TELeKONOM: T-Mobile otevírá firmám brány pro SMS...

- Mobilní operátor T-Mobile začal zejména firemním zákazníkům nabízet možnost vytvoření vlastní brány pro posílání a přijímání krátkých textových zpráv SMS. Aplikaci si mohou zájemci stáhnout zdarma a platí za odeslání SMS zprávy dle tarifu služby, kterou využívá pro připojení brány, uvedl tiskový mluvčí Jiří Hájek.

Privátní SMS brána je software, který funguje jako webový server a pro odesílání a příjem zpráv využívá pevného připojení do SMS centra mobilního operátora nebo mobilní zařízení s T- Mobile SIM kartou připojené k počítači. Privátní SMS brána je podle Hájka otevřený systém, který lze přizpůsobit firemnímu stylu a dalším požadavkům na vzhled a způsob komunikace s uživateli.

T-Mobile jako první operátor na trhu přišel začátkem února s omezením bezplatného posílání SMS z internetu. Posílání umožnil jen svým klientům, kterým podle jejich cenového programu stanovil limit 30 nebo 100 zpráv měsíčně zdarma. Zbytek platí dle používaného tarifu.

Konkurenční Eurotel ode dneška na konec krátkých textových zpráv SMS posílaných přes internet vkládá reklamní texty sponzorů o délce 100 znaků. Na samotný text zprávy tak zůstane jen 60 znaků. Společnost ke sponzorování SMS zpráv přes internet přistoupila, aby tuto službu mohla nadále poskytovat zdarma. Podle přání klientů je firma schopná nabídnout i placené SMS. Český Mobil zatím k úpravám posílání SMS z webu nepřistoupil.

BRNO - Společnost Ipex, která poskytuje internetová připojení, zahájila prodej základní verze spojení přes ADSL pod názvem "in192". Celkové měsíční ceny stanovila od 1559 do 10.526 korun včetně DPH a pronájmu modemu. Při on-line nákupu a platbě předem nabídla firma další slevu a při objednávce do konce března měsíční provoz zdarma. ČTK to sdělil obchodní a marketingový ředitel Ipexu Pavel Píštěk.

Klienti mají podle něj možnost si nabízenou službu nejdříve vyzkoušet a poznat. Firma však musí technicky prověřit příslušné telefonní číslo a poté pošle e-mail s dalšími informacemi. I když nejdříve odborníci předpokládali využití služby ADSL jen v Praze, Brně a Ostravě, nyní jde o téměř osmdesát míst v celé zemi. Služba je určena nejen firmám a živnostníkům, ale i domácnostem, doplnil Píštěk.

Na počátku března již ohlásily nabídku služby ADSL mimo jiné firma Nextra, a to v cenovém rozpětí od 1583 do 12 401 korun, včetně pronájmu modemu. Telecom má tuto službu o nejnižší rychlosti nabízet téměř za 1600 korun měsíčně, za což sklidil kritiku uživatelů. Czech On line zahájil provoz ADSL při cenách podle rychlosti připojení od 1299 korun pro domácnosti do 11 329 Kč pro firmy plus poplatky za modem.

Ipex se pohybuje na českém IT trhu od roku 1992. Poskytuje služby přístupu k internetu především prostřednictvím vlastní celorepublikové páteřní sítě GIN, která zahrnuje více než padesát přístupových bodů. Jednou z výhod technologie ADSL je možnost současného používání telefonu k hlasovému volání. Za loňskou nabídku ADSL, službu pod názvem IOL Platinum, dostal letos Český Telecom dosud nepravomocnou pokutu 23 milionů korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který se domnívá, že největší operátor tehdy bránil vzniku konkurenčního prostředí.

PRAHA - Telekomunikační společnost Czech On Line začala od včerejšího dne poskytovat pod názvem COL Voice Easy službu pevné volby operátora. Společnost nabídne firemním zákazníkům místní i dálkové hovory, volání do mobilních sítí i přístup na internet, kde při průměrném rozložení provozu mohou proti standardnímu programu Telecomu ušetřit až 37 procent nákladů, uvedl obchodní ředitel Miroslav Heráň.

Podmínkou je minimální měsíční hovorné 1000 korun. Volba operátora umožňuje alternativním operátorům konkurovat Českému Telecomu. Službu pevná volba operátora nabízejí například firmy eTel, Tiscali, Aliatel, GTS či Contactel. Pevná volba operátora umožňuje uživateli telefonní linky Českého Telecomu změnit nastavení pro směrování určitého typu hovoru na nejbližší ústředně a volat přes síť konkurence.

Czech On Line dnes také změnila značku, pod kterou poskytovala služby firemním zákazníkům. Namísto Jet2web bude od nynějška nabízet služby pod názvem Czech On Line. Značka Volný pro domácnosti zůstane zachována. Firma podle generálního ředitele Charlese Peaka očekává, že se během několika měsíců dohodne s Českým Telecomem o propojení pro poskytování služby vysokorychlostního internetu ADSL. O propojení rozhodl ČTÚ. Většina ostatních operátorů uzavírá s Telecomem pouze dohodu o připojení k ADSL, což omezuje nabídku služeb i možnost cenové konkurence.

Czech On Line působí na českém trhu od roku 1995. V červenci 2000 do firmy vstoupil Telekom Austria. Společnost nyní zaměstnává 201 lidí.

HELSINKY - Finská Nokia, která je největším světovým výrobcem mobilních telefonů, uvedla včera na trh několik nových modelů pro sítě CDMA, fungující v USA a v Asii. Novými produkty si chce Nokia posílit slabší pozici na trhu telefonů druhého nejrozšířenějšího standardu světa po evropském GSM.

Firma představila model pro běžný trh 3586i s barevným displejem a luxusnější model 6585. Portfolio produktů doplní tři levné telefony s dvojkou na začátku, představené již na americkém technologickém veletrhu CTIA. Nokia má v normě CDMA slabší pozici, protože se zaměřuje na normy GSM a TDMA, pokrývající asi tři čtvrtiny globálního trhu. V CDMA jsou podle agentury Reuters lídry americká Motorola a jihokorejský Samsung. Posílená CDMA je přitom jako třetí generace mobilních systémů mnohem úspěšnější než nová evropská norma UMTS.

Výkonný šéf Nokie Jorma Ollila na počátku roku řekl, že firma chce zvýšit svůj podíl na trhu CDMA. Nyní má Nokia v tomto standardu kolem deseti procent trhu proti více než třetině na celém světovém trhu mobilních telefonů.