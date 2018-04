TELeKONOM - T-Mobile přišel s tarify Relax

23.8.

NEW YORK - Podle agentury Dow Jones Newswires průměrné ceny mobilních telefonů neustále klesají. V druhém čtvrtletí roku 2002 byla průměrná cena mobilu 163 EUR (cca 5 200 Kč). O rok později, v druhém čtvrtletí 2003, byla průměrná cena mobilu 139 EUR (cca 4 450 Kč) a ve druhém čtvrtletí letošního roku je již průměrná cena mobilního telefonu 126 EUR (cca 4 000 Kč). Jako zdroj svých údajů použila agentura ceny mobilních telefonů značek Motorola, Nokia, LG, Siemens, Samsung a Sony Ericsson.

24.8.

TOKIO - Továrny na mikročipy po celém světě pracovaly ve druhém čtvrtletí na nejvyšší obrátky za poslední téměř čtyři roky. Zasloužila se o to vysoká poptávka po čipech do mobilních telefonů a digitálních přístrojů jako televizorů s plochou obrazovkou a přehrávačů DVD, uvedla dnes skupina pro sledování statistik o polovodičích SICAS. Míra využití kapacit dosáhla 95,4 procenta a v mezičtvrtletním srovnání byla vyšší již šestým čtvrtletím po sobě. Tempo výroby čipů bylo nejrychlejší od třetího čtvrtletí 2000. Tehdy trh polovodičů zažíval prudký boom, po němž však následoval dvouletý propad.

BONN - Německý kartelový úřad dnes podle očekávání odmítl schválit požadavek společnosti Kabel Deutschland (KDG), která se chystá převzít tři menší rivaly. KDG je v Německu největším provozovatelem kabelových sítí a za své konkurenty chce zaplatit 2,7 miliardy eur (asi 86 miliard Kč). Pokud by antimonopolní úřad spojení schválil, vznikl by jeden z největších kabelových operátorů v Evropě. Němci se však obávají přílišného vlivu, který by nový subjekt na trhu získal. KDG se chystá převzít firmy Ish, KabelBW a iesy. Kabel Deutschland záměr původně oznámil už v dubnu.



PRAHA - Mobilní operátor T-Mobile začne od září nabízet levnější tarify s větším počtem volných minut. Tarify určené hlavně pro firemní zákazníky nabízejí podobně jako u konkurenčního Oskara stejnou cenu za volání do všech sítí. Dva levnější tarify zůstaly u levnějšího telefonování do vlastní sítě a vyšší ceny za hovory do sítí konkurence nebo na pevnou síť. Rozlišení cen požadovali zákazníci, uživatelé levnějších tarifů, řekl na tiskové konferenci viceprezident firmy pro segment domácností Petr Dvořák.

Nové tarify T-Mobilu jsou podle něho výrazně levnější než nabídky konkurenčního Eurotelu. O něco dražší jsou proti Oskaru, klientům však T-Mobile nabízí výrazně kvalitnější služby včetně pokrytí, řekl Dvořák.



PRAHA - Čtyři nové tarify pro paušální zákazníky s názvem T-Mobile Relax nabídne od 1. září společnost T-Mobile. U tarifů T-Mobile Relax 250 a T-Mobile Relax 500, které jsou určeny především firemním zákazníků, operátor nerozlišuje cenu za volání do různých sítí. U levnějších tarifů T-Mobile Relax 30 a T-Mobile Relax 80 jsou pak ceny při volání mimo vlastní síť stále různé. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ředitel firemní komunikace Jiří Hájek.

VÍDEŇ - Rakouský telekomunikační operátor Telekom Austria zvýšil ve druhém čtvrtletí hrubý provozní zisk o 4,5 procenta na 390,7 milionu eur. Podnik v dnešní výsledkové zprávě zároveň uvedl, že očekává celoroční výsledek téměř stejný jako za minulý rok.

Podle analytiků se ve výsledkové prognóze telekomu odrazila potřeba převzít nová aktiva poté, co firmě nevyšla fúze se švýcarskou skupinou Swisscom. Výsledek druhého čtvrtletí byl lepší, než analytici očekávali. Ve druhém čtvrtletí minulého roku podnik vytvořil hrubý provozní zisk (EBITDA) 373,7 milionu eur. Tržby rakouské společnosti za druhé čtvrtletí vzrostly o 3,1 procenta na 995,6 milionu eur. Čistý zisk firmě vyskočil o 26 procent na 35,7 milionu eur díky nižším odpisům a příznivému pohybu devizových kurzů.

PRAHA - Největší tuzemský mobilní operátor Eurotel v současné době nebude sjednocovat rozdílné ceny mezi voláním ve vlastní síti a voláním do sítí jiných. "Společnost Eurotel nevidí důvod, proč by měla bezprostředně reagovat na nové tarify konkurence," uvedla Dobálová. Ve druhém pololetí se Eurotel podle ní koncentruje zejména na oblast datových služeb. ČIA o tom informovala mluvčí Eurotelu Diana Dobálová.

25.8.

PRAHA - S jednou miliardou korun ze státního rozpočtu ročně počítá Koncepce financování informačních a komunikačních služeb ve školách po roce 2005, kterou na dnešním zasedání schválil kabinet. Na tiskové konferenci o tom informovala ministryně školství Petra Buzková.

Pokud by byl realizován i proces spolufinancování ze strany škol, zřizovatelů, obcí a krajů, prostředky na provoz, údržbu a inovaci technologického vybavení ve školách by se mohly vyšplhat až na 1,5 miliardy korun. Ministerstvo školství navrhuje přidělování financí školám formou účelových dotací. Koncepce vychází z modelu vícezdrojového financování a stanovuje standard informačních a komunikačních služeb, které má škola zajistit. Ta bude povinna každý rok předkládat plán školy v oblasti informačních a komunikačních technologií.

PRAHA - Schvalování návrhu zákona o elektronických komunikacích vláda odložila na pozdější termín. "Bude pokračovat připomínkové řízení, aby se k návrhu mohli vyjádřit i noví členové kabinetu," zmínil po zasedání kabinetu Jindřich Marek z tiskového oddělení vlády.

Návrh zákona, který nahrazuje současný zákon o telekomunikacích a splňuje požadavky Evropské unie, dokončilo ministerstvo informatiky již v březnu. Legislativní rada vlády k němu zaujala stanovisko až 13. srpna. Tato norma usnadní vstup nových subjektů na trh, zruší dosavadní licenční systém, včetně odstranění stotisícového poplatku za udělení licence, a zjednoduší pravidla a podmínky pro podnikání v oblasti elektronických komunikací. Mimo jiné též zavede přenositelnost čísel při změně mobilního operátora.

PRAHA - Francouzský výrobce telekomunikačního zařízení Alcatel založí od září společný podnik s čínskou firmou TCL. Na tiskové konferenci to dnes řekl oblastní manažer Alcatelu Ondřej Suchopár. Prostřednictvím TCL tak Alcatel vstoupí na asijský trh a přes Alcatel se budou výrobky TCL dostávat do Evropy.

Ve společném podniku bude mít TCL 55procentní a Alcatel 45procentní podíl. Spojením se firmám sníží náklady mimo jiné na nákup komponentů. Nový podnik se chce stát jedním z předních hráčů na trhu, řekl Suchopár.

PRAHA - V Česku se nejvíce prodává na splátky elektronika a domácí spotřebiče, mírně zaostávají mobilní telefony, počítače a nábytek. Firmy financující nákupy na splátky očekávají, že v budoucnu si lidé budou pořizovat na splátky ve větší míře i oděvy, opravy automobilů, potřeby pro volný čas či třeba plastické operace.



26.8.

SOUL - Celosvětový prodej paměťových čipů flash, používaných v digitálních fotoaparátech či přehrávačích hudby, vzrostl ve druhém čtvrtletí letošního roku ve srovnání s předchozími třemi měsíci o 6,2 procenta na 4,3 miliardy USD. Největším prodejcem těchto čipů i přes mírný pokles zůstal jihokorejský Samsung Electronics, vyplývá ze zprávy, kterou dnes zveřejnila americká výzkumná společnost iSuppli.

PRAHA - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhlásil žebříček nejvyšších pokut, které kdy v historii vydal. Šest míst z dvanácti obsadili mobilní operátoři a Český Telecom, který v absolutních číslech skončil na čtvrtém místě se stodvaceti miliónovou pokutou.



27.8.