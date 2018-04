TELeKONOM - T-Mobile požádal Eurotel o CDMA

21.6.

PRAHA - Společnost Czech On Line začala svým uživatelům vytáčeného připojení na internet bezplatně nabízet službu, která zrychluje načítání webových stránek. Úspora času se pohybuje až kolem 60 procent, uvedl dnes na setkání s novináři manažer služeb Volný Tomáš Pavlů.

BERLÍN - Německý technologický konglomerát Siemens se rozhodl snížit ceny některých mobilních telefonů. Přitvrzuje tak v boji s lídrem trhu, finskou Nokií, která se snaží získat zpět podíl na trhu. Informoval o tom mluvčí Siemensu. Siemens Mobile konkuruje Nokii hlavně na trhu lacinějších telefonů. Ve snaze zaútočit na konkurenci i na druhé straně trhu firma současně představila dva nové modely. První je luxusní SL65 s barevnou obrazovkou a vestavěným fotoaparátem a druhý, véčkový CFX65 s fotoaparátem, zaměřený hlavně na mladé. Na pultech prodejen se mají telefony objevit v srpnu a září.

PRAHA - Pro novou českou SuperStar přišlo včera 2 980 974 hlasů. Jen pro vítězku Anetu Langerovou jich přišlo 2 354 970, což bylo více než celkový počet hlasů v kole předchozím. Tento počet opravdu překonal veškeré dosavadní rekordy všech českých televizních soutěží. Samotné velké finále sledovalo na Nově 3,34 miliónu diváků a tři milióny pak bděly u obrazovek při vyhlášení vítězky.

PEKING - Počet uživatelů mobilních telefonů v Číně se v období od ledna do května zvýšil o 30,6 milionu osob na 300,56 milionu. V dubnu přitom jejich počet činil 296 milionů. Oznámilo to dnes čínské ministerstvo informačního průmyslu a dodalo, že počet uživatelů pevných linek v prvních pěti měsících letošního roku vzrostl o 27,66 milionu na 290,4 milionu osob.

PAŘÍŽ - France Télécom dnes zahájil upisování akcií pro primární nabídku divize zlatých stránek PagesJaunes. Francouzská firma chce na burze nabídnout 43 procent akcií za cenu, která ohodnocuje divizi až na 4,17 miliardy eur, vyplývá z dnešního prohlášení.

22.6.

PRAHA - Lidé si letos na celém světě koupí 532 milionů mobilních telefonů, což je zhruba o desetinu více než loni. Současná rostoucí poptávka je dána především zájmem zákazníků o výměnu dosavadních telefonů za nové modely, uvedl na dnešní tiskové konferenci řiditel divize Siemens mobile v ČR Jan Svoboda. V dalších letech čeká růst kolem pěti procent.

PRAHA - Uživatelé mobilních telefonů v 11 zemích střední a východní Evropy včetně České republiky loni utratili za posílání textových zpráv SMS a multimediálních MMS 1,2 miliardy USD, tedy zhruba 32 miliard korun. Trh, který loni čítal 45 milionů uživatelů, má stále růstový potenciál. Během pěti let by se měly výdaje v této oblasti zvýšit 2,5krát na 2,9 miliardy dolarů, uvádí studie analytické společnosti IDC.

23.6.

PRAHA - Největším kabelovým firmám v Praze, UPC a Karnevalu, po zvýšení DPH na kabelovou televizi z pěti na 19 procent ubylo klientů. Společnosti se však shodly, že úbytek se téměř podařilo nahradit získáním nových uživatelů i zvýšeným zájmem o připojení na internet a satelitní televizi.

24.6.

PRAHA - Český Telecom vyplatí z nerozděleného zisku z minulých let na dividendách 5,476 miliardy korun, tedy 17 korun na akcii. Rozhodli o tom akcionáři na dnešní valné hromadě společnosti. Loni firma, v níž drží 51 procent stát, vyplatila vlastníkům 18 miliard korun, tedy 57,5 Kč na akcii. Jako rozhodný den pro výplatu dividendy byl stanoven 9. červenec. Výplata dividend by se měla uskutečnit do 20. října.

NEW YORK - Největší světový poskytovatel internetových služeb America Online (AOL) koupí za 435 milionů dolarů firmu Advertising.com, jež se zabývá internetovým marketingem. Oznámila to dnes společnost AOL, která je součástí mediální skupiny Time Warner. Firma dále uvedla, že transakce jí umožní nabídnout inzerentům příležitost k oslovení více než 140 milionů potencionálních spotřebitelů a pomůže jí těžit z očekávaného růstu internetové reklamy v letošním roce.

PRAHA - Tři nové členy do dozorčí rady dnes zvolila valná hromada Českého Telecomu. Na dnešní tiskové konferenci to potvrdil generální ředitel Gabriel Berdár. Ivana Krynesová-Gage, Jiří Hurych a Stanislav Bělehrádek nahradí Ondřeje Felixe, Adama Blechu a Hanu Doležalovou, kteří na výkon funkce rezignovali letos v dubnu na protest proti odvolání jednatelů Eurotelu.

VÍDEŇ - Společnost Mobilkom, která je mobilní divizí rakouského operátora Telekom Austria, nabídla 24 milionů eur za majoritní podíl v bosenském poskytovateli mobilních služeb Eronet. Oznámila to dnes mluvčí firmy s tím, že tento krok je součástí její strategie expanze do východní Evropy. Odmítla však poskytnout podrobnosti o nabídce.

PRAHA - Mobilní operátor T-Mobile požádal firmu Eurotel o velkoobchodní nabídku, na jejímž základě by mohl poskytovat rychlé mobilní připojení na internet prostřednictvím technologie CDMA i svým zákazníkům. Řekl to výkonný ředitel pro strategii a telekomunikační vztahy T-Mobile Martin Klocperk. CDMA by měla umožnit připojení o rychlosti kolem 200 kbit/s, což je asi pěti až desetinásobek současné rychlosti pro připojení z mobilního telefonu. Eurotel připravuje rychlý internet na frekvencích své starší analogové sítě NMT, jež má předčíslí 601.