TELeKONOM: Swisscom nechce Český Telecom prodávat...

AMSTERDAM/CURYCH - Konsorcium TelSource, společný podnik mezi nizozemskou KPN a švýcarským Swisscomem, chce prodat svůj podíl na Českém Telecomu institucionálním investorům, tedy bankám, pojišťovnám a investičním či penzijním fondům. Řekl to včera podle agentury Reuters mluvčí KPN Marinus Potman.

"Bude to mezinárodní nabídka, která bude předložená institucionálním investorům. Akcie však možná budou nabídnuty i dalším zájemcům," řekl mluvčí. TelSource v pátek oznámil, že chce svých 27 procent akcií Telecomu prodat v mezinárodní nabídce a požádal představenstvo Telecomu o svolání mimořádné valné hromady. Majoritním vlastníkem Telecomu je s 51 procenty stát, který chce firmu privatizovat do roku 2005.

Druhý člen konsoria, Swisscom, dopoledne oznámil, že s prodejem podílu v Českém Telecomu nebude spěchat. "Swisscom s prodejem nespěchá, stále platí, že by to musela být dobrá nabídka," řekla mluvčí Swisscomu. Analytici nepředpokládají, že o menšinový podíl TelSource by byl zájem mezi strategickými telekomunikačními investory. Pravděpodobnější podle nich je, že se o nabídku budou zajímat finanční investoři. Tržní hodnota podílu Telsource činila při páteční ceně akcií Telecomu přibližně 30 miliard korun.

Česká vláda zase uvažuje o tom, že v Českém Telecomu prodá pouze menšinový podíl, přestože má většinu. Pokud by se ale nenašli zájemci o celý nabízený balík, v úvahu by připadal i prodej mobilní odnože Eurotel bez Telecomu. Britskému ekonomickému listu Financial Times to řekl ministr informatiky Vladimír Mlynář.

Ministerstvo informatiky chce vládě navrhnout celkem tři možnosti řešení. Buď prodat celých 51 procent akcií Telecomu, nebo pouze menší část, nebo zprivatizovat jen Eurotel a Telecom si nechat. Podmínkou ale zůstane, aby zájemci o privatizaci byli spojeni se strategickým investorem, například s některou firmou z odvětví telekomunikací, a nejen s finanční společností. Prodej obou firem zvlášť a ve stejnou dobu podle Mlynáře není na pořadu dne.

PRAHA - České radiokomunikace budou uživatelům připojení k internetu přes telefonní linku nabízet za čas strávený připojením možnost odesílat SMS zdarma. Uživatel služby Bluetone Internet Free získá za každých 15 minut ve špičce a 30 minut mimo špičku jeden bod, který bude moci vyměnit za odeslání jedné SMS zprávy z internetu na mobil či do pevné sítě, uvedl včera ředitel pro telekomunikační služby Jaromír Charvát.

Do systému SMS na webovém rozhraní budou zájemci přistupovat buď přes e-mailovou schránku na free.bluetone.cz nebo prostřednictvím samostatné stránky sms.bluetone.cz. Během jednoho dne bude moci jeden uživatel odeslat prostřednictvím SMS brány maximálně 100 krátkých textových zpráv.

Posílání SMS z internetu nabízeli až do začátku letošního roku všichni tři tuzemští mobilní operátoři zdarma. Od února však T-Mobile službu omezil pouze pro své zákazníky a zavedl maximální počty zpráv odesílaných měsíčně. Eurotel zase začal ke každé zprávě přidávat reklamní sdělení a za zprávu bez reklamy musí uživatelé platit. Český Mobil zatím SMS zdarma z internetu neomezil.



PRAHA - Český telekomunikační úřad podle firmy Contactel zdržuje rozhodnutí, které by zlepšilo podmínky poskytování služeb připojení k internetu prostřednictvím ADSL. Úřad měl rozhodnutí ve správním řízení mezi Contactelem a Českým Telecomem vydat do minulého pátku, oznámil však pouze, že řízení přerušil na neurčito, sdělila mluvčí firmy Romana Tomasová.

Předseda ČTÚ David Stádník již dříve uvedl, že pokud nebude mít dostatek podkladů od Českého Telecomu, tak rozhodnutí nevydá. Úřad považuje řešení požadavků některých alternativních telekomunikačních operátorů na propojení jejich telekomunikačních sítí se sítí Telecomu za zásadní otázku z hlediska dalšího rozvoje ADSL v ČR. Jeho postup při rozhodování však musí procesně vycházet z přesného a úplného zjištění skutečného stavu věci, tak aby jeho rozhodnutí bylo věcně správné.

Rozhodnutí o propojení by mělo umožnit větší konkurenci při poskytování služby namísto současného stavu, kdy Telecom operátorům umožňuje pouze přístup ke službě ADSL za jím stanovených velkoobchodních podmínek.

HELSINKY - Finský výrobce mobilních telefonů Nokia dokončil akvizici japonské firmy Sega.com, která je součástí koncernu Sega. Ten vyrábí videohry a Nokia bude s pomocí firmy schopna vylepšit vlastní nabídku on-line her a služeb. Uvedla to včera agentura AP.

Finská společnost převzetí dokončila 16. září a od té doby může používat technologii přehrávání firmy Sega.com ve svém mobilním herním zařízení N-Gage. To mimo jiné umožňuje vytvářet trojrozměrný obraz za pomoci bezdrátové technologie Bluetooth a GPRS.

Nokia už dříve uvedla, že svůj nový mobilní telefon N-Gage uvede na trh 7. října. Přístroj bude kombinovat prvky mobilního telefonu, přehrávače MP3 a videoherní konzoly. Nokia ovládá kolem 36 procent trhu mobilních telefonů, loni však uváděla, že má asi 38 procent celosvětového trhu.