TELeKONOM: Stát drsně odstavil akcionáře Telecomu...

- Fond národního majetku, který vlastní 51,1 procenta akcií Českého Telecomu, oslabil na mimořádné valné hromadě firmy konané v pátek 20. prosince pozici minoritního akcionáře TelSource v představenstvu i dozorčí radě společnosti. Akcionáři na návrh fondu odvolali jednoho ze tří zástupců TelSource v devítičlenném představenstvu a o jednoho zástupce přišel minoritní akcionář i v dozorčí radě.

Stát tak chce po zastavené privatizaci posílit svůj vliv ve společnosti, uvedl náměstek ministra pro informatiku Michal Frankl. Zástupci TelSource protestovali proti tomu, že se o návrhu fondu dozvěděli až v den konání valné hromady.

Akcionáři odvolali tři členy představenstva a další dva na členství rezignovali tento týden. Valná romada zvolila čtyři nové členy. Deváté místo tak zůstalo neobsazené. Valná hromada zároveň vyměnila šest členů patnáctičlenné dozorčí rady.

Deváté místo v představenstvu podle jedné z pravděpodobných variant obsadí nový generální ředitel firmy namísto odvolaného Přemysla Klímy, uvedla mluvčí FNM Zuzana Opletalová. Telecom tento týden vybral konzultační firmu, která má ředitele najít.

Na návrh fondu byla z představenstva odvolána náměstkyně ministerstva dopravy a spojů Marcela Gürlichová, náměstek ministra průmyslu Václav Srba a zástupce TelSource Marten Pieters. Již ve středu z představenstva odstoupil bývalý generální ředitel Přemysl Klíma a šéf odboru strategických privatizací FNM Jan Škurek. Novými členy představenstva valná hromada zvolila náměstka ministra financí Zdeňka Hrubého, místopředsedu výkonného výboru FNM Pavla Kutu, auditorku Hanu Doležalovou a viceprezidenta společnosti EDI Adama Blechu.

Akcionáři rovněž schválili zprávu vedení společnosti o dopadu povodní na hospodaření firmy a o výsledku privatizace majority státu ve společnosti.

PRAHA - Mobilním operátorům letos podle jejich odhadů přibude dohromady mezi 1,4 a 1,5 milionu zákazníků. Celkem tak budou mít Eurotel, RadioMobil a Český Mobil kolem 8,4 milionu klientů.

"Lze očekávat, že za poslední tři měsíce letošního roku stoupne počet zákazníků o 200 až 400 tisíc," řekl mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš. V závěru roku je podle mluvčího RadioMobilu Jiřího Hájka zájem zejména o telefony, které umožňují služby využívající GPRS, JAVA a MMS. "To umožní další výrazný nárůst nehlasových služeb," uvedl Hájek s tím, že počet zákazníků mobilních operátorů by měl letos překročit 83 procent populace.

Podle mluvčího Českého Mobilu Igora Přerovského je mobilní telefon velmi rozšířený, a tak se stále více objevuje zvýšený přechod zákazníků mezi jednotlivými mobilními operátory. Rovněž přibývá zákazníků využívajících služby více než jednoho mobilního operátora. Služeb více operátorů využívá podle odhadů zhruba 15 procent zákazníků.

Každoroční špička vánočních nákupů mobilní techniky se podle Přerovského rok od roku zkracuje a přibližuje Štědrému dni. "Zatímco v loňském roce byly vánoční nákupy v plném proudu již na konci listopadu, letos začaly předvánoční nákupy kulminovat až na stříbrnou neděli," uvedl. Již nyní však podle něj lze říci, že celkový objem prodaných telefonů i SIM karet nebude v prosinci tak vysoký jako v předchozích dvou letech, kdy nový mobilní telefon pod vánoční stromek každoročně koupilo více než 20 procent Čechů.

Mobilní operátoři měli na konci třetího čtvrtletí dohromady zhruba 8,1 milionu zákazníků. Největší Eurotel ohlásil 3,68 milionu klientů, RadioMobil 3,28 zákazníků a Český Mobil 1,14 milionu uživatelů.

TOKIO - Dominantní mobilní operátor v Japonsku NTT DoCoMo Inc a americká AT&T Wireless Services začnou v USA nabízet společně třetí generaci mobilních telefonních služeb v prosinci 2004, a to ve čtyřech městech. Budou to San Francisco, Seattle, Dallas a San Diego, uvedla firma DoCoMo.

Částí třetí generace mobilních služeb budou například rychlý přístup na internet či video-rozhovory. DoCoMo se nedaří ke své rok staré technologii třetí generace mobilů (3G), která jako první na světě využila formát W-CDMA, přilákat uživatele. Pro firmu by to přitom měl být nový zdroj ziskového růstu. Uživatelé se i přes technologické vymoženosti 3G drží stranou kvůli časté potřebě dobíjet baterie, malému územnímu pokrytí signálem a vysoké ceně přístrojů.

Aby se DoCoMo vypořádala s těmito překážkami, uvedla tento měsíc na trh mobilní telefony 3G s bateriemi, které vydrží v pohotovostním režimu 170 až 180 hodin. Její poslední model měl maximum 125 hodin. DoCoMo slíbila další zlepšení na příští rok. Třetí generace mobilních služeb DoCoMo nyní kryje 80 procent japonské populace a v březnu příštího roku by se měla zvýšit na 90 procent.

3G telefony konkurenční KDDI Corp vydrží mezi dvěma nabíjeními až 200 hodin a firma má větší pokrytí japonské populace svými službami. Proto již přilákala ke své síti 3G již čtyři milióny klientů, zatímco DoCoMo jich má 150 tisíc, připomněla agentura Reuters.

PRAHA - Uživatelé mobilních telefonů poslali na Štědrý den rekordních 46,6 milionu krátkých textových zpráv SMS. Loni ve stejný den to přitom bylo kolem 30 milionů zpráv. Vyplývá to ze sdělení jednotlivých operátorů. Podobný nápor očekávají operátoři i na Silvestra.

Mobilní sítě 24. prosince zaznamenaly hned dvě špičky. První výrazný růst provozu zaznamenali operátoři kolem 11:00 až 12:00 hodiny dopoledne a pak mezi 20:00 a 21:00 hodinou. Ze sítě Eurotelu zákazníci odeslali 23 milionů textových zpráv, což je historicky nejvyšší počet v jednom dni. Zároveň je to třikrát více než běžně o víkendu. "Ve chvílích nejsilnějšího provozu okolo 12. hodiny se odeslalo více než dva miliony SMS za hodinu," uvedl mluvčí Jan Kučmáš. Největší podíl na vysokém SMS provozu tvořily vánoční přání, část zpráv byly první SMS těch, kteří mobil nalezli pod stromečkem.

Zákazníci sítě T-Mobile odeslali téměř 14,6 milionu zpráv, což je o přibližně 70 procent více než loni. Počet doručených zpráv vzrostl o 74 procent na 29,6 milionu. Telefonní provoz byl vyšší zhruba o čtvrtinu, uvedl mluvčí RadioMobilu Jiří Hájek.

Zákazníci sítě Oskar, kterou provozuje společnost Český Mobil odeslali 24. prosince téměř devět milionů zpráv, což je trojnásobek loňského počtu. V nejsilnějším provozu klientům síť zprostředkovala až 200 SMS za vteřinu. Zvýšený počet odesílaných zpráv firma zaznamenala podle mluvčího Igora Přerovského již 23. prosince, kdy byl provoz vyšší přibližně o polovinu. Telefonní provoz byl o Štědrém dnu pouze mírně zvýšený nad úroveň běžné neděle, dodal.

PRAHA - České dráhy podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže porušily při výběru svého mobilního operátora zákon o zadávání veřejných zakázek. Uvedla to Česká televize. Dráhy nezdůvodnily, proč zakázku získá Eurotel. Konkurenční společnost T-Mobile proto výsledky tendru zpochybňuje.

Zadavatel, v tomto případě tedy České dráhy, porušil zákon tím, že neprovedl hodnocení, uvedl pro ČT ředitel antimonopolního úřadu Josef Bednář. Zakázka představuje řádově tisíce mobilních telefonů, které budou používat zaměstnanci drah.

Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský televizi řekl, že ÚOHS vytkl při svém vyhodnocení jediný bod. "Ten České dráhy při opakovaném vyhodnocení napravily," dodal. T-Mobile si stěžuje, že mu nebylo umožněno nahlédnout do zápisu výběrové komise. Ředitel ČD Dalibor Zelený dopisem ujistil T-Mobile, že komise ustanovena byla a je možné do zprávy vypracované touto komisí nahlédnout.

České dráhy smlouvu s vítězem tendru zatím nepodepsaly, antimonopolní úřad jim proto neudělil žádnou pokutu. Pokud by to udělal, šlo by o jedno procento z ceny zakázky, uvedla Česká televize.