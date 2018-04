TELeKONOM: Střední Evropa bude mít téměř dvojnásobek mobilů...

- Do roku 2005 se počet mobilních telefonů v zemích střední Evropy zvýší z letošních 36 na 64 přístrojů na 100 obyvatel. Rychlost tohoto růstu se ale bude lišit. Nejrozvinutější český trh, který letos dosáhne penetrace 65 procent, zřejmě zaznamená dramatické snížení čistého přírůstku nových uživatelů mobilních služeb, zatímco v Polsku, Maďarsku a na Slovensku dojde v této oblasti k výraznému nárůstu, uvádí nejnovější studie IDC.

Podle manažera IDC pro výzkum telekomunikací Johna Golea je příčinou mobilního růstu ve střední Evropě především rozvoj předplacených služeb."Někteří mobilní operátoři přijali předplacené služby jako řešení pro masové trhy a nebáli se ohrožení svých smluvních zákazníků," vysvětlil. Uživatelé předplacených sad budou v roce 2003 představovat dvě třetiny všech nových zákazníků, přičemž toto číslo bude na některých trzích ještě výrazně vyšší.

Podle zprávy by měly tržby ze služeb mobilních sítí ve střední Evropě letos dosáhnout více než pět miliard USD. Silný celkový nárůst je však doprovázen snižováním průměrných tržeb na jednoho uživatele. Trh rovněž zaznamenal posun ve využívání sítě od hlasových k textovým službám. SMS služby představují v některých případech až deset procent tržeb operátorů. Do roku 2005 by však SMS měly být vytlačeny datovými službami.

TORONTO - Kanadská telekomunikační společnost Telesystem International Wireless (TIW) dosáhla dohody se svými akcionáři, která jí umožní rekapitalizaci. Tento krok TIW umožní zcela ovládnout některé aktivity, mimo jiné také nizozemskou společnost ClearWave N.V., která vlastní část akcií majitele Českého Mobilu.

Dceřiná společnost TIW ClearWave vlastní 24procentní podíl ve společnosti TIW Czech. Ta má většinový podíl 94,1 procenta v Českém Mobilu, který provozuje síť mobilních telefonů s názvem Oskar. Dalšími vlastníky provozovatele mobilní sítě Oskar jsou ČSOB, s podílem 5,65 procenta, a Priority Telecom. V rámci plánu rekapitalizace TIW získá asi 90 milionů dolarů ze soukromých prostředků.

"Plán rekapitalizace je velmi žádoucí pro všechny akcionáře. Ochrání hodnotu aktiv, zvýší likviditu a stabilizuje kapitálovou strukturu," podotkl finanční ředitel TIW André Gauthier. TIW má omezené hotovostní zdroje, a proto by alternativa k navrhované rekapitalizaci mohla mít výrazně negativní dopad na hodnotu aktiv TIW, řekl dále Gauthier.

Nejmladší ze tří tuzemských operátorů Český Mobil začal své služby komerčně nabízet loni v březnu. Koncem letošního září měl 680 000 zákazníků.

BRATISLAVA - Slovenské telekomunikace (ST) zavedou v příštím roce sekundovou tarifikaci po první minutě hovoru. V průběhu prvního čtvrtletí budou sekundovou tarifikaci využívat pouze zákazníci s linkami ISDN, ve druhém čtvrtletí nebytoví zákazníci a začátkem čtvrtletí také bytoví zákazníci. Na včerejší tiskové konferenci o tom informovali představitelé společnosti.

"Strategie Slovenských telekomunikací na rok 2002 je v první řadě zaměřena na zákazníky. Úplnou novinkou v placení telekomunikačních služeb pevných linek je sekundová tarifikace po první minutě," řekl prezident telekomu Ladislav Mikuš s tím, že Slovensko je jednou z prvních středoevropských zemí, kde se tímto způsobem účtují také pevné telefonní linky. Sekundovou tarifikaci v zemi již začátkem října zavedl jeden ze dvou mobilních operátorů, společnost Globtel.

Po přechodu z impulsního způsobu účtování na sekundovou tarifikaci zanikne také poplatek za spojení. Nová cena za první minutu místního hovoru bude v silném provozu činit 1,90 koruny a za každou další sekundu zákazníci zaplatí 0,032 koruny. V slabém provozu cena první minuty dosáhne 1,20 koruny a další sekundy se budou počítat po 0,02 Sk.

Telekom nabídne v příštím roce zákazníkům 30 volných minut; pro ISDN zákazníky od 1. ledna a pro předplatitele služby ST Standard 30 začátkem třetího čtvrtletí. Mezinárodní hovory ze Slovenska do nejčastěji volaných zemí, jako jsou Česká republika, Německo, Rakousko a Polsko, zlevní o 90 haléřů na 7,50 koruny za minutu. Minuta hovoru do USA a Kanady zlevní o 1,10 koruny na 8,50 Sk.

Až do zavedení sekundové tarifikace však zůstávají v platnosti ceny, které telekom zavedl 1. července letošního roku. Cena impulsu činí 1,48 koruny a cena měsíčního paušálního poplatku 199 Sk. Interval vysílání impulsů v silném provozu představuje 60 sekund, v slabém 120 sekund a během víkendu 180 sekund.

TOKIO - Toshiba hodlá v příštím roce zřídit v Číně továrnu na výrobu mobilních telefonů. Společnost chce do továrny, jejíž stavba by mohla být zahájena již v lednu, investovat stovky milionů jenů. Oznámil to včera mluvčí Toshiby, která se tak stane další japonskou společností usilující o vstup na nejrychleji rostoucí asijský trh.

Rozhodnutí Toshiby přišlo po středečním oznámení společností NEC a Matsushita Communication Industrial, že zvažují společný vývoj mobilních telefonů třetí generace v Číně. Toshiba hodlá v Číně ve fiskálním roce 2003/2004 prodat jeden milion mobilních telefonů. Firma plánuje, že za celý fiskální rok do konce března 2002 prodá v Japonsku 3,7 milionu telefonů a v USA 2,8 milionu.

Toshiba upevnila svoji světovou expanzi aliancí s německým Siemensem, se kterým vyvíjí mobilní telefony třetí generace. Po zpoždění zavádění mobilních služeb 3G se však rozhodla expandovat samostatně se současnými telefony CDMA. "V zahraničí Toshiba vstoupila pouze na trh v USA a potřebujeme rozšířit naši účast i jinam," prohlásil mluvčí společnosti. Dodal také, že Toshiba hodlá od dubna začít prodávat GPRS mobilní telefony britským a nizozemským mobilním operátorům, napsala agentura Reuters.