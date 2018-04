TELeKONOM: T-Mobile postaví síť 3G s britským mm02...

- Evropská komise včera předběžně schválila plán německého mobilního operátora T-Mobile a britského mm02 na sdílení nákladů výstavby systémů mobilního telefonování třetí generace (3G). Komise doufá, že tento krok urychlí start nové mobilní technologie v Evropě, uvedl komisař pro hospodářskou soutěž Mario Monti.

Evropští mobilní operátoři utratili za nákupy licencí k provozování 3G, respektive systémů UMTS, asi 100 miliard dolarů, což uvrhlo celé odvětví telekomunikací do finanční krize. Kvůli nedostatku peněz musely společnosti odložit budování nových sítí a nastartování nových systémů rovněž brání technické problémy a absence nabídky nových telefonů.

Podle schválené dohody mají T-Mobile ze skupiny Deutsche Telekom a mm02, která se odštěpila od British Telecom, společně stavět základnové stanice a společně se podílet na nákupu antén a dalších částí nových sítí. Na výstavbě svých sítí v Německu a Británii tak obě firmy ušetří až pět miliard dolarů.

"Prověření dohody mezi T-Mobile a mm02 dovedlo komisi k přesvědčení, že tato kooperace může přinést užitek spotřebiteli v podobě rychlejšího zavádění nových služeb, z hlediska konkurenčního prostředí i dopadu na životní prostředí. Může urychlit zavádění systémů 3G," uvedl ve sdělení komisař Monti. Podle něho se sice v důsledku dohody může omezit konkurence u infrastruktury, to však vyváží posílení hospodářské soutěže na úrovni konečných služeb.

Rozhodnutí komise může otevřít cestu k dalším podobným dohodám. Sdílení nákladů budování vysokokapacitních mobilních sítí již vlády povolily v Německu a také ve Švédsku, kde společnou síť staví Orange, Europolitan ze skupiny Vodafone a konsorcium Hi3G švédské skupiny Investor a hongkongské Hutchison Whampoa.

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V Jihočeském kraji zůstává kvůli poškození přístupové sítě při záplavách mimo provoz asi 1200 telefonních stanic. Velká voda v kraji vyřadila z provozu několik ústředen, na které byly připojeny řádově tisíce stanic a zaplavila kabely o celkové kapacitě 3 000 přípojných bodů. Na včerejší tiskové besedě to uvedli zástupci Českého Telecomu.

Poslední záplavami poškozenou ústřednu v jižních Čechách zprovoznil Český Telecom v Písku 23. srpna. Veškeré kapacity věnuje nyní společnost opravám přístupové sítě. Navzdory povodním zvládne v jižních Čechách, kde záplavy napáchaly největší škody, přečíslování ve stanoveném termínu, tj. v noci z 21. na 22. září.

V Jihočeském kraji bude přečíslováno přes 203 000 veřejných telefonních stanic a bezmála 2050 veřejných telefonních automatů. Původních 16 jihočeských uzlových telefonních obvodů se od 22. září sloučí do jednoho obvodu. Všechna volání, která budou začínat čísly 38, 39 budou zpoplatněna místním hovorným, takže například z Českých Budějovic bude po přečíslování možné dovolat se za místní tarif do 622 obcí místo nynějších 82.

PRAHA - Společnost Expert&Partner podepsala se společností Alcatel smlouvu o distribuci nedotovaných mobilních telefonů a příslušenství v ČR. Součástí kontraktu je i dohoda o logistickém zajištění sítě obchodních zástupců, kteří mají na starosti merchandising a vyhledávání nových příležitostí pro společnost Alcatel, sdělila včera firma v tiskové zprávě.

Expert&Partner převzala distribuční aktivity po společnosti GSM Partner, která ukončila velkoobchodní činnost. "Očekáváme, že operátoři se v příštích letech budou soustředit spíše na prodej svých služeb než na prodej samotných přístrojů," uvedl ředitel divize mobilních telefonů Alcatelu v ČR Ondřej Suchopár. Podle něj se tak v distribuci mobilních telefonů otevírají nové příležitosti pro logisticky a materiálně silné společnosti.

Firma Expert & Partner byla založena v roce 1991 a zabývá se distribucí výpočetní techniky. Od dubna 1993 je součástí celoevropské distribuční sítě Computer 2000, která je od roku 1998 vlastněna americkou distribuční firmou Tech Data Corporation. Společnost loni vykázala tržby 4,62 miliardy korun.

BONN - Německá telekomunikační společnost Deutsche Telekom nemá v úmyslu stáhnout se z ruského trhu mobilní komunikace. Firma tak reagovala na zprávy v německém tisku, podle nichž chce prodat podíl ve firmě Mobile TeleSystems. Právě společnost Mobile TeleSystems je největším mobilním operátorem v Rusku, je v růstové fázi a navíc vykazuje zisk. Odejít z takové firmy by podle zástupců německé společnosti teď nedávalo žádný smysl, píše agentura Reuters.

Deutsche Telekom drží přes 36 procent akcií Mobile TeleSystems a podle zdrojů by maximálně připadalo v úvahu snížení tohoto podílu. Deutsche Telekom má podíl v Mobile TeleSystems prostřednictvím své odnože T-Mobile International. Zdroje z Deutsche Telekom ale podotýkají, že pokud by Němci podíl v ruské společnosti snížili, určitě by nešli pod hranici 25 procent. T-Mobile totiž bude chtít využít svého vlivu k tomu, aby mohla určovat průběh strategie.

Mluvčí Deutsche Telekom článek v německém listě Frankfurter Allgemeine Zeitung odmítl komentovat, řekl ale, že se společnost snaží svou strategii podrobit revizi. Deutsche Telekom má dluhy kolem 64 miliard eur a proto se snaží šetřit, kde se dá. To se týká i všech jejích odnoží.