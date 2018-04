TELeKONOM: SonyEricsson P800 bude až před Vánocemi...

STOCKHOLM - Vlajkový mobilní telefon firmy SonyEricsson P800 s vestavěným fotoaparátem bude na trhu až někdy před Vánocemi. Původně firma počítala s uvedením nového modelu na trh do konce září. Informovali o tom včera představitelé společnosti, odmítli však uvést důvody tohoto zpoždění.

Společnost SonyEricsson vznikla v minulém roce spojením divizí mobilních telefonů švédské společnosti Ericsson a japonského výrobce spotřební elektroniky Sony. Se zahájením prodeje nového modelu P800, který má být kombinací PDA (Personal

Digital Assistant), digitálního fotoaparátu a telefonu, firma původně počítala ve třetím čtvrtletí. "Nedodáme ve třetím čtvrtletí žádný kus," uvedl výrobkový manažer Sony Ericsson pro Švédsko Per Alksten.

Zároveň dodal, že zpoždění nebylo způsobeno technickými nebo softwarovými závadami v mobilu, který má na trhu konkurovat Nokii 7650. "Zahájíme dodávky P800 operátorům v průběhu několika týdnů a v obchodech by měl být ve čtvrtém čtvrtletí. Přesné načasování však bude záviset na jednotlivých trzích," prohlásil Alksten.

Úspěch modelu P800 je důležitý pro udržení přílivu financí do společného podniku od obou mateřských společností. Ty se zavázaly, že každá investuje do firmy do října příštího roku 500 milionů eur. Generální ředitel Ericsson a předseda SonyEricsson

Kurt Hellstrom se však nedávno vyjádřil, že Ericsson nebude cpát do podniku peníze, pokud nové výrobky v příštích dvou až třech čtvrtletích nezískají přízeň trhu.

Navzdory úspěchu mobilních telefonů s barevnou obrazovkou T68 a T68i ztrácí firma podíl na trhu. Ve druhém čtvrtletí se podíl SonyEricsson na trhu snížil na 5,4 procenta z loňských společných 7,7 procenta. Do konce tohoto roku chce firma přijít na trh také s modely pro méně náročné uživatele T300 a T600, napsala agentura Reuters.



PRAHA - Český Telecom považuje za největší rizika víkendového přečíslování telefonní sítě možné přetížení informačních linek a nepřipravenost některých firemních klientů, kteří stále nemají nově nastavená koncová zařízení. "Odhadujeme, že stále asi 50 procent firem, které nemají koncová zařízení od nás, se na přečíslování nepřipravilo," řekl včera mluvčí Telecomu Vladan Crha s tím, že jde asi o 4000 zákazníků.

Telecom nyní denně dostává desítky žádostí o nastavení pobočkových ústředen. Všichni klienti, kteří mají ústředny přímo od operátora, je již mají nastaveny na nová čísla. Firma kvůli očekávanému zvýšení provozu na infolinkách posílila jejich kapacity řádově o stovky procent. Zvýšila kapacitu na automatické hlásce o nových číslech 14111 i infolince 0800111111. "Kapacita informačních kanálů se však dá zvyšovat pouze do určité úrovně," uvedl mluvčí.

Podle odborníků může nastat situace, kdy se nepodaří nahrát nový software na některou ze 148 ústředen. "S určitou mírou rizika je nutné počítat vždy. Problémy, které by mohly nastat, bychom museli řešit koordinací s ostatními operátory a Českým telekomunikačním úřadem," uvedl mluvčí.

ČTÚ by musel zasáhnout i v případě, že by se přečíslování posunulo z vymezené doby mezi půlnocí a třetí hodinou ranní. Důvodem zdržení přitom může být problém u mobilních operátorů, kteří budou měnit čísla svých zákazníků ještě před půlnocí, tedy před zahájením procesu u Telecomu, nebo problém v síti dominantního operátora.

V některých případech by mohla být síť Telecomu po přečíslování lokálně přetížena. To může například nastat, když se zákazníci budou chtít opakovaně dovolat přes některá špatně nastavená koncová zařízení nebo na stará čísla.

Při přečíslování nebudou fungovat telefonní linky Telecomu. Firma změní telefonní čísla všech 3,76 milionů telefonních stanic. Ty budou mít jednotně devět číslic a nebudou začínat nulou. Čísla budou zároveň obsahovat i předvolbu pro jednotlivé telefonní obvody, která se bude vytáčet i při místním volání. Mezinárodní formát čísla se nezmění. U čísel mobilních telefonů pouze odpadne nula před předvolbou.

Telecom při přečíslování zredukuje počet telefonních obvodů ze 159 na 14. Zlevní tak přibližně třetina meziměstských hovorů, která se přesune do místního tarifu.

NEW YORK - Americká telekomunikační společnost Global Crossing Ltd. předložila soudu v Manhattanu plán reorganizace, který jí má pomoci vyhnout se jednomu z největších bankrotů v USA. Firma plán předložila v noci na dnešek, pod soudní ochranou před věřiteli je od ledna.

Pokud soudce Robert Gerber plán schválí, firma bude pokračovat v dosavadních aktivitách s generálním ředitelem Johnem Legereem u kormidla. Global Crossing buduje sítě z optických kabelů. Při výstavbě sítí spojujících přes 200 měst ve 27 zemích vytvořila Global Crossing dluh 12,4 miliardy dolarů. Ve firmě nyní dva federální úřady a Kongres Spojených států prošetřují, jak zaúčtovávala příjmy, uvedla agentura Reuters.

Hodnota reorganizované společnosti bude podle plánu jen 407 milionů dolarů. Firma očekává, že 61,5 procenta v nové Global Crossing koupí hongkongská Hutchison Whampoa Ltd. a Singapore Technologies Telemedia Pte za 250 milionů dolarů. Prodej podílu firma oznámila 9. srpna.

Analytici se táží po smyslu těchto kroků, když chce Global Crossing zachovat současný režim aktivit. Podle předloženého plánu se mají firma, její věřitelé a soud dohodnout na tom, jak společnost splatí dluhy nebo jejich část.

Soudce se k plánu vyjádří koncem října. Slyšení u konkursního soudu, který by měl plán potvrdit, bude v prosinci. Firma dodala, že se hodlá z konkursu dostat v lednu příštího roku.

Global Crossing je jednou z desítek telekomunikačních firem, které vydaly miliardy dolarů na výstavbu sítí s rychlým přenosem dat. Poptávka po jejich službách ale zdaleka nenaplnila očekávání a banky spolu s investory odmítly dávat další peníze.

Když Global Crossing na konci ledna zažádala o soudní ochranu před věřiteli, tržní hodnota jejích aktiv byla 22,4 miliardy dolarů. V té době byla čtvrtou největší krachující společností v USA, napsala agentura Reuters.

VARŠAVA - Dozorčí rada polské energetické a telekomunikační skupiny Elektrim odvolala dosavadní vedení, v jehož čele stál Maciej Radziwill. Oznámila to včera firma a dodala, že novým generálním ředitelem se stal bývalý náměstek ministra infrastruktury Wojciech Janczyk.

Janczyk patřil v minulosti rovněž k představitelům banky BRE, která vlastní strategický 20procentní podíl ve firmě Elektrim. Společnost Elektrim koncem minulého týdne oznámila, že požádala o ochranu před věřiteli, a vyhlásila tak největší bankrot veřejně obchodované společnosti v Polsku, napsala agentura Reuters.

Firma Elektrim kdysi patřila mezi nejoblíbenější tituly na burze ve Varšavě, společnost ale doplatila na svou expanzivní strategii, která ji uvrhla do hlubokých dluhů. Skupina se dostala do problémů koncem minulého roku, když nesplatila vydané konvertibilní obligace v hodnotě 480 milionů eur.

Společnost začátkem měsíce odstoupila od plánované restrukturalizace dluhu, která měla zabezpečit její přežití. K tomuto kroku ji vedly obavy z toho, že by nebyla schopna dostát všem platbám včas.

Vyhlášení bankrotu prohloubilo nejistotu ohledně budoucnosti největšího polského mobilního operátora PTC, kterého z 51 procent vlastní společný podnik Elektrimu a francouzské firmy Vivendi Universal, jež stejně jako Elektrim usiluje o prodej svého

podílu. Zbývajících 49 procent akcií PTC mají v držení Deutsche Telekom a jeho partneři.



PRAHA - Současný mluvčí mladoboleslavské automobilky Škoda Auto Milan Smutný se má stát od října ředitelem komunikace Českého Telecomu. Informoval o tom včera zpravodajský server EuroOnline. Smutný informaci odmítl komentovat. "Dobře informované zdroje však uvádějí, že se již se svým novým pracovištěm začal seznamovat," píše EuroOnline.

Smutný má v Telecomu nahradit současnou ředitelku komunikace Danu Dvořákovou, která od října nastupuje do slovenské Všeobecné úvěrové banky v Bratislavě. Dvořáková bude mít za úkol ve VÚB vybudovat nový útvar komunikace.

PRAHA - Novým výkonným ředitelem pro marketing Eurotelu jmenovalo vedení společnosti Garrisona Macriho z mobilní divize British Telecomu (BT). Ve funkci nahradí Glenice Maclellanovou, která odjela pracovat do zahraničí, sdělil mluvčí Jan Kučmáš.

Macri bude odpovědný nejen za tradiční marketing, ale také za péči o zákazníky, vývoj nových služeb a produktů a spolupráci s dodavateli informačního a zábavného obsahu pro služby WAP, WEB, SMS a MMS.

Nový marketingový ředitel měl v British Telecomu na starosti transformaci značky mobilní divize BT - Cellnet na značku O2. Stál také v čele přípravy nových tarifů a balíčků služeb.

Eurotel měl v pololetí 3,56 milionu zákazníků. Na českém trhu měli mobilní operátoři koncem června celkem 7,8 milionu klientů.