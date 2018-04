TELeKONOM: Sto lidí denně začíná používat internet...

- Tuzemským kabelovým společnostem nyní přibývá každý den v průměru kolem stovky nových uživatelů internetu. Celkem je na internet přes rozvod kabelové televize připojeno přes 30 000 uživatelů, uvedl prezident sdružení kabelových firem ČAKK Zdeněk Vaníček. Od loňského roku se počet připojených klientů na internet zvýšil 2,5krát.

Asociace sdružuje největší kabelové společnosti na trhu, které mají celkem kolem 850 000 uživatelů kabelových přípojek. Internet tak využívá kolem 3,5 procenta jejich zákazníků. Nabídkou neomezeného rychlého přístupu na internet od zhruba 1100 Kč měsíčně kabelové firmy konkurují zejména službě připojení na internet přes telefonní linku prostřednictvím ADSL, nabízené v sítích Českého Telecomu a GTS, kterou nyní využívá kolem 13 000 klientů. ADSL si mohou zákazníci pořídit od letošního února, internet po kabelu je na trhu zhruba tři roky.

Nejvíce připojených uživatelů k internetu registruje jednička na trhu, společnost UPC, která jich má přes 25 000. O zbytek se dělí druhý Karneval, který tvoří firmy TES Media a Intercable, a brněnská společnost Self Service. Vedle členů asociace připojují několik tisíc uživatelů ještě některé menší kabelové televize.

Vysokorychlostní internet na sítích kabelových operátorů se podle ředitele pro vnější vztahy Karnevalu Luboše Řežábka stává stále významnějším produktem v jejich nabídce. Naší prioritou je dále rozšiřovat oblasti s nabídkou internetu, dodal. Naopak s budováním nových sítí v dosud neobsazených lokalitách operátoři příliš nepočítají.

Do modernizace sítí pro připojení k internetu v současnosti směřuje největší část miliardových investic kabelových firem. Na konci roku by měl být internet přes kabel dostupný ve více než půl milionu domácnostech. Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK) sdružuje největší kabelové komunikační společnosti a alternativní telekomunikační operátory v ČR, poskytovatele programů, dodavatele technologií a poradenské firmy. Sdružení vzniklo v roce 1998.

PRAHA - Český Telecom se stane stoprocentním vlastníkem mobilního operátora Eurotel do konce listopadu. V té době by měl splnit poslední odkládací podmínky smlouvy z letošního června o koupi 49procentního podílu od amerického konsorcia Atlantic West, uvedl v rozhovoru pro ČTK finanční ředitel Českého Telecomu Juraj Šedivý.

Podle ekonomů je úvěr 850 milionů eur (27,3 miliardy Kč) na nákup Eurotelu dosud největší půjčkou v postkomunistické střední Evropě. "Minimálně je to největší úvěr tohoto druhu ve střední Evropě v posledních třech nebo čtyřech letech. Možná největší v historii vůbec," uvedl Šedivý. Telecom má za zbytek Eurotelu americkému vlastníku zaplatit 1,05 miliardy dolarů (asi 28,9 miliardy korun). Vedle půjčky uhradí firma zbytek z vlastních zdrojů.

Telecom podle Šedivého investici do nákupu zbytku Eurotelu dokáže bez problémů splatit během tří až pěti let. Dividendová politika Eurotelu pro příští léta podle něj zatím nebyla stanovena, ale je pravděpodobné, že prostředky, které firma nevyužije pro vlastní investice, odčerpá mateřská společnost.

Na začátku listopadu by se měly banky vyjádřit, v jakém rozsahu se budou chtít na úvěrovém financování nákupu podílet a v druhé polovině měsíce s Telecomem podepíší úvěrové smlouvy. Jako hlavní aranžéry půjčky si Telecom vybral Citibank, KBC spolu s ČSOB, Bank Austria Creditanstalt, J.P. Morgan a italskou banku Sanpaolo. Ty tento týden oslovily další bankovní domy, které se chtějí na půjčce podílet.

Půjčka bude rozdělena do tří částí. Prvních 300 milionů eur firma získá ve formě krátkodobého překlenovacího úvěru se splatností 364 dní, dalších 300 milionů eur bude poskytnuto v podobě postupně spláceného pětiletého úvěru a poslední část bude rovněž pětiletý revolvingový úvěr. Překlenovací a pětiletý revolvingový úvěr může firma nahradit emisí dluhopisů v eurech.

TORONTO - Kanadská společnost Nortel Networks Corp., jeden z největších světových výrobců telekomunikačního zařízení, překvapila investory zprávou, že ve třetím čtvrtletí letošního roku hospodařila s mírným ziskem. Současně však dodala, že bude muset přepočítat veškeré klíčové finanční údaje zpět do roku 2000. Přeúčtování výsledků nejspíš sníží ztrátu oznámenou v uplynulých třech letech a zvýší hodnotu jmění a majetek akcionářů. Vyplývá to z prohlášení zveřejněného v noci na včerejšek.

Zisk firmy ve třetím čtvrtletí činil 179 milionů USD, tedy čtyři centy na akcii, při příjmech 2,27 miliardy USD. V předchozím čtvrtletí, které však bude přepočteno, Nortel vykázal ztrátu 14 milionů USD při příjmech 2,33 miliardy USD. Analytici dotazovaní agenturou Reuters Research očekávali v průměru nulový zisk a příjmy kolem 2,33 miliardy USD.

V posledním čtvrtletí letošního roku firma očekává další zvýšení příjmů proti předchozímu čtvrtletí. Celý letošní rok pak firma nejspíš skončí v zisku. Oznámení Nortelu přichází poté, co konkurenční Lucent Technologies informoval, že se po více než třech letech vrátil do zisku. Zprávy zvyšují naději, že pokles poptávky od telekomunikačních společností se již odrazil ode dna.

Nortel dodal, že v rámci celkové revize přeúčtuje veškeré výsledky hospodaření za roky 2000, 2001, 2002 a první pololetí 2003. Přeúčtování by nemělo mít vliv na finanční hotovost a neovlivní budoucí provoz firmy.

RIJÁD - Saúdská telekomunikační společnost Saudi Telecommunications Co (STC) vytvořila od ledna do září zisk 6,55 miliardy saúdských rijálů, tedy 1,8 miliardy dolarů. Firma to uvedla v sobotu s tím, že zisk meziročně stoupl více než dvojnásobně.

Saúdská Arábie představuje největší telekomunikační trh v Perském zálivu a STC má na něm monopol. Všech pět milionů předplatitelů mobilních služeb v zemi patří k STC. Saúdská vláda se proto v příštím roce chystá udělit další licence, aby monopol STC ukončila. Země má 22 milionů obyvatel. Za prvních devět měsíců minulého roku vytvořila saúdská STC čistý zisk 2,86 miliardy rijálů. Částečně privatizovaná STC je největším podnikem na saúdském akciovém trhu. Po zveřejnění výsledku akcie firmy stouply o 1,6 procenta na 409,5 rijálu.