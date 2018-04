TELeKONOM: Švédové odhalili špionáž v Ericssonu...

STOCKHOLM - Švédská policie zadržela tři osoby podezřelé z průmyslové špionáže v koncernu Ericsson. Šéf

skupiny je v podezření, že tajné materiály z Ericssonu předal několikrát zahraniční informační službě, uvedla včera zpráva švédské policie.

Telefon AB LM Ericsson, významný výrobce mobilních sítí a zároveň zbrojních komponentů, ve zprávě uvedl, že tři zadržení byli bývalí nebo současní zaměstnanci firmy. Jaký druh informace vynášeli, nemohl mluvčí firmy ve zprávě sdělit. Ericsson se domnívá, že rozsah škod bude omezený, zadržení nezastávali klíčové pozice.

Zbývající dva lidé jsou obviněni, že šéfovi trojice pomáhali tajné informace získávat. Následky jejich aktivit zatím nelze podle policie odhadnout. Intenzívní vyšetřování je nyní v citlivé fázi, a proto policie odmítla jakékoli bližší informace sdělit, včetně jména dalšího státu, kterého se případ týká.

Mluvčí firmy odmítl uvést i to, zda bývalý zaměstnanec či bývalí zaměstnanci opustili ztrátovou firmu v nedávné vlně propouštění. Hospodaření Ericssonu by se po těchto a dalších opatřeních mělo vrátit k zisku v příštím roce. Mluvčí odmítl sdělit i jméno zahraniční organizace, která ve špionáži figurovala, napsala agentura Reuters.

Ericsson vedle telekomunikačních zařízení vyrábí i komponenty pro vojenskou techniku. Našly uplatnění například v radarových systémech bojových letadel JAS 39 Gripen, které chtěla koupit česká vláda, po letních povodních ale na nákup těchto strojů nemá peníze.

FILADELFIE - Americká telekomunikační společnost WorldCom bude muset znovu přepočítat příjmy za více než devět miliard dolarů. Komise pro cenné papíry totiž firmu obvinila z dalších účetních nesrovnalostí a tvrdí, že investorům lhala o své finanční situaci minimálně od roku 1999.

WorldCom nyní s komisí jedná o urovnání obvinění, která se týkají hlavně toho, že firma falšovala finanční výkazy a následně manipulovala ceny akcií. Zdroje obeznámené se situací tvrdí, že výsledek jednání byl mohl být znám relativně brzy, do jednoho až dvou týdnů, podotýká agentura Reuters.

Očekává se, že firmě bude udělena pokuta a bude se od ní vyžadovat příslib, že v budoucnu nebude porušovat zákon o cenných papírech. Komise obvinila v červnu WorldCom z toho, že se dopustila účetních podvodů za 3,8 miliardy dolarů. Společnost potom přiznala, že našla nesrovnalosti za dalších zhruba 3,8 miliardy dolarů.

Urovnání obvinění by odstranilo největší problém, který se nad WorldComem vznáší. Firma by podle právních expertů navíc měla větší šanci dostat se z bankrotového řízení jako životaschopný podnik. "Je to nezbytný předpoklad pro přežití," podotkl profesor práva na univerzitě Georgia State University James Owers.

Představitelé firmy a zástupci Komise pro cenné papíry se zatím nevyjádřili ani k podmínkám urovnání, ani k tomu, kdy by se na odstranění sporů mohli dohodnout. Společnost WorldCom vyhlásila bankrot v červnu a její pád byl největším podnikovým kolapsem v dějinách USA. Proti firmě vedou žalobu i soukromí investoři.

PRAHA - Český Telecom nepředpokládá, že by kvůli zasedání summitu NATO v Praze posiloval svoji síť, protože

její kapacitu považuje za dostatečnou. Během akce společnost zpřísní bezpečnostní opatření například zvýšenou ostrahou objektů, uvedl mluvčí Vladan Crha.

Firma bude zajišťovat telekomunikační služby ve všech objektech, kde budou zástupci členských zemí aliance jednat. K summitu vydá zvláštní sérii telefonních karet. Tuzemští mobilní operátoři chystají kvůli listopadovému

summitu NATO v Praze lokální posílení sítí. Neobávají se však přetížení, protože řada obyvatel Prahy chce město opustit. Firmy zároveň připravují bezpečnostní opatření proti případným útokům či pouličním nepokojům například dodatečným vybavováním značkových prodejen zdravotnickým materiálem a hasicími prostředky.

Eurotel, RadioMobil i Český Mobil se chystají posílit kapacitu základnových stanic především v okolí Kongresového

centra, hotelů a v centru města, kde lze očekávat zvýšenou koncentraci lidí. Jsou také připraveni optimalizovat provoz podle aktuální situace. V pohotovosti budou i mobilní základnové stanice.

Bezpečnost a pořádek při summitu NATO, který se v Praze uskuteční 21. a 22. listopadu, má zajišťovat více než 12 000 policistů a 2400 vojáků.



LIBEREC - Od září loňského roku přišel Český Telecom zhruba o čtyři procenta zákazníků a na konci září tak provozoval 3,69 milionů telefonních stanic. Před rokem to bylo 3,83 milionů stanic. "Hlavním důvodem úbytku klientů byla liberalizace telekomunikačního trhu a v případě domácností především zdražení na začátku letošního roku," řekl včera novinářům v Liberci mluvčí Telecomu Vladan Crha.

Další zvyšování cen však podle Crhy Telecom nechystá. "Naopak se započtením inflace by se měla reálná úroveň cen příští rok snížit," poznamenal. Zároveň potvrdil, že Telecom jedná s Českým telekomunikačním úřadem o sjednocení místního a meziměstského hovorného.

Crha připustil, že sjednocení přinese zvýšení ceny hovorného, cena by však neměla podle něho být vyšší než u alternativních operátorů a celkově by neměla pro většinu klientů telefonování zdražit. Cena hovorů ve špičce by se u nejrozšířenějších tarifů měla blížit spíše dosavadní sazbě 1,40 za minutu místního hovoru než 3,60 Kč pro meziměstské volání. Úpravy cen se však podle něho nedají čekat od nového roku, ale s největší pravděpodobností až v průběhu prvního čtvrtletí.

V souvislosti s liberalizací telekomunikačního trhu však Telecom v uplynulých třech letech přišel i o některé firemní

zákazníky. "Zhruba třetina těchto klientů s k nám však znovu vrací," řekl včera výkonný ředitel Kamil Čermák.

MILÁN/VÍDEŇ - Společnost Telecom Italia prodala deset milionů akcií rakouské společnosti Telekom Austria.

Celkem už Italové prodali zhruba 75 milionů akcií svého rivala z Rakouska, což je asi 15procentní podíl. Zhruba 65 milionů akcií už italský telekom prodal v pondělí za cenu 7,45 eura za kus.

Akcie rakouského telekomu na toto oznámení reagovaly výrazným zpevněním. Telecom Italia měl v rakouské firmě podíl asi 29,8 procenta a investoři plán prodeje části akcií vítají. Akcie Telekom Austria v úterý zpevnily asi o šest procent, od začátku roku se ale jejich ztráty pohybují kolem 14 procent.

Prodej se na finančních trzích očekával. Jeho dokončení tak odstranilo největší nejistotu ohledně toho, kdy se na trhu objeví další akcie. Odchod Italů navíc dává managementu rakouské telekomunikační společnosti větší volnost při řízení podniku. Analytici tvrdí, že akcie firmy budou nyní pokračovat v růstu, píše agentura Reuters.

Analytik Erste Bank Konrad Sveceny navíc podotýká, že Telecom Italia ztratil prodejem části akcií blokační minoritu. Telekom Austria je ziskovou společností, což je v tomto odvětví v západní Evropě jedna z mála světlých výjimek. Firma se totiž může chlubit nízkým zadlužením a naopak silným růstem zisku.