborníků mohlo být kolem 8,4 milionu.

DÜSSELDORF - Německý operátor Deutsche Telekom by měl v letošním roce vykázat rekordní ztrátu, která by mohla činit až 28 miliard eur. Oznámil to včera s odvoláním na dobře informované zdroje německý list Handelsblatt.

Na ztrátě by se měly nejvíce podílet odpisy hodnoty akvizicí a licencí pro třetí generaci mobilních telefonů ve výši zhruba 20 miliard eur. Provozní ztráta, která podle informací Handelsblattu činila v období od ledna do září pět miliard eur, by se měla v celém letošním roce vyšplhat na osm miliard eur.

V prvním pololetí prohloubila firma, která je největší telekomunikační společností v Evropě, čistou ztrátu na 3,89 miliardy eur z 349 milionů ve stejném loňském období. Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) však vzrostl o 7,2 procenta na 7,76 miliardy eur a tržby se zvýšily o 14,6 procenta na 25,75 miliardy.

Společnost se podle zdrojů agentury Reuters chystá tento týden jmenovat nového výkonného ředitele. Má se jím stát Kai-Uwe Ricke, který je nyní ředitelem mobilní odnože T-Mobile.

MONTREAL - Kanadský mediální konglomerát BCE Inc. koupí od americké SBC Communication 16procentní podíl v telekomunikační společnosti Bell Canada za 4,99 miliardy kanadských dolarů (3,2 miliardy USD). Stane se tak stoprocentním vlastníkem největší telekomunikační společnosti v zemi, uvádí se ve včerejším prohlášení BCE.

Transakce by měla být dokončena na začátku prosince. BCE vlastně uskuteční zpětný odkup akcií Bell Canada. V roce 1999 totiž BCE prodala 20procentní podíl v kanadském telekomu firmě Ameritech za 5,1 miliardy CAD. Ameritech se poté spojila se SBC, druhou největší místní telekomunikační společnosti v USA, na kterou tak podíl přešel. BCE již předtím získala od SBC čtyři procenta akcií Bell Canada. Hodnota akvizice celého 20procentního podílu činí 6,32 miliardy CAD.

BCE hodlá akvizici financovat emisí nových akcií, která byla dokončena v srpnu, a půjčkou. Částečně využije také finance získané z prodeje divize telefonních seznamů Bell Canada, který má být uzavřen do konce tohoto měsíce. SBC také po dokončení transakce získá nově emitované akcie BCE v hodnotě 250 milionů CAD.

BCE má také podíl 70,1 procenta ve firmě Bell Globemedia, která provozuje televizní síť CTV a vydává noviny Globe and Mail. Mezi klíčové jmění společnosti patří i 65procentní podíl ve společnosti provozující elektronické obchody BCE Emergis, napsala agentura Reuters.

MILÁN - Provozní zisk italského pneumatikářského a telekomunikačního konglomerátu Pirelli klesl za první tři letošní čtvrtletí na 95 miliónů eur z 290 milionů eur ve stejném období loňského roku. Firma včera uvedla, že její celoroční výsledek bude pod dosavadními odhady.

Letošní zisk bude nižší kvůli "vážnému zhoršení na trhu telekomunikační infrastruktury". Negativně bude podle firemního sdělení působit i zpoždění procesu oživení investic v sektoru energetiky. Zisk za první tři čtvrtletí byl nižší, než se čekalo. Anketa agentury Reuters ukázala, že analytici předpokládali provozní výsledek 125 milionů eur. Firma již dříve uvedla, že její tržby v tomto období klesly o 14 procent na 4,89 miliardy eur.

Za období od ledna do září utrpěla Pirelli v čistém vyjádření ztrátu 407 milionů eur proti loňskému čistému zisku 215 milionů eur. Firma mimo jiné kontroluje italskou telefonní jedničku Telecom Italia. Předseda správní rady Marco Tronchetti Provera na tiskové konferenci oznámil, že společnost zruší dalších 2400 pracovních míst v oboru výroby telekomunikačních kabelů a v energetice, z 90 procent mimo Itálii. Restrukturalizace by měla být dokončena do března příštího roku a rok 2003 by měl díky úsporám nákladů přinést zlepšení ziskovosti, řekl Provera.



LONDÝN - Britská dominantní telekomunikační společnost BT oznámila smlouvy s dalšími podniky pro zavedení bezdrátových místních sítí (WLAN). Tyto sítě umožňují připojení k internetu mnohonásobně vyšší rychlostí než mobilním telefonem GPRS nebo běžnou telefonní linkou.

Budování bezdrátových místních sítí je jedním z klíčových záměrů BT pro expanzi. Už nyní má 36 bodů podél britských dálnic, v hotelech Jarvis a Hilton a v hlavních londýnských veletržních centrech, kde je možno na základě předplatného nebo za jednorázový poplatek se jejich prostřednictvím připojit k internetu. To umožňuje rychlou, pohodlnou výměnu dat například s vlastní podnikovou sítí. Do konce roku chce BT mít těchto přípojných bodů 70 a do června příštího roku 400.

Za měsíční neomezené připojení účtuje BT 85 liber, tedy asi 4100 korun, za program umožňující každý měsíc připojení do 300 minut 20 liber, tedy méně než tisíc korun. Neomezené připojení na 24 hodin stojí 15 liber a na jednu hodinu šest liber, tedy asi 300 Kč.

BT nyní oznámila dohody o WLAN s kavárnami Costa v londýnské City, takže následuje svého konkurenta T-Mobile, který už dříve uzavřel podobnou smlouvou s americkým kavárenským řetězcem Starbucks Coffee Company. T-Mobile zatím nabízí v Británii připojení WLAN zdarma, ale uvádí jen tři přípojná místa.